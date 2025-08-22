Kịch tính ngày thi đấu cuối Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Sau cắt loại, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 còn lại 62 golfer xuất sắc nhất cạnh tranh chức vô địch ở hai bảng nam và nữ. Với những gì đã diễn ra trong ngày thi đấu thứ ba (21/8) ở FLC Golf Links Quy Nhơn, tất cả là một sự khẳng định cho đẳng cấp, tầm vóc và chất lượng của giải đấu.
Trái ngược hai ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, tại bảng nam và bảng nữ đều có hai golfer đạt điểm âm trong ngày thứ ba. Đó là Tuấn Anh (-3), Chí Quân (-1) và Chúc An (-3), Anna Lê (-1).
Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025, báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.
Cát trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn là cát tự nhiên, trở nên nặng hơn sau trận mưa hôm qua. Ngoài ra, do đặc điểm sân golf links, bẫy cát được thiết kế khá sâu, khiến việc cứu bóng đặc biệt khó khăn.
Ngày thi đấu cuối cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 chính thức bắt đầu sau cú swing của golfer Trần Quang Đại. Nhóm ba người dẫn đầu, gồm Nguyễn Tuấn Anh (điểm +1), Đỗ Dương Gia Minh (+2) và Trương Chí Quân (+3) sẽ xuất phát lúc 8h30.
Để giúp người hâm mộ tiện theo dõi điểm số và nắm bắt diễn biến giải đấu, Ban tổ chức đã công bố hệ thống cập nhật Livescore và lịch phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng. Người xem có thể theo dõi điểm số của từng golfer theo thời gian thực tại địa chỉ https://livescore.vhandicap.com/group/289.
Ngoài ra, các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp qua nhiều kênh, như: Hiệp hội Golf Việt Nam, VGA Tour, báo Tiền Phong, Golfnews, kênh YouTube của VTV, cũng như trên các nền tảng VieOn, FPT Play và MyTV.
Khung giờ phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu từ 9h30 đến 15h00 trong hai ngày 19 và 20/8. Trong hai ngày thi đấu cuối cùng, ngày 21 và 22/8, khán giả có thể theo dõi từ 8h30 cho đến khi kết thúc toàn bộ lượt đấu trong ngày.
Ở SEA Games 32 tại Campuchia, golf Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi giành 3 huy chương các loại: Huy chương Vàng cá nhân nam (Lê Khánh Hưng), Huy chương Đồng cá nhân nam (Nguyễn Anh Minh) và Huy chương Bạc đồng đội nam. Đây chính là động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu cao hơn tại Thái Lan cuối năm nay.
Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ là bài kiểm tra quan trọng về năng lực và bản lĩnh thi đấu cho các golfer trước khi bước vào đấu trường SEA Games 33, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.
Trong đợt tuyển chọn đầu tiên thông qua hai giải vô địch Nghiệp dư Quốc gia gồm Vietnam Amateur Open (VAO) và Vietnam Ladies Amateur Open (VLAO) 2025, bốn cái tên đầu tiên giành suất dự SEA Games 33 đã lộ diện: Nguyễn Trọng Hoàng và Hồ Anh Huy (vô địch và á quân VAO) cùng Lê Chúc An và Anna Le (hai golfer nữ Việt Nam có thành tích tốt nhất VLAO).
Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ quyết định những suất còn lại trong đội tuyển. Điều này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt khi gần như 80% các tuyển thủ trong đội tuyển Quốc gia góp mặt, bao gồm những cái tên nổi bật: Nhà vô địch Quốc gia 2023 Nguyễn Nhất Long, đương kim vô địch Nguyễn Đức Sơn, cùng những tài năng trẻ đang lên như Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thế Bảo, hay Nguyễn Viết Gia Hân hay Đoàn Xuân Khuê Minh ở bảng nữ.
Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 có tổng giá trị tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng cho bảng nam, 200 triệu đồng cho bảng nữ và sẽ được trao theo Quy chế tiền thưởng của Hệ thống VGA Tour.
Theo điều lệ giải, golfer thi đấu với tình trạng nghiệp dư sẽ không được nhận tiền thưởng. Golfer chuyên nghiệp ở các vị trí tiếp theo sẽ được tăng hạng để hưởng mức thưởng trống do golfer nghiệp dư xếp hạng trên mình.
Bên cạnh đó, golfer nghiệp dư vượt qua nhát cắt sẽ được hoàn lại phí tham dự giải (chi phí này được trích ra từ Quỹ tiền thưởng).