Lễ hội đèn lồng Tuyên Quang - Ánh sáng tuổi thơ từ bàn tay cộng đồng

TPO - Mỗi dịp Trung thu, Tuyên Quang lại bừng sáng với hàng trăm mô hình đèn khổng lồ do các tổ dân phố thực hiện. Lễ hội trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo, vừa giáo dục và chăm sóc cho thiếu nhi, vừa thu hút du khách cả nước tìm về.

Mỗi chiếc đèn - một câu chuyện lịch sử và văn hóa

Lễ hội đèn lồng Tuyên Quang đã trở thành thương hiệu đặc biệt của “Thủ đô kháng chiến”. Không chỉ lung linh, hoành tráng, lễ hội còn là một cuốn sách bằng ánh sáng kể lại những câu chuyện lịch sử và văn hóa dân tộc.

Ngoài những mô hình con vật trong tranh dân gian, truyện cổ tích, các nghệ nhân cũng lồng ghép các câu chuyện lịch sử vào chiếc đèn khồng lồ, giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước cho thế hệ thiếu nhi.

Trên các tuyến phố, du khách dễ dàng bắt gặp những mô hình đèn tái hiện hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, hình ảnh cây đa Tân Trào – biểu tượng bất diệt của cách mạng, hay sự tích Hồ Gươm gắn liền với khát vọng độc lập, tự do. Song song với đó là hàng chục mô hình cổ tích quen thuộc như Thạch Sanh chém chằn tinh, Tấm Cám, cô bé Lọ Lem, nàng tiên cá… khiến thiếu nhi được sống trong thế giới thần tiên, vừa giàu tính giải trí vừa chan chứa giá trị giáo dục.

Mỗi mô hình đèn lồng khổng lồ là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, riêng biệt của mỗi tổ dân phố.

Bác Hoàng Ngọc Đĩnh (người dân tổ Tân Quang 10, phường Minh Xuân) - người luôn tham gia làm đèn trung thu mô hình suốt 20 năm qua tự hào cho biết: “Chúng tôi làm đèn để các cháu hiểu quê hương mình giàu truyền thống cách mạng, đồng thời nuôi dưỡng trí tưởng tượng và ước mơ. Đó là cách giản dị nhưng ý nghĩa để dạy lịch sử và văn hóa”.

Đoàn kết cộng đồng, thiếu nhi thêm trải nghiệm

Điều đáng quý ở Tuyên Quang là các tổ dân phố là đơn vị đứng ra làm đèn. Mỗi tổ chọn một mô hình, phân công công việc cụ thể: các bác lớn tuổi lên ý tưởng, hướng dẫn cho thanh niên dựng khung và hoàn thiện, trong khi các bạn thiếu nhi phụ giúp mọi người cùng làm đèn.

Quan trọng hơn cả, các hoạt động làm đèn đều được bố trí ngoài giờ học – buổi tối hoặc ngày cuối tuần. Nhờ vậy, học sinh không bị ảnh hưởng đến việc học tập. Thậm chí, đây còn là một hình thức rèn luyện kỹ năng sống, giúp các em hiểu thế nào là lao động tập thể, sự kiên trì và sáng tạo.

Những hoạt động góp phần tăng sự khéo léo và đoàn kết cho các bạn nhỏ.

Em Hà My, học sinh trường TH Bình Thuận, chia sẻ: “Chúng em đi học bình thường, buổi tối mới sang nhà văn hóa tổ dân phố để tô vẽ cho đèn. Vừa vui vừa học được cách làm việc nhóm. Khi nhìn đèn sáng rực trong đêm hội, em thấy công sức của mình rất ý nghĩa”.

Anh Hoàng Mạnh Cường, thanh niên đang sống tại phường Minh Xuân cho biết: “Cả tổ dân phố coi việc làm đèn là dịp gắn kết. Ai cũng hào hứng, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Nhờ sắp xếp khoa học nên lễ hội vừa tạo niềm vui, vừa giữ kỷ luật học tập cho thiếu nhi”.

Tâm huyết gửi trong ánh sáng - Lễ hội trở thành điểm hẹn của cả nước

Đằng sau sự rực rỡ của lễ hội là tình yêu và tâm huyết của người dân Tuyên Quang. Họ dành nhiều tháng chuẩn bị, coi đây là trách nhiệm và niềm tự hào trong việc chăm sóc thế hệ trẻ.

Những mô hình của Tuyên Quang như chiếc thuyền đầy ắp trẻ thơ, chở bao ước ao, niềm vui và hy vọng của các thiếu nhi. Đây cũng chính là ý nghĩa nhân văn của lễ hội, tất cả những gì tốt đẹp nhất là để dành tặng cho trẻ em.

Cô Trịnh Thị Hằng - Giáo viên nghỉ hưu, xúc động chia sẻ: “Làm đèn vất vả lắm, nhưng đó là niềm vui. Chúng tôi muốn Trung thu của các em thật trọn vẹn, để các em cảm nhận quê hương mình, dân tộc mình đẹp đến thế nào. Đồng thời các em luôn thấy được sống hạnh phúc trong tình yêu thương, chở che của gia đình, cộng đồng”.

Lễ hội Trung thu đặc biệt ở Tuyên Quang thể hiện tình yêu thương và sự chăm lo của các bậc cha mẹ, ông bà dành cho các cháu thiếu nhi.

Không chỉ thiếu nhi Tuyên Quang, ngày nay lễ hội còn trở thành điểm hẹn thú vị của thiếu nhi khắp cả nước cùng gia đình. Vào dịp cuối tuần, hàng nghìn du khách từ Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, thậm chí từ miền Nam cũng đưa con em tới chiêm ngưỡng. Các em nhỏ được hòa mình vào không gian cổ tích, trong khi cha mẹ cảm nhận sự gắn kết cộng đồng và truyền thống hiếu học, hiếu lễ của mảnh đất cách mạng.

Chị Thu Hà, du khách từ Hà Nội, chia sẻ: “Chúng tôi đưa các con đến Tuyên Quang để tận mắt thấy lễ hội đèn lồng. Các cháu rất thích vì được ngắm mô hình cây đa Tân Trào và những nhân vật cổ tích. Đây thực sự là trải nghiệm bổ ích mà không nơi nào có”.

Ánh sáng của niềm tin và khát vọng

Mỗi mùa lễ hội trôi qua, dư âm còn đọng lại là tiếng cười trong trẻo của thiếu nhi và ánh sáng rực rỡ từ hàng trăm mô hình đèn. Với các em nhỏ, đó không chỉ là niềm vui Trung thu, mà còn là ký ức tuổi thơ đầy tự hào: mình đã góp một phần công sức, mình lớn lên trong tình thương và truyền thống quê hương.

Từ những mô hình đèn Bác Hồ với thiếu nhi, Cây đa Tân Trào lịch sử, sự tích Hồ Gươm đến những mô hình cổ tích lung linh, tất cả đã hòa quyện để trở thành bài học sống động về lịch sử, về lòng yêu nước, về tinh thần đoàn kết.

Lễ hội đèn lồng Tuyên Quang vì thế không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch, mà còn là hành trình giáo dục bằng ánh sáng. Đó là nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi cộng đồng chung tay chăm lo thế hệ tương lai, và nơi niềm tin, khát vọng về một Việt Nam giàu đẹp, đoàn kết, thịnh vượng được thắp sáng từ nụ cười tuổi thơ.