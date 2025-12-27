Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai, ít nhất 8 người tử vong

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xe chở đoàn thiện nguyện vừa gặp tai nạn nghiêm trọng ở địa bàn xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai). Theo chính quyền địa phương, đã có ít nhất 8 người tử vong.

Khoảng hơn 7h40' ngày 27/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại km35, tuyến Quốc lộ 174 (nối Quốc lộ 32), thuộc địa phận xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Xe 29 chỗ chở đoàn đi từ thiện khi di chuyển hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh của xã Phình Hồ đã bị lật ngửa, bẹp rúm.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phình Hồ, trên xe có khoảng 20 người, hiện lực lượng cứu hộ đã đưa được 8 người ra ngoài. Một số nạn nhân vẫn đang ở trong xe, hiện lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc được huy động đến để mở, đưa các nạn nhân ra ngoài. Ít nhất đã có 8 người đã tử vong tại hiện trường.

22635.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

"Đoạn dốc kéo dài, có khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và lật ngửa ở đoạn chân dốc. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ", ông Tuấn cho biết.

Hiện toàn bộ lực lượng công an, quân sự, an ninh trật tự, cán bộ xã và bà con nhân dân đang tập trung cứu nạn, đồng thời huy động máy móc để tiếp tục đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo báo cáo mới nhất của C08 (Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an), vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: xe ô tô khách BKS 29B-614.06 chở Đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Hoạ Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, đến địa điểm thì xảy ra tai nạn tự lật xe. Đoàn có khoảng 20 người.

Hiện có 8 người chết.

Hiện PC01, PC08, PC07 và Công an xã , chính quyền xã Phình Hồ, Lào Cai đã có mặt tại hiện trường cấp cứu người bị nạn và xác minh vụ việc theo quy định.

C08 tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ TNGT.

Thành Đạt
#Tai nạn xe chở người từ thiện #Lật xe và thiệt hại nhân mạng #Tai nạn tại Lào Cai #Nguyên nhân mất phanh gây tai nạn #Cứu hộ và giải cứu nạn nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục