Khán giả ngồi kín khán phòng, cười nghiêng ngả xem 'Các cụ gánh còng lưng'

TPO - Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm diễn ra tối 20/11 tại Ninh Bình. Khán giả ngồi kín khán phòng Nhà hát Phạm Thị Trân để thưởng thức vở diễn "Các cụ gánh còng lưng".

Hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên Việt Nam và quốc tế tranh tài

Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 - năm 2025 được tổ chức tối 20/11 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình). Liên hoan do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên tổ chức, thu hút 19 đơn vị trong nước và 8 đơn vị quốc tế.

Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ gần 30 đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, mang đến 28 vở diễn sân khấu mang tính thử nghiệm tiêu biểu.

Trong đó, có tới 9 tác phẩm của 9 đơn vị quốc tế đến từ các quốc gia như Ba Lan, Trung Quốc (2 đơn vị), Hàn Quốc, Israel, Nhật Bản, Mông Cổ, Uzbekistan, Hà Lan.

Bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - phát biểu chào mừng Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6.

Phát biểu chào mừng liên hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh cho rằng sự có mặt đông đảo của các nghệ sĩ tài năng trong nước và quốc tế quy tụ tại Ninh Bình là minh chứng sống cho sức mạnh của ngoại giao văn hóa, của sự giao thoa, thấu hiểu và sẻ chia giữa các nền nghệ thuật trên thế giới.

"Chúng tôi trân trọng từng tiết mục, từng ngôn ngữ biểu đạt, từng nét văn hóa mà các nghệ sĩ mang đến, coi đó là những nhịp cầu đưa Ninh Bình đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời đưa bạn bè quốc tế đến gần hơn với Việt Nam", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhận định.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - phát biểu khai mạc liên hoan.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - nhấn mạnh Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 là sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật cũng như khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ quảng bá về những giá trị đặc sắc của các loại hình nghệ thuật và trao đổi kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật cùng đồng nghiệp quốc tế.

“Liên hoan quy tụ những tác phẩm sân khấu mang tính thử nghiệm tiêu biểu của các đoàn nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp của quốc tế và Việt Nam, giúp nền kịch nghệ trong nước cũng như quốc tế ngày càng phát triển, vừa giữ gìn được những giá trị bản sắc, truyền thống, vừa hòa nhịp với đời sống đương đại, nhằm phản ánh mọi hoạt động của cuộc sống xã hội cũng như định hướng thẩm mỹ cho khán giả, giúp cho những người nghệ sĩ hoàn thành sứ mệnh của mình, phục vụ đời sống tinh thần của công chúng”, NSND Trịnh Thúy Mùi bày tỏ kỳ vọng.

Khán giả ngồi kín rạp, cười "nghiêng ngả" với vở diễn mở màn

Tham dự Lễ khai mạc còn có ông Lemi Ponifasio - Đại sứ Sân khấu thế giới của UNESCO. Ông nhận định Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm năm 2025 không chỉ là chuỗi vở diễn mà còn là tấm gương phản chiếu những chiêm nghiệm và giá trị cốt lõi của triết lý nhân sinh.

“Những tác phẩm tham gia liên hoan giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về nhân loại nói chung, thúc đẩy khám phá những biên giới nghệ thuật mới, định hình thời đại và thổi hồn vào những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lời nói chưa thể diễn đạt. Đây chính là phép màu đích thực”, ông Lemi Ponifasio nhấn mạnh.

Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ gần 30 đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

Ngay sau phần lễ, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình biểu diễn vở Các cụ gánh còng lưng. Vở diễn được đạo diễn Lê Quý Dương phóng tác, dựa trên kịch bản cùng tên của tác giả Nguyễn Đức Minh.

Các cụ gánh còng lưng được dàn dựng với các thủ pháp "trò lời" và "trò diễn" mang tính trào phúng dân gian của sân khấu chèo truyền thống cùng không gian sân khấu ước lệ. Vì vậy, phần trang trí sân khấu tham gia trực tiếp vào việc phát triển xung đột và hành động kịch, đồng thời góp phần định hình tính cách nhân vật.

Tác phẩm xoay quanh một gia đình chạy theo danh lợi và những cách họ tìm để đạt được mục tiêu ấy. Thông qua các tình huống nