Liên tiếp có điểm eagle tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Nhóm phóng viên

TPO - Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, hai golfer Lê Chúc An và Thân Bảo Nghi cùng dẫn đầu bảng nữ với 74 gậy (+2). Tại bảng nam, golfer Golfer Đỗ Dương Gia Minh bất ngờ vượt qua đương kim vô địch Golf Quốc gia Nguyễn Đức Sơn để độc chiếm ngôi đầu với 71 gậy (-1).

Các golfer sẽ bước vào ngày thi đấu thứ hai với nhiều áp lực hơn khi giải đấu áp dụng nhát cắt loại.

Ở bảng nam, 50 golfer có kết quả tốt nhất và hòa sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi bảng nữ chỉ chọn ra 12 golfer đứng đầu cùng số điểm hòa.

Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025, báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.

c913c5cf-d9e6-4fdf-82e2-5f131794a309.jpg

Dính bogey ở hố 10 par4, golfer Đỗ Dương Gia Minh đạt điểm +1 sau 3 hố đầu ngày thứ hai. Tổng điểm của anh là Even par.

report Tổng giá trị tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 có tổng giá trị tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng cho bảng nam, 200 triệu đồng cho bảng nữ và sẽ được trao theo Quy chế tiền thưởng của Hệ thống VGA Tour.

ff5f06360bee83b0daff.jpg

Theo điều lệ giải, golfer thi đấu với tình trạng nghiệp dư sẽ không được nhận tiền thưởng. Golfer chuyên nghiệp ở các vị trí tiếp theo sẽ được tăng hạng để hưởng mức thưởng trống do golfer nghiệp dư xếp hạng trên mình.

Golfer nghiệp dư vượt qua nhát cắt sẽ được hoàn lại phí tham dự giải (chi phí này được trích ra từ Quỹ tiền thưởng).

﻿be50282899cb119548da.jpg
220855e2e5016d5f3410.jpg
﻿f32273fbc3184b461209.jpg
3067359211860566893.jpg﻿﻿
Golfer Hoàng Thị Hà nổi bật trên sân.
qoute Trần Arena ghi điểm eagle
73f3ded84c3bc4659d2a.jpg

Trần Arena ghi điểm eagle ở hố số 2 sau một cú putt từ mép green cách khoảng 5-6 mét, bóng đi theo đường hoàn hảo và rơi gọn vào hố. Đồng hành cùng Arena tại giải lần này là bố - ông Trần Tuấn Hào - trong vai trò caddie. Hai bố con trở về từ Úc để tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025.

d51eea56-5fb9-4d34-9a29-047382e8efbc.jpg
7af43c89fb6a73342a7b.jpg
Golfer Nguyễn Khánh Linh.
1849967623250787992.jpg
Golfer Ngô Vĩnh Hòa.
ddfcc45300b088eed1a1.jpg
Golfer Anna Le
25d5c414f3f77ba922e6.jpg
519646377671059607.jpg
3192136767616116542.jpg
b5b7149d227eaa20f36f.jpg
qoute Đương kim vô địch Nguyễn Đức Sơn xuất trận
86502e0413e79bb9c2f6.jpg

Golfer Nguyễn Đức Sơn bắt đầu ngày thứ đấu thứ hai ở hố 10 par4. Chúng ta cùng chờ xem nhà đương kim vô địch Golf Quốc gia sẽ thể hiện như thế nào, sau khi golfer sinh năm 2007 đánh mất lợi thế dẫn điểm vào cuối ngày đầu tiên.

16ededb4ff5777092e46.jpg
4372911564091189493.jpg
c19db4b9a65a2e04774b.jpg
bb86cf73ab9023ce7a81.jpg
2b5c11fe5d1dd5438c0c.jpg
bb0eef0ca0ef28b171fe.jpg
d379710b29e8a1b6f8f9.jpg
e47246ea09098157d818.jpg
video Trọng tài golf: Không phải để bắt lỗi, mà đồng hành cùng golfer
b99e286382830add5392.jpg
Khởi công tháng 5/2015, hoàn thành tháng 1/2016, FLC Golf Links Quy Nhơn hoàn thành chỉ trong 8 tháng, thiết lập kỷ lục thế giới về tốc độ thi công.
d5824f6ae58a6dd4349b.jpg
FLC Golf Links Quy Nhơn gồm hai sân, Ocean Course và Mountain Course, FLC Golf Links Quy Nhơn có tổng cộng 36 hố rộng 18 ha. Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025 diễn ra trên Ocean Course với tổng chiều dài lên đến 7,273 yard.
4456801838041755303.jpg
Đặc điểm dễ nhận thấy là các hố đấu thường thiết kế kiểu dogleg gấp khúc, fairway hẹp và green nhiều tầng, kết hợp với các bunker cao.
4338083070000648834.jpg
Là sân golf dạng links chạy dọc bờ biển, FLC Golf Links Quy Nhơn được hình thành trên một đồi cát tự nhiên, do Nicklaus Design - công ty hàng đầu thế giới về thiết kế sân golf, và Flagstick chịu trách nhiệm thi công.
6c2776dbdc3b54650d2a.jpg
Đây là mùa nắng nóng nên trước khi thi đấu, các golfer nên chuẩn bị mọi trang thiết bị cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, hãy cung cấp nước thường xuyên cho cơ thể, giữ cho bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất trong suốt 4 ngày thi đấu.
75e49eaf394fb111e85e.jpg
Những ngày qua, đội ngũ chuyên gia và các nhân viên kỹ thuật của sân làm việc với thái độ hăng say, cũng như niềm tự hào khi FLC Golf Links Quy Nhơn lần đầu tổ chức giải golf quy mô quốc gia, có vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu của golf Việt.
photo Bắt đầu ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025
7975f1d34633ce6d9722.jpg
a3346399d4795c270568.jpg
Golfer Lê Anh Đức thực hiện cú swing tại hố 1 par4, bắt đầu ngày thi đấu thứ hai Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.
report Hướng dẫn xem trực tiếp Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025
2.jpg

