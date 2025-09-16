Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Lại sắp có nhật thực một phần, ở Việt Nam liệu có thể quan sát?

LINH LÊ

HHTO - Nhật thực một phần sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 21/9, kéo dài trong hơn 4 giờ đồng hồ. Liệu ở Việt Nam có thể quan sát?

Theo Hội thiên văn Hà Nội (HAS), Nhật thực một phần diễn ra vào ngày 21/9 sắp tới không thể quan sát tại Việt Nam

Nhật thực trong cùng một mùa thiên thực với nguyệt thực toàn phần ngày 7 - 8/9 sẽ diễn ra vào ngày 21/9 sắp tới. Tuy nhiên nó không thể được quan sát từ Việt Nam ở bất kỳ giai đoạn nào.

eclipse26dec3.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Chỉ khoảng 16,6 triệu người thuộc dải hẹp ở phía Đông Châu Úc, New Zealand, các đảo thưa thớt dân cư ở phía Nam Thái Bình Dương và một phần của Châu Nam Cực, tương đương với khoảng 0,2% dân số thế giới có thể nhìn thấy ít nhất một phần của nhật thực này. Nhật thực cực đại tại vị trí có tọa độ (60°54′S, 153° 30′E) với độ che khuất cực đại là 79,52%.

Theo giờ Việt Nam, các mốc thời gian cụ thể của nhật thực như sau:

Nhật thực bắt đầu (địa điểm đầu tiên nhìn thấy nhật thực một phần bắt đầu): 00:29:43 ngày 22/9. Nhật thực cực đại: 02:41:59 ngày 22/9. Nhật thực kết thúc (địa điểm cuối cùng nhìn thấy nhật thực kết thúc): 04:53:45 ngày 22/9.

Lần nhật thực tiếp theo gần đây nhất có thể quan sát được từ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 2/8/2027, trong khi đó, nguyệt thực sẽ tiếp tục ghé thăm chúng ta ngay đầu năm sau, cụ thể là nguyệt thực toàn phần vào ngày 3/3/2026.

cover.jpg
LINH LÊ
Hội thiên văn Hà Nội (HAS)
#Nhật thực #ngày 21/9 #thiên văn #Việt Nam #quan sát nhật thực #thiên nhiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục