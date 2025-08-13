VONTA: Đột phá tăng trưởng doanh thu 160% nhờ chiến lược đầu tư đồng bộ

Trong bối cảnh ngành thiết bị điện tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh khốc liệt, VONTA - thương hiệu thuộc Tập đoàn AMACCAO - đã ghi dấu ấn với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 160% trong 6 tháng đầu năm 2025.

Thị trường thiết bị điện: Cơ hội, thách thức đan xen và lời giải từ VONTA

Ngành thiết bị điện tại Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ ở cả mảng dân dụng và công nghiệp. Riêng ở thị trường dân dụng, người tiêu dùng Việt Nam chi hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho các sản phẩm thiết bị điện.

Tuy nhiên, thị trường trong nước vẫn chịu sự cạnh tranh lớn của các thương hiệu ngoại nhập đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Một bộ phận lớn người tiêu dùng vẫn mang tâm lý “sính hàng ngoại” nên phải chi trả mức giá cao để mua sản phẩm ngoại nhập.

Ngược lại, nhiều người tìm kiếm mức giá tốt hơn lại bị rơi vào bẫy hàng "copy mù" – những sản phẩm sao chép mẫu mã mà không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, không có chính sách bảo hành rõ ràng và nhanh chóng biến mất khỏi thị trường sau một thời gian ngắn.

Người tiêu dùng Việt Nam đang tìm kiếm lời giải cho “cơn khát” thiết bị điện chất lượng cao với chi phí hợp lý

Bên cạnh đó, trong nền kinh tế hội nhập sâu rộng, thương hiệu doanh nghiệp không chỉ là tài sản riêng mà còn góp phần tạo dựng Thương hiệu quốc gia, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, việc các sản phẩm nội địa “co cụm” ngay trên sân nhà đặt ra nhiều trăn trở.

Trước bối cảnh đó, thiết bị điện VONTA – thương hiệu thuộc Tập đoàn AMACCAO, đang chuyển mình mạnh mẽ và đầu tư bài bản để giải “cơn khát” thiết bị điện chất lượng châu Âu với chi phí hợp lý dành cho người Việt. VONTA cam kết đem tới những sản phẩm an toàn, thẩm mỹ đẹp, đa dạng mẫu mã và chính sách bảo hành tốt nhất.

Chiến lược đầu tư đồng bộ - nền tảng cho bước nhảy vọt

Để vượt qua những khó khăn của thị trường, VONTA đã lựa chọn con đường đầu tư toàn diện, tập trung vào ba trụ cột cốt lõi: công nghệ, sản phẩm và con người.

Để nâng cao năng lực sản xuất, VONTA đã mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu USD vào việc nâng cấp nhà máy và đưa vào vận hành các dây chuyền sản xuất thế hệ mới. Thời gian tới, VONTA sẽ tiếp tục đầu tư máy móc phục vụ sản xuất lắp ráp, gồm dây chuyền máy ép năng suất lớn loại 300 tấn và 460 tấn từ Hàn Quốc.

Tại VONTA, chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu với quy trình sản xuất được chuẩn hóa theo tiêu chí quốc tế IEC. Phòng thí nghiệm hiện đại của VONTA sở hữu hệ thống máy móc được hiệu chuẩn như máy thử nghiệm aptomat, máy thử nghiệm công tắc ổ cắm, máy kéo nén ống và phụ kiện ống luồn dây, máy phân tích quang thông đèn led... đảm bảo tất cả các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng yếu tố con người với đội ngũ chuyên gia châu Âu chuyển giao công nghệ, xây dựng quy trình vận hành chuẩn hóa. Đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành nhà máy cũng thường xuyên được đào tạo, cập nhật xu hướng thiết kế và công nghệ mới.

Chủ trương của VONTA là đầu tư toàn diện, tập trung vào ba trụ cột cốt lõi: Công nghệ, sản phẩm và con người.

Việc đầu tư toàn diện và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất giúp VONTA ghi dấu ấn tại loạt dự án lớn với yêu cầu khắt khe như: Vinhomes Cổ Loa, Vinhomes Ocean Park, MK Central City, PG Aura An Đồng Hải Phòng, Star City Thanh Hóa… Không chỉ đáp ứng tốt về tiến độ, VONTA còn được chủ đầu tư đánh giá cao với chất lượng sản phẩm ưu việt và dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp.

Ở mảng dân dụng, VONTA được đánh giá là thương hiệu nội địa mang tầm vóc chất lượng châu Âu, cùng với mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý và chính sách bảo hành rõ ràng. VONTA xây dựng hệ thống phân phối phủ rộng toàn quốc với triết lý kinh doanh “One Stop”. Từ hệ thống công tắc, ổ cắm, aptomat, quạt thông gió, đèn led đến hệ thống tủ điện, hệ thống ống luồn dây… các đại lý của VONTA là nơi khách hàng tìm thấy đầy đủ các sản phẩm thiết bị điện cho ngôi nhà của mình.

“Lối đi riêng” của VONTA trong xây dựng hệ thống phân phối

Hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn, VONTA xác định chất lượng sản phẩm là nền tảng quan trọng nhưng chưa đủ để hiện thực hóa tham vọng dẫn đầu. “Lối đi riêng” của doanh nghiệp nằm trong việc đưa ra những chính sách hợp tác khác biệt cho hệ thống phân phối, giải quyết bài toán tiếp cận người dùng hiệu quả nhất.

Cụ thể, VONTA xác định xây dựng mối quan hệ dựa trên sự sẻ chia, đảm bảo quyền lợi với các nhà phân phối và đại lý. Thay vì tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn, VONTA sẵn sàng hỗ trợ đối tác các phương án và cách thức kinh doanh, mở ra con đường phát triển dài hơi.

Đặc biệt, thời gian qua, VONTA liên tục tổ chức những chuyến làm việc trực tiếp với hệ thống phân phối nhằm “lắng nghe” thị trường. Cùng với các chuyên gia nước ngoài, đội ngũ công ty đã gặp gỡ, và trao đổi với các đối tác về sản phẩm cũng như tình hình kinh doanh. Từ đó, VONTA tiếp tục hoàn thiện chính sách bán hàng linh hoạt, khẳng định cam kết hợp tác ba bên giữa thương hiệu - nhà phân phối – đại lý.

Sự tin tưởng của loạt chủ đầu tư và nhà phân phối là “cú hích” quan trọng giúp VONTA có bước nhảy vọt 6 tháng đầu năm 2025

“VONTA luôn có những chính sách hợp tác thiết thực, giúp nhà phân phối an tâm kinh doanh và phát triển. Đây là đơn vị đầu tiên có chuyên gia nước ngoài tới tận đại lý, lắng nghe phản hồi từ thị trường để tiếp tục đem tới những sản phẩm chất lượng tốt nhất, phù hợp nhất với nhu cầu thực tế.” - Đại diện một đơn vị phân phối lâu năm tại miền Bắc chia sẻ.

Tầm nhìn chiến lược: Chinh phục vị thế dẫn đầu

Nhờ chiến lược đầu tư và sản xuất bài bản, trong 6 tháng đầu năm 2025, VONTA đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lên tới 160% so với cùng kỳ năm trước.

Câu chuyện thành công của VONTA là động lực cho ngành sản xuất thiết bị điện nội địa. Theo đại diện Tập đoàn AMACCAO, mục tiêu của VONTA là trở thành thương hiệu dẫn đầu trong phân khúc thiết bị điện chất lượng cao “made in Vietnam”. Để hiện thực hóa tham vọng này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao trình độ nhân sự và đẩy mạnh phát triển những sản phẩm ưu việt.

Thành công của thương hiệu này cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng trên sân nhà và vươn mình cùng Thương hiệu quốc gia, nếu biết tập trung vào các giá trị cốt lõi và xây dựng chiến lược đầu tư đồng bộ, tập trung vào chất lượng và hiệu quả.