Kinh tế

Google News

Lo ngại độc tố, Nestlé rầm rộ thu hồi sữa tại châu Âu

Hồng Nhung

TPO - Tập đoàn thực phẩm Nestlé tiếp tục mở rộng phạm vi thu hồi sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại châu Âu và Vương quốc Anh, sau khi các cơ quan quản lý áp dụng phương pháp phân tích mới đối với độc tố cereulide - một chất chịu nhiệt có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng.

Nestlé (Thuỵ Sĩ) xác nhận mở rộng thu hồi tại châu Âu sau khi Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu áp dụng phương pháp xét nghiệm mới đối với cereulide, đặc biệt với sữa công thức dạng lỏng, vốn có nguy cơ phát hiện hàm lượng độc tố cao hơn so với dạng bột khi sử dụng cùng nguyên liệu.

Theo thông báo của Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh (FSA), Nestlé đã bổ sung thêm lô sữa SMA First Infant Milk loại 800g, hạn sử dụng tháng 12/2027, mã lô 53390346AB, được phân phối tại Ireland và có khả năng xuất hiện tại Bắc Ireland. Còn một sản phẩm khác bị ảnh hưởng ở Pháp là Guigoz Optipro Relais 1, lô 53470346AA.

nestle-11zon.jpg
Tập đoàn thực phẩm Nestlé tiếp tục mở rộng phạm vi thu hồi sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại châu Âu.

Cereulide được xác định có nguồn gốc từ một thành phần do nhà cung cấp bên thứ ba sản xuất, được sử dụng chung cho nhiều thương hiệu sữa công thức, trong đó có các "ông lớn" ngành sữa Nestlé, Danone và Lactalis.

Tại Anh, FSA cho biết cuộc điều tra đang tiến hành đã phát hiện sự hiện diện thực tế của cereulide trong một số lô sữa SMA, đồng thời ghi nhận chất này trong một lô sữa Aptamil của Danone.

Nestlé nhấn mạnh việc mở rộng thu hồi xuất phát từ “sự thay đổi trong phương pháp phân tích của EU” và cam kết áp dụng các tiêu chuẩn nội bộ nghiêm ngặt. Theo hãng, ngưỡng giới hạn cereulide nội bộ là 0,2 ng/g, thấp hơn mức khuyến nghị mới của Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) là 0,43 ng/g. Đại diện Nestlé cho biết tất cả các lô sản phẩm đã được rà soát theo tiêu chuẩn mới và dự kiến không có thêm đợt thu hồi nào khác.

Trước đó, Nestlé phát hiện hàm lượng cereulide ở mức thấp trong mẫu sản phẩm vào cuối tháng 11/2025 và đến ngày 24/12 xác định nguyên nhân liên quan đến một hỗn hợp dầu có chứa dầu axit arachidonic (ARA). Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết nguồn dầu nhiễm bẩn do công ty Cabio Biotech của Trung Quốc cung ứng.

Trong khi đó, giới chức Pháp vẫn đang điều tra khả năng liên quan giữa hai ca tử vong ở trẻ sơ sinh và sản phẩm sữa Guigoz bị thu hồi, dù hiện chưa có bằng chứng xác thực. Kết quả điều tra dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới. Trên thị trường tài chính, cổ phiếu Nestlé và Danone đã phục hồi so với mức thấp ghi nhận cuối tháng 1, sau khi phạm vi các lô sữa bị ảnh hưởng được làm rõ.

FSA kêu gọi phụ huynh và người chăm sóc ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc diện bị ảnh hưởng và chuyển sang loại sữa thay thế phù hợp; với sữa kê đơn, cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi đổi.

Hồng Nhung
Reuters, Sky News
#Nestlé tiếp tục thu hồi sữa công thức trẻ sơ sinh #Nestlé #sữa công thức #cereulide #thu hồi #châu Âu #an toàn thực phẩm

