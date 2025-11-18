Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I: Khơi dậy khát vọng, hợp lực xây dựng tỉnh phát triển bền vững

TPO - Sáng 18/11, trong không khí hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Lan tỏa phong trào vì nhân dân

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân, chung sức, đồng lòng góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững”.

Đại hội với sự tham dự của 303 đại biểu tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp nhân dân, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029, khẳng định Đại hội lần thứ I là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là dấu mốc quan trọng, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng Quảng Ngãi giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Ông U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong nhiệm kỳ 2024 – 2025, Mặt trận các cấp vận hành mô hình tổ chức mới sau sắp xếp theo chủ trương tinh gọn bộ máy. Phương châm “thống nhất hành động, dọc ngang thông suốt” tạo nên sự đồng bộ, nhất quán trong triển khai các nhiệm vụ, giúp hệ thống Mặt trận nhanh chóng ổn định và phát huy hiệu quả.

Các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh, gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân. Trong đó, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là điểm sáng khi huy động hơn 204 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa hơn 2.600 nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, chăm lo Tết cho hộ nghèo tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét về vai trò kết nối và huy động nguồn lực của Mặt trận.

Đổi mới mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 – 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, hướng đến phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu lớn được Đại hội thông qua, thể hiện quyết tâm đổi mới của hệ thống Mặt trận, 100% cán bộ Mặt trận được quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; 100% xã, phường xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, trong đó có ít nhất một khu dân cư đạt tiêu chí “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Hằng năm, MTTQ tỉnh tổ chức ít nhất 5 chương trình giám sát, phản biện xã hội; cấp xã tổ chức ít nhất 3 chương trình.

Đại hội cũng đề ra 24 nhiệm vụ trọng tâm và 39 giải pháp chủ yếu, tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức thông tin; nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử, chuyên mục “Kết nối những tấm lòng”; phát triển tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên mới; nâng cao nhận thức về vai trò đại đoàn kết; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và phát huy vai trò người uy tín, chức sắc trong cộng đồng.

Đại hội được tổ chức với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên thống nhất cao với nhiệm vụ, giải pháp và chương trình trọng tâm đã đề ra tại Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Ông Niên đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động theo hướng thực chất, tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp nhiều, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng; đưa các phong trào, cuộc vận động trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cá nhân, ở từng cộng đồng theo tinh thần “khẩu hiệu không thay cho hành động; giá trị của Mặt trận được đo bằng hiệu quả thực tiễn, chứ không phải bằng những lời hô hào”. Ủy ban MTTQ tỉnh tích cực thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tin tưởng, các đại biểu được hiệp thương cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.