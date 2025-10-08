Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khen thưởng 3 cá nhân xuất sắc cứu nạn hai tàu cá ở Cửa Việt

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ba ông Nguyễn Ngọc Thuận, Võ Văn Dũng, Trần Văn Hiệu ở xã Cửa Việt được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn do bão số 10 tại biển Cửa Việt.

Ngày 8/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã ký quyết định khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn do bão số 10, tại biển Cửa Việt.

Các cá nhân được khen thưởng đột xuất, gồm ông Nguyễn Ngọc Thuận (khu phố 7, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), ông Võ Văn Dũng (khu phố 6, xã Cửa Việt) và Trung tá Trần Văn Hiệu (Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Cửa Việt).

ngu-dan-nguyen-ngoc-thuan.png
Ông Nguyễn Ngọc Thuận.
ong-vo-van-dung.png
Ông Võ Văn Dũng.
trung-ta-tran-van-hieu.png
Trung tá Công an Trần Văn Hiệu.

Ba cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn các thuyền viên trên 2 tàu cá mang số hiệu BV-4670-TS và BV-0042-TS của thành phố Hồ Chí Minh gặp nạn do bão số 10 trên biển Cửa Việt.

Như Tiền Phong thông tin, sáng 28/9, trong lúc vào Cửa Việt tránh trú bão số 10, 2 tàu cá nói trên gặp nạn khi cách bờ khoảng 1,5km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt). Thời điểm gặp nạn, trên 2 tàu có 11 thuyền viên.

Đến 12h ngày 28/9, 9 ngư dân trên 2 tàu nói trên đã được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn, được chăm sóc y tế và bố trí đảm bảo nơi ăn ở.

Ngày 3/10, sau khi sức khỏe ổn định, 9 ngư dân này đã về quê, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm 2 ngư dân còn mất tích.

Hữu Thành
#tàu cá #cứu nạn tàu cá #Tìm kiếm ngư dân mất tích #huy động tìm kiếm ngư dân mất tích #khen thưởng #cứu nạn #Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị #biển Cửa Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục