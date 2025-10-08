Khen thưởng 3 cá nhân xuất sắc cứu nạn hai tàu cá ở Cửa Việt

TPO - Ba ông Nguyễn Ngọc Thuận, Võ Văn Dũng, Trần Văn Hiệu ở xã Cửa Việt được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn do bão số 10 tại biển Cửa Việt.

Ngày 8/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã ký quyết định khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn do bão số 10, tại biển Cửa Việt.

Các cá nhân được khen thưởng đột xuất, gồm ông Nguyễn Ngọc Thuận (khu phố 7, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), ông Võ Văn Dũng (khu phố 6, xã Cửa Việt) và Trung tá Trần Văn Hiệu (Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Cửa Việt).

Ông Nguyễn Ngọc Thuận.

Ông Võ Văn Dũng.

Trung tá Công an Trần Văn Hiệu.

Ba cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn các thuyền viên trên 2 tàu cá mang số hiệu BV-4670-TS và BV-0042-TS của thành phố Hồ Chí Minh gặp nạn do bão số 10 trên biển Cửa Việt.

Như Tiền Phong thông tin, sáng 28/9, trong lúc vào Cửa Việt tránh trú bão số 10, 2 tàu cá nói trên gặp nạn khi cách bờ khoảng 1,5km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt). Thời điểm gặp nạn, trên 2 tàu có 11 thuyền viên.

Đến 12h ngày 28/9, 9 ngư dân trên 2 tàu nói trên đã được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn, được chăm sóc y tế và bố trí đảm bảo nơi ăn ở.

Ngày 3/10, sau khi sức khỏe ổn định, 9 ngư dân này đã về quê, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm 2 ngư dân còn mất tích.