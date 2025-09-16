Khánh Hòa: Lái ô tô đi ngược chiều, bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 16/9, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ - Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T.T.V. (40 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi chạy xe ô tô ngược chiều. Theo quy định, bà V. bị phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Bà T.T.V. lái xe đi ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ nhận được clip do camera hành trình ghi lại cảnh xe con biển số tỉnh Khánh Hòa do bà V. điều khiển, chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn qua khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Qua xác minh, CSGT xác định sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 7/9. Thời điểm này có rất nhiều ô tô, xe máy lưu thông trên đại lộ Nguyễn Tất Thành nhưng bà V. lái xe đi ngược chiều gây mất an toàn. Hành vi của bà V. gây nguy hiểm cho bà và những người tham gia giao thông khác.