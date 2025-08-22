Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Kịch tính ngày thi đấu cuối Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Nhóm phóng viên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lê Chúc An tràn đầy cơ hội vô địch Giải Golf Quốc gia lần thứ ba liên tiếp khi hoàn thành ngày thi đấu thứ ba với điểm -3, tạo khoảng cách rất lớn so với Gia Hân đứng thứ hai với +9, cũng như Anna Le và Nguyễn Thảo My (+11). Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh đã có một ngày thi đấu bùng nổ và kết thúc với điểm -2, Trương Chí Quân xuất sắc không kém khi đạt điểm -1, còn Gia Minh đạt +2. Bảng nam hứa hẹn ngày chung kết hấp dẫn và kịch tính giữa bộ ba Tuấn Anh, Gia Minh và Chí Quân.

Sau cắt loại, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 còn lại 62 golfer xuất sắc nhất cạnh tranh chức vô địch ở hai bảng nam và nữ. Với những gì đã diễn ra trong ngày thi đấu thứ ba (21/8) ở FLC Golf Links Quy Nhơn, tất cả là một sự khẳng định cho đẳng cấp, tầm vóc và chất lượng của giải đấu.

Trái ngược hai ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, tại bảng nam và bảng nữ đều có hai golfer đạt điểm âm trong ngày thứ ba. Đó là Tuấn Anh (-3), Chí Quân (-1) và Chúc An (-3), Anna Lê (-1).

Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025, báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.

930904388323550745.jpg
a3b78c3a5cbed4e08daf.jpg
d1fbe4cb234fab11f25e.jpg
e8d55792901618484107.jpg
2ee9a55581d1098f50c0.jpg
Khung cảnh tuyệt đẹp tại FLC Golf Links Quy Nhơn, nơi nhìn ra biển Nhơn Lý và tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, một trong những tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á, ngự trên đỉnh Chóp Vung, thuộc chùa Ông Núi (Linh Phong Tự).
cd42e428-4319-44e5-bceb-dcd4fa40074a.jpg

Cát trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn là cát tự nhiên, trở nên nặng hơn sau trận mưa hôm qua. Ngoài ra, do đặc điểm sân golf links, bẫy cát được thiết kế khá sâu, khiến việc cứu bóng đặc biệt khó khăn.

photo Khởi đầu rạng rỡ
﻿3294802497861589594.jpg
fd4fdb8b0a0f8251db1e.jpg﻿
﻿0eb305bed33a5b64022b.jpg﻿﻿﻿﻿
17400f652ee1a6bffff0.jpg﻿
6b28e6dbc15f4901104e.jpg

Ngày thi đấu cuối cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 chính thức bắt đầu sau cú swing của golfer Trần Quang Đại. Nhóm ba người dẫn đầu, gồm Nguyễn Tuấn Anh (điểm +1), Đỗ Dương Gia Minh (+2) và Trương Chí Quân (+3) sẽ xuất phát lúc 8h30.

92b265044180c9de9091.jpg
Trong ngày thi đấu thứ ba (21/8), trời mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế, mặt sân trơn trượt, green chậm, bóng và gậy cũng ướt, tạo nên nhiều biến số khó lường. Việc thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng sang mưa khiến cơ thể khó thích nghi, ảnh hưởng tới sức khỏe của các golfer.
4093022872277522995.jpg
Đầu giờ sáng ngày thi đấu thư tư, thời tiết trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn tương đối đẹp, nắng nhẹ.
report Hướng dẫn xem trực tiếp Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025
2.jpg

Để giúp người hâm mộ tiện theo dõi điểm số và nắm bắt diễn biến giải đấu, Ban tổ chức đã công bố hệ thống cập nhật Livescore và lịch phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng. Người xem có thể theo dõi điểm số của từng golfer theo thời gian thực tại địa chỉ https://livescore.vhandicap.com/group/289.

Ngoài ra, các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp qua nhiều kênh, như: Hiệp hội Golf Việt Nam, VGA Tour, báo Tiền Phong, Golfnews, kênh YouTube của VTV, cũng như trên các nền tảng VieOn, FPT PlayMyTV.

Khung giờ phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu từ 9h30 đến 15h00 trong hai ngày 19 và 20/8. Trong hai ngày thi đấu cuối cùng, ngày 21 và 22/8, khán giả có thể theo dõi từ 8h30 cho đến khi kết thúc toàn bộ lượt đấu trong ngày.

photo Nhóm và giờ thi đấu ngày thi đấu thứ tư Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025
b344b247-44b8-4b16-939e-505752fe7892.jpg

Ở SEA Games 32 tại Campuchia, golf Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi giành 3 huy chương các loại: Huy chương Vàng cá nhân nam (Lê Khánh Hưng), Huy chương Đồng cá nhân nam (Nguyễn Anh Minh) và Huy chương Bạc đồng đội nam. Đây chính là động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu cao hơn tại Thái Lan cuối năm nay.

report Bài test trước thềm SEA Games

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ là bài kiểm tra quan trọng về năng lực và bản lĩnh thi đấu cho các golfer trước khi bước vào đấu trường SEA Games 33, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Trong đợt tuyển chọn đầu tiên thông qua hai giải vô địch Nghiệp dư Quốc gia gồm Vietnam Amateur Open (VAO) và Vietnam Ladies Amateur Open (VLAO) 2025, bốn cái tên đầu tiên giành suất dự SEA Games 33 đã lộ diện: Nguyễn Trọng Hoàng và Hồ Anh Huy (vô địch và á quân VAO) cùng Lê Chúc An và Anna Le (hai golfer nữ Việt Nam có thành tích tốt nhất VLAO).

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ quyết định những suất còn lại trong đội tuyển. Điều này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt khi gần như 80% các tuyển thủ trong đội tuyển Quốc gia góp mặt, bao gồm những cái tên nổi bật: Nhà vô địch Quốc gia 2023 Nguyễn Nhất Long, đương kim vô địch Nguyễn Đức Sơn, cùng những tài năng trẻ đang lên như Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thế Bảo, hay Nguyễn Viết Gia Hân hay Đoàn Xuân Khuê Minh ở bảng nữ.

report 1,2 tỷ đồng tiền thưởng

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 có tổng giá trị tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng cho bảng nam, 200 triệu đồng cho bảng nữ và sẽ được trao theo Quy chế tiền thưởng của Hệ thống VGA Tour.

Theo điều lệ giải, golfer thi đấu với tình trạng nghiệp dư sẽ không được nhận tiền thưởng. Golfer chuyên nghiệp ở các vị trí tiếp theo sẽ được tăng hạng để hưởng mức thưởng trống do golfer nghiệp dư xếp hạng trên mình.

Bên cạnh đó, golfer nghiệp dư vượt qua nhát cắt sẽ được hoàn lại phí tham dự giải (chi phí này được trích ra từ Quỹ tiền thưởng).

photo Ngày thi đấu đầy kịch tính tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025
video Ba chìa khóa có thể xoay chuyển cục diện chung kết Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025
Nhóm phóng viên
#Golf #Golfer #Golf Quốc gia #Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 #Gia Lai #FLC Golf Links Quy Nhơn

