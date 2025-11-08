Kỳ thi Đánh giá năng lực 2026 của ĐH Quốc gia Hà Nội: Đẩy lịch sớm hơn năm trước

HHTO - Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức tiếp tục được triển khai trong năm 2026 với nhiều mốc thời gian quan trọng vừa được công bố. Thí sinh lớp 12 trên cả nước có thể bắt đầu đăng ký tài khoản dự thi từ ngày 25/11/2025 và chính thức bước vào mùa thi HSA từ tháng 3 đến tháng 5/2026.

Kỳ thi HSA 2026 dành cho học sinh đang học lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông. Thí sinh có thể lập tài khoản dự thi từ ngày 25/11/2025 đến hết ngày 27/12/2025 tại địa chỉ https://khaothi.vnu.edu.vn hoặc https://hsa.edu.vn.

Thời gian đăng ký ca thi dự kiến diễn ra từ 9h00 ngày 28/12/2025 đến 16h30 ngày 7/2/2026. Hệ thống sẽ mở thêm đợt lựa chọn ca thi thứ hai (nếu còn chỉ tiêu) từ 8/2 đến 14/2/2026. Lưu ý: Thời gian đăng ký có thể kết thúc sớm khi hết chỗ; mỗi tài khoản chỉ được thao tác trên một thiết bị máy tính tại cùng thời điểm.

Các đợt thi sẽ được tổ chức từ 7/3/2026 đến 24/5/2026 tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...

ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 6 đợt thi, mỗi đợt với quy mô khoảng 20.000 thí sinh, cụ thể: Đợt 601: 7-8/3/2026; Đợt 602: 21-22/3/2026; Đợt 603: 4-5/4/2026; Đợt 604: 18-19/4/2026; Đợt 605: 9-10/5/2026; Đợt 606: 23-24/5/2026.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Lệ phí dự thi là 600.000 đồng/thí sinh/lượt thi, nộp trực tuyến trong vòng 96 giờ kể từ khi hoàn thành đăng ký ca thi. Thí sinh không nộp phí trong thời gian này sẽ bị hủy đăng ký.

Lệ phí không được hoàn lại vì bất kỳ lý do nào. Mỗi thí sinh được phép đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm, với khoảng cách giữa hai lượt tối thiểu 28 ngày. Giấy báo dự thi sẽ được gửi qua email và đăng trên tài khoản thí sinh trước ngày thi 7 ngày.

Bài thi HSA được thực hiện trên máy tính trong 195 phút, gồm 3 phần:

Toán học & Xử lý số liệu - 50 câu hỏi, 75 phút. Văn học - Ngôn ngữ - 50 câu hỏi, 60 phút. Phần tự chọn: Khoa học hoặc Tiếng Anh - 50 câu hỏi, 60 phút.

Trong mỗi phần thi có thể có 1 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm. Đề thi tham khảo được đăng tải trên cổng thông tin https://khaothi.vnu.edu.vn.

Kết quả thi được công bố sau 2 tuần kể từ khi kết thúc đợt thi. Thí sinh nhận phiếu báo điểm điện tử qua tài khoản và có thể đăng ký nhận bản giấy qua đường bưu điện trong vòng 3 tuần sau đó.