Làm show Dior Cruise 2027 xong, "chiến thần chạy deadline" Jonathan Anderson giờ ra sao?

Mai Lâm - Ảnh tổng hợp từ Internet

HHTO - Nhìn lịch trình của Jonathan Anderson mới hiểu vì sao dân thời trang gọi anh là “chiến thần chạy deadline” của ngành thời trang.

Dung nhan trước và sau khi hoàn thành deadline. Nhà thiết kế lừng danh thế giới trông cũng "te tua" như bao người.

Đằng sau những bộ sưu tập hào nhoáng trên sàn runway là guồng công việc gần như không có thời gian nghỉ. Jonathan hiện phải liên tục di chuyển giữa London, nơi đặt trụ sở thương hiệu JW Anderson và Paris, nơi anh trực tiếp điều hành các studio của Dior. Chuyến tàu cao tốc Eurostar từ London đến Paris và ngược lại dường như đã trở thành văn phòng thứ hai của nhà thiết kế này.

Một ngày làm việc của Jonathan Anderson gần như kín đặc từ sáng đến đêm, mỗi ngày có đến 6 - 12 cuộc họp liên tiếp. Từ việc phác thảo ý tưởng, chọn chất liệu, duyệt màu sắc, fitting trang phục cho người mẫu, đến làm việc cùng đội ngũ marketing và hình ảnh chiến dịch. Mọi công đoạn anh đều trực tiếp tham gia.

Trong thế giới thời trang xa xỉ, nơi từng đường cắt hay độ rủ của vải đều có thể thay đổi cả tinh thần bộ sưu tập, sự hiện diện của giám đốc sáng tạo ở mọi khâu là áp lực cực lớn. Một ngày làm việc của nhà thiết kế thường kết thúc vào khoảng 11 giờ đêm.

Với cường độ như vậy, chuyện Jonathan xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi hay đôi mắt thiếu ngủ sau show diễn cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng điều đáng nể là giữa guồng quay liên tục ấy, anh vẫn giữ được khả năng sáng tạo ổn định, điều không phải nhà thiết kế nào cũng làm được.

Khối lượng công việc mà Jonathan Anderson đang gánh thực sự thuộc hàng “không tưởng”: Tổng cộng 18 bộ sưu tập mỗi năm. Trong đó có tới 10 bộ sưu tập cho Dior, 6 bộ sưu tập cho JW Anderson và thêm 2 bộ sưu tập hợp tác cùng UNIQLO. Nghĩa là cứ vừa kết thúc một show thì ngay lập tức phải lao vào chuẩn bị cho bộ sưu tập tiếp theo.

Ở thời điểm mà ngành thời trang ngày càng vận hành với tốc độ chóng mặt, Jonathan Anderson đang trở thành hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ giám đốc sáng tạo mới: Đa nhiệm, áp lực cao và luôn phải giữ phong độ sáng tạo ở mức tối đa.

#deadline #Cuộc sống nhà thiết kế thời trang #Áp lực và cường độ công việc cao #Chế độ làm việc liên tục #Sáng tạo trong ngành thời trang xa xỉ #Quản lý lịch trình quốc tế