Để giúp người hâm mộ tiện theo dõi điểm số và nắm bắt diễn biến giải đấu, Ban tổ chức đã công bố hệ thống cập nhật Livescore và lịch phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng. Người xem có thể theo dõi điểm số của từng golfer theo thời gian thực tại địa chỉ https://livescore.vhandicap.com/group/289.

Ngoài ra, các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp qua nhiều kênh, như: Hiệp hội Golf Việt Nam, VGA Tour, báo Tiền Phong, Golfnews, kênh YouTube của VTV, cũng như trên các nền tảng VieOn, FPT PlayMyTV.

Khung giờ phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu từ 9h30 đến 15h00 trong hai ngày 19 và 20/8. Trong hai ngày thi đấu cuối cùng, ngày 21 và 22/8, khán giả có thể theo dõi từ 8h30 cho đến khi kết thúc toàn bộ lượt đấu trong ngày.

Ở SEA Games 32 tại Campuchia, golf Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi giành 3 huy chương các loại: Huy chương Vàng cá nhân nam (Lê Khánh Hưng), Huy chương Đồng cá nhân nam (Nguyễn Anh Minh) và Huy chương Bạc đồng đội nam. Đây chính là động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu cao hơn tại Thái Lan cuối năm nay.

video Bệ phóng quan trọng cho Đội tuyển Golf Quốc gia hướng tới SEA Games 33
video Các golfer nhập cuộc ra sao ở ngày khai màn Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025?
photo Nhóm và giờ thi đấu buổi sáng
26c7ddae-db76-42f6-8545-ee9b15727795.jpg

Dù sao tất cả mới chỉ bắt đầu. Những điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước, và nhiều dấu ấn đặc biệt hứa hẹn sẽ được tạo ra trong ngày thi đấu tiếp theo, khi các golfer phải thúc đẩy bản thân để vượt qua cắt loại. Và chúng ta hãy xem lửa thử vàng, áp lực tạo kim cương như thế nào.

Tại FLC Golf Links Quy Nhơn, hố 12 par4 được đánh giá là khó nhất, và nhiều điểm bogey, thậm chí double bogey được tạo ra tại đây. Tuy vậy, cũng có không ít golfer về par thành công, với cú swing tốt, tiếp theo là một cú second shot hoàn hảo khác.

c2a2347b75a7fdf9a4b6.jpg

Tại bảng nữ, golfer Nguyễn Thảo My đã cho thấy kinh nghiệm cùng khả năng tính toán xuất sắc khi ghi điểm birdie. Đáng tiếc Thảo My chỉ xếp thứ 3 sau ngày đầu với điểm +3, sau Lê Chúc An và Thân Bảo Nghi đồng hạng nhất với điểm +2.

z6921233349678860cf293c0d6b8963127a3d652c2bf60.jpg
Golfer Nguyễn Thảo My

Ở bảng nam, golfer Nguyễn Đức Sơn cũng gây ấn tượng mạnh ở hố 12 với điểm birdie để sớm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng vào cuối ngày, điều bất ngờ đã xảy ra khi Đức Sơn dính 2 bogey, 1 triple bogey trong 5 hố cuối, sau đó kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với điểm +3 và xếp đồng hạng 5.

cf7f4f393edcb682efcd.jpg
Golfer Nguyễn Đức Sơn.

Trong khi đó, golfer Đỗ Dương Gia Minh đã hoàn thành 18 hố với 7 birdie, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với điểm -1. Gia Minh cũng là người duy nhất đạt điểm âm trong ngày đầu tiên.

1b5e9d0c91d4198a40c5.jpg
Golfer Đỗ Dương Gia Minh.
report Lửa thử vàng, áp lực tạo kim cương

Trong ngày khai mạc hôm qua, 125 golfer cùng tận hưởng không khí của giải đấu tầm quốc gia và trải nghiệm những thử thách của FLC Golf Links Quy Nhơn.

13ad20a98973012d5862.jpg
b3f3cd2465feeda0b4ef.jpg

Mặc dù các golfer đều tới sân golf thuộc tốp đẹp nhất châu Á trước nhiều ngày và có các buổi đánh thử với kết quả tích cực, nhưng bước vào thi đấu chính thức, không ít người gặp khó khăn. Trong số các golfer xuất phát vào buổi sáng, không một ai hoàn thành 18 hố đấu với điểm âm.

video 'Cơn mưa eagle' ở ngày thi đấu thứ nhất Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025
Nhóm phóng viên
