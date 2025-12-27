Lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai, ít nhất 8 người tử vong

TPO - Xe chở đoàn thiện nguyện vừa gặp tai nạn nghiêm trọng ở địa bàn xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai). Theo chính quyền địa phương, đã có ít nhất 8 người tử vong.

Khoảng hơn 7h40' ngày 27/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại km35, tuyến Quốc lộ 174 (nối Quốc lộ 32), thuộc địa phận xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Xe 29 chỗ chở đoàn đi từ thiện khi di chuyển hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh của xã Phình Hồ đã bị lật ngửa, bẹp rúm.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phình Hồ, trên xe có khoảng 20 người, hiện lực lượng cứu hộ đã đưa được 8 người ra ngoài. Một số nạn nhân vẫn đang ở trong xe, hiện lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc được huy động đến để mở, đưa các nạn nhân ra ngoài. Ít nhất đã có 8 người đã tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

"Đoạn dốc kéo dài, có khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và lật ngửa ở đoạn chân dốc. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ", ông Tuấn cho biết.

Hiện toàn bộ lực lượng công an, quân sự, an ninh trật tự, cán bộ xã và bà con nhân dân đang tập trung cứu nạn, đồng thời huy động máy móc để tiếp tục đưa các nạn nhân ra ngoài.