Những cái bắt tay vì cộng đồng

Ngày 12/8, tại Gia Lai, Bệnh viện Bình Định, Hiệp Hội Du lịch Bình Định, Cảng hàng Không Phù Cát, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt Danh hiệu Delphinus - Chỉ dẫn cho Điểm đến An toàn.

Đây là bước đi tiên phong trong nỗ lực nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại các cơ sở lưu trú du lịch, góp phần xây dựng, nâng cao hình ảnh du lịch Gia Lai.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cũng đặt nền tảng cho các chương trình đào tạo dài hạn cho đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên phục vụ tại khách sạn, resort và cơ sở du lịch trên toàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời, Bệnh viện Bình Định sẽ hỗ trợ y tế từ xa và cấp cứu sau sơ cấp cứu.

Delphinus là danh hiệu do Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing xây dựng được cấp đăng ký bản quyền theo số 4056/2025/QTG. Danh hiệu này nhằm ghi nhận và tôn vinh các khách sạn, resort đáp ứng tiêu chí về sơ cấp cứu. Danh hiệu Delphinus là minh chứng, khẳng định các đơn vị đã hoàn thiện năng lực phản ứng y tế khẩn cấp trong lĩnh vực sơ cấp cứu , bao gồm: có quy trình ứng phó khẩn cấp rõ ràng, đào tạo bài bản kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu ngoại viện cho đội ngũ nhân viên; trang bị đầy đủ thiết bị y tế thiết yếu như máy khử rung tim tự động (AED); nhằm đảm bảo du khách được bảo vệ tối đa trước các tình huống nguy hiểm bất ngờ.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ góp phần nâng cao năng lực phản ứng khẩn cấp tại các điểm du lịch, giảm thiểu tối đa rủi ro tử vong do các vấn đề sức khỏe khẩn cấp. Qua đó xây dựng hình ảnh Gia Lai là điểm đến du lịch an toàn, chuyên nghiệp, nhân ái, sẵn sàng bảo vệ sức khỏe du khách. Đặc biệt, gia tăng lợi thế cạnh tranh của các cơ sở lưu trú trên thị trường du lịch cao cấp, thu hút nhiều hơn du khách trong và ngoài nước”, đại diện Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing chia sẻ.

Theo ông Lê Thanh Sang - Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Định, việc phổ biến và nâng cao các kỹ năng về ứng phó xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe của du khách cho nhân viên ngành du lịch là rất hữu ích, cần thiết, và là nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và thu hút khách.

“Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khi có thêm chứng chỉ chứng nhận của chương trình này sẽ tạo thêm uy tín rất tốt cho việc cạnh tranh và thu hút khách, góp phần giữ vững và nâng cao thương hiệu du lịch Quy Nhơn là điểm đến du lịch bền vững, an toàn và thân thiện”, ông Sang nói.

Nhà sáng lập Tổ chức Giáo dục Sức khoẻ Wellbeing - Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Công - chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng an toàn không chỉ là một tiêu chí bắt buộc, mà còn thể hiện trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Việc đào tạo nhân viên về kỹ năng sơ cấp cứu, xây dựng quy trình phản ứng nhanh và trang bị thiết bị phù hợp sẽ giúp khách sạn, resort tạo nên môi trường lưu trú đáng tin cậy hơn”.

Ông Đỗ Văn Tứ - Tổng giám đốc Bệnh viện Bình Định tin tưởng rằng, sự hợp tác 4 bên sẽ góp phần tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường trải nghiệm của khách du lịch và người lao động về an toàn tại các khách sạn, resort.