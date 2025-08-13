Loại cây giúp người dân ở núi đá Lạng Sơn ổn định cuộc sống

TPO - Những năm qua, cây na trên vùng đất ải Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trở thành cây chủ lực cho người dân thoát nghèo. Cũng chính vì cây đặc sản này diện mạo nông thôn mới ở Chi Lăng ngày càng đổi thay, tươi đẹp.

Thời điểm này, giữa tháng 8, trong nắng vàng như rót mật, trên các sườn núi Cai Kinh, người trồng na đang tất bật vào mùa thu hoạch vụ na chính. Bà Triệu Thị Yên, trú ở thôn Than Muội, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng phấn khởi cho biết, gia đình bà trồng khoảng 500 cây na. Năm nay, giá tốt từ 50 đến 70. 000đ/kg. Mỗi ngày hái được 5 gánh na to, ước khoảng hơn 2 tạ na, thu về được trên 7 triệu đồng.

Na Chi Lăng trồng tự nhiên trên núi đá nên thơm ngon, bổ dưỡng. Ảnh: P.T

Tương tự, ông Vi Văn Thọ, người dân xã Chi Lăng trồng khoảng 900 cây na, sản lượng khoảng 6 tấn và dự kiến năm nay sẽ được khoảng 250 triệu đồng. Thời tiết năm nay cũng tương đối thuận lợi, nắng nhiều, thi thoảng có cơn mưa nhỏ nên sản lượng quả năm nay chắc sẽ ổn định hơn mọi năm…

Nhiều hộ gia đình ở các xã Chi Lăng, Mai Sao, thị trấn Đồng Mỏ... từ chỗ khó khăn thiếu thốn đủ bề, song nhờ trồng cây na nay đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Các hộ gia đình trồng na đều thu nhập bình quân từ 50 triệu đồng trở lên; đặc biệt có hộ cho thu nhập từ 500 triệu đến 800 triệu đồng.

Nhờ phát triển cây na, cuộc sống của người dân ổn định, xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng 0,8%. Hiện nay, xã Chi Lăng là xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

Người Chi Lăng phấn khởi bước vào vụ thu hoạch mùa na chính vụ.

Theo báo cáo, trên các xã thuộc huyện Chi Lăng (cũ), tổng diện tích cây na là hơn 2.600 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch ước hơn 2.000 ha, năng suất na thu hoạch đạt 10,6 tấn/ha, sản lượng ước đạt hơn 20.000 tấn.

Bà Trần Thanh Nhàn, Bí thư xã Chi Lăng cho biết: nhằm tiếp tục duy trì, giữ vững nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm na Chi Lăng và mở rộng thị trường tiêu thụ quả na, hằng năm, địa phương đều tổ chức Hội nghị Phát động sản xuất quả na và các sản phẩm chủ lực theo hướng nông nghiệp tốt. Tổ chức các hội chợ thương mại, giới thiệu tổ chức các hội thảo truyền thông về thương hiệu na Chi Lăng...

Na Chi Lăng được mùa được giá. Các tiểu thương từ các tỉnh đến thu mua rất nhộn nhịp. Ảnh: Duy Chiến.

Địa phương đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn vùng trồng na tổ chức sản xuất na an toàn bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện diện tích sản xuất na được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn nông nghiệp tốt là hơn 903 ha (trong đó GlobalGAP được hơn 35 ha; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt hơn 868 ha); xây dựng được 12 mô hình vườn mẫu về sản xuất na theo tiêu chuẩn VietGAP. Xây dựng và cấp mã vùng sản xuất cho 40 ha na tại xã Y Tịch và xã Chi Lăng.

Người dân Chi Lăng tự hào, nỗ lực phát triển cây đặc sản na quê hương thành "sản phẩm thương hiệu vàng" góp phần giảm nghèo bền vững.

“Đến nay, sản phẩm na Chi Lăng đã đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Nhờ trồng na và được “hái vàng” trên núi Cai Kinh, người dân Chi Lăng nơi xứ Lạng đã giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình”, bà Trần Thanh Nhàn chia sẻ.