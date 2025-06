Unilever Việt Nam lên tiếng về việc thu hồi một số sản phẩm sữa tắm, dầu gội Dove

Trước thông tin về việc thu hồi phiếu công bố sản phẩm sữa tắm và dầu gội nhãn hiệu Dove do Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp PH Việt Nam (nay đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Human Offshore Partners) phân phối, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam – đơn vị sở hữu nhãn hàng Dove đã chính thức lên tiếng để làm rõ.

Sản phẩm Dove chính hãng không liên quan đến vụ thu hồi

Theo thông báo chính thức, Unilever Việt Nam khẳng định các sản phẩm Dove chính hãng do công ty sản xuất và phân phối hoàn toàn an toàn, hợp pháp và không liên quan tới lô hàng do Human Offshore Partners nhập khẩu và bị thu hồi.

Unilever Việt Nam cho biết, việc thu hồi phiếu công bố sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp PH Việt Nam (Human Offshore Partners) không liên quan đến việc sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm chính hãng sữa tắm, dầu gội Dove do Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam chịu trách nhiệm.

Đại diện Unilever Việt Nam khẳng định toàn bộ các sản phẩm sữa tắm, dầu gội Dove do công ty sản xuất và phân phối chính hãng đều có giấy phép hợp lệ, được cấp bởi các cơ quan chức năng và kiểm soát chất lượng chặt chẽ theo quy định.

Việc các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn, được quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế, là minh chứng cho cam kết cung cấp sản phẩm an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy cho người tiêu dùng Việt Nam.

"Chúng tôi luôn cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và sự an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng", đại diện Unilever Việt Nam nhấn mạnh.

Để tránh hiểu nhầm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Unilever Việt Nam khuyến nghị khách hàng nên tìm mua các sản phẩm Dove chính hãng tại các kênh phân phối uy tín, được ủy quyền chính thức.

Đồng thời, thông báo cũng cảnh báo về nguy cơ nhầm lẫn giữa các sản phẩm chính hãng và các mặt hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc đang được lưu hành trên thị trường. Unilever đề nghị người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác, thông tin xuất xứ và mã số công bố sản phẩm.

“Là một trong những thương hiệu chăm sóc cá nhân hàng đầu tại Việt Nam, Dove và Unilever Việt Nam luôn đặt người tiêu dùng làm trung tâm. Chính sách minh bạch, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng là nền tảng để doanh nghiệp này duy trì niềm tin với thị trường trong suốt nhiều thập kỷ qua”, đại diện Unilever Việt Nam cho hay.

Trước đó, theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Human Offshore Partners (địa chỉ Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội) thông báo tự nguyện đề nghị thu hồi các số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đáng chú ý, trong danh sách các sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận có nhiều sản phẩm mỹ phẩm phổ biến trên thị trường, như: Sữa tắm Dove Peony & Sweet CreBody Wash do Unilever Japan K.K. sản xuất; Nước tẩy trang Bioderma Sebium H2O do NAOS Les Laboratoires sản xuất tại địa chỉ 505 Rue Pierre Berthier, 13290 Aix-en-Provence, Pháp.