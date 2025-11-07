Lần theo ô tô nghi vấn, công an phát hiện sự thật bất ngờ

TPO - Khi phát hiện có công an theo dõi, các đối tượng ngồi trong ô tô, bất ngờ bung cửa, tháo chạy thoát thân. Trong ô tô có nhiều biển số xe cả trắng và xanh. Ngoài ra còn có bình xịt hơi cay, súng điện, nhiều con chó bị trói.

Ngày 7/11, Công an xã Minh Thạnh (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ một ô tô cùng nhiều tang vật khác, với nghi vấn của nhóm chuyên trộm chó.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Minh Thạnh trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện chiếc ô tô mang biển số TPHCM có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi.

Các đối tượng bung cửa ô tô tháo chạy, để lại xe

Khi đi đến khu vực dân cư có nhiều chó chạy rông ngoài đường, ô tô dừng lại, sử dụng súng điện để bắn chó. Ngay lập tức, lực lượng tuần tra truy đuổi. Lực lượng chức năng truy đuổi từ địa bàn xã Minh Thạnh (TPHCM) đến khu vực phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai thì ô tô dừng lại. Những người ngồi trong ô tô đã bung cửa, tháo chạy thoát thân.

Qua kiểm tra nhanh trên ô tô, công an phát hiện có bình xịt hơi cay, súng điện, nhiều mảnh thép hình thoi (loại các đối tượng thường dùng để rải giữa đường cản địa khi bị người khác đuổi theo - PV), nhiều biển số xe cả xanh và trắng, ớt bột và nhiều con chó bị trói.

Những con chó bị trói trong ô tô

Tang vật công an phát hiện trên ô tô

Hiện Công an xã Minh Thạnh đang phối hợp Công an TPHCM điều tra, truy bắt các nghi phạm.