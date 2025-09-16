Lại sắp có nhật thực một phần, ở Việt Nam liệu có thể quan sát?

HHTO - Nhật thực một phần sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 21/9, kéo dài trong hơn 4 giờ đồng hồ. Liệu ở Việt Nam có thể quan sát?

Theo Hội thiên văn Hà Nội (HAS), Nhật thực một phần diễn ra vào ngày 21/9 sắp tới không thể quan sát tại Việt Nam

Nhật thực trong cùng một mùa thiên thực với nguyệt thực toàn phần ngày 7 - 8/9 sẽ diễn ra vào ngày 21/9 sắp tới. Tuy nhiên nó không thể được quan sát từ Việt Nam ở bất kỳ giai đoạn nào.

Chỉ khoảng 16,6 triệu người thuộc dải hẹp ở phía Đông Châu Úc, New Zealand, các đảo thưa thớt dân cư ở phía Nam Thái Bình Dương và một phần của Châu Nam Cực, tương đương với khoảng 0,2% dân số thế giới có thể nhìn thấy ít nhất một phần của nhật thực này. Nhật thực cực đại tại vị trí có tọa độ (60°54′S, 153° 30′E) với độ che khuất cực đại là 79,52%.

Theo giờ Việt Nam, các mốc thời gian cụ thể của nhật thực như sau:

Nhật thực bắt đầu (địa điểm đầu tiên nhìn thấy nhật thực một phần bắt đầu): 00:29:43 ngày 22/9. Nhật thực cực đại: 02:41:59 ngày 22/9. Nhật thực kết thúc (địa điểm cuối cùng nhìn thấy nhật thực kết thúc): 04:53:45 ngày 22/9.

Lần nhật thực tiếp theo gần đây nhất có thể quan sát được từ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 2/8/2027, trong khi đó, nguyệt thực sẽ tiếp tục ghé thăm chúng ta ngay đầu năm sau, cụ thể là nguyệt thực toàn phần vào ngày 3/3/2026.