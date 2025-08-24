Lời giải cho bài toán ‘thiếu định hướng’ của GenZ trong kỷ nguyên AI

TPO - Hơn 50% sinh viên hiện nay thừa nhận họ thường xuyên rơi vào trạng thái trì hoãn, thiếu định hướng và động lực rõ ràng trong học tập và công việc. Các chuyên gia cho rằng, người trẻ cần chủ động ham học hỏi, trang bị kỹ năng kiến thức của mình để biến trí tuệ nhân tạo AI trở thành trợ thủ đắc lực trong cuộc sống.

Theo khảo sát từ nhiều trường đại học uy tín trong nước, hơn 50% sinh viên hiện nay thừa nhận họ thường xuyên rơi vào trạng thái trì hoãn, thiếu định hướng và động lực rõ ràng trong học tập và công việc. Một nghiên cứu của Hiệp hội chuyên gia thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA) cho thấy, có tới 68% học sinh, sinh viên Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến các ngành nghề mang lại đóng góp tích cực cho xã hội. Khoảng cách lớn giữa mong muốn và hành động này xuất phát từ việc các bạn trẻ chưa có một lộ trình phát triển cá nhân cụ thể.

Bạn trẻ tham gia sự kiện Aptech Talk: “Vươn cao Việt Nam trong kỷ nguyên AI”

Sự kiện Aptech Talk: “Vươn cao Việt Nam trong kỷ nguyên AI” mang đến không gian đối thoại cởi mở và thực chất dành cho những người trẻ đang loay hoay trước nhiều áp lực: chưa xác định được hướng sự nghiệp rõ ràng, thiếu động lực làm việc, dễ dàng bỏ cuộc, lo lắng về nguy cơ thất nghiệp hoặc bị đào thải, hay khát khao thay đổi bản thân nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Tham gia chương trình có nhiều tấm gương truyền cảm hứng, từ nhiều lĩnh vực khác nhau như: Anh Nguyễn Phúc Long – Cơ thủ Huy chương Vàng đơn nam 9 bi tại SEA Games 25, gương mặt thế hệ đầu tiên của Billiards Việt Nam; anh Hoàng Hoa Trung – Chủ nhiệm Hệ sinh thái “Nuôi em”, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động xã hội; chị Nguyễn Khánh Linh – Chuyên gia Google Developer Expert (GDE), nhà sáng lập tổ chức Beautiful Mind Việt Nam.

Họ từng bắt đầu từ con số không, từng trải qua thử thách nhưng đã bền bỉ vươn lên để khẳng định dấu ấn Việt Nam trên bản đồ thế giới. Câu chuyện của họ không chỉ dừng lại ở khát vọng cá nhân, mà còn gợi mở cho Gen Z cách tìm lời giải cho những băn khoăn lớn nhất: “Bạn là ai? Làm sao để vượt qua sự trì hoãn? Cần làm gì hôm nay để tốt hơn ngày hôm qua? Và bằng cách nào biến năng lực cá nhân thành giá trị đóng góp cho cộng đồng, đất nước?”

Các diễn giả trẻ truyền thông điệp xuyên suốt của sự kiện là sự kết hợp giữa khát vọng lớn và hành động nhỏ, giữa tư duy cá nhân và trách nhiệm cộng đồng. Đó cũng là lời nhắc nhở dành cho thế hệ trẻ Việt Nam, muốn vươn cao trong kỷ nguyên AI, không chỉ cần tri thức, kỹ năng và công nghệ, mà còn phải bắt đầu từ nền tảng làm người – bền bỉ, nhân văn và giàu khát vọng.

Cơ thủ Nguyễn Phúc Long chia sẻ tại sự kiện

Trong phần chia sẻ, cơ thủ Nguyễn Phúc Long – người từng làm rạng danh thể thao Việt Nam nhấn mạnh, đây là thời khắc của công nghệ và các bạn trẻ cần suy nghĩ thật kỹ về thuật ngữ này. Muốn mở rộng tư duy, phải có ước mơ lớn và tầm nhìn rộng, nhưng mọi thành công đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ. Cơ hội nhiều nhưng khó khăn cũng tiềm ẩn phía sau. Trước khi trở thành một lập trình viên giỏi hay một chuyên gia công nghệ, điều quan trọng là phải trở thành một con người tốt, khỏe mạnh, ham học hỏi, kiên trì và bền bỉ, không bỏ cuộc. “Nếu thiếu những căn nguyên đó, chúng ta rất dễ đi lệch hướng. Mỗi người cần học hỏi, trang bị kỹ năng và kiến thức để làm chủ công nghệ, bởi công nghệ không còn là lựa chọn, mà đã trở thành điều bắt buộc đối với con người trong thời đại hôm nay”, Phúc Long nói.

Anh cũng nhắn nhủ bạn trẻ cần duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày để trang bị kiến thức cho mình, hạn chế tối đa tiêu khiển thời gian vô bổ trên mạng xã hội.

Bạn trẻ đặt các câu hỏi giao lưu tại sự kiện

Ông Chu Tuấn Anh - Giám đốc Hệ thống Đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech cho rằng, thay vì lo sợ, e ngại vì e ngại AI sẽ thay thế con người, người trẻ cần chủ động học hỏi để biến thành trợ thủ đắc lực, bởi AI cũng chỉ là một công cụ.

Ông nhấn mạnh 3 yếu tố cốt lõi để người trẻ học và ứng dụng AI, gồm: động lực; kiến thức và kỹ năng cơ bản được trang bị bài bản; thói quen ứng dụng thường xuyên, biến AI thành công cụ thiết yếu trong đời sống hằng ngày, giống như việc tra cứu Google.