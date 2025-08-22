Kịch tính ngày thi đấu cuối Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

Sau cắt loại, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 còn lại 62 golfer xuất sắc nhất cạnh tranh chức vô địch ở hai bảng nam và nữ. Với những gì đã diễn ra trong ngày thi đấu thứ ba (21/8) ở FLC Golf Links Quy Nhơn, tất cả là một sự khẳng định cho đẳng cấp, tầm vóc và chất lượng của giải đấu.

Trái ngược hai ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, tại bảng nam và bảng nữ đều có hai golfer đạt điểm âm trong ngày thứ ba. Đó là Tuấn Anh (-3), Chí Quân (-1) và Chúc An (-3), Anna Lê (-1).

Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025, báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.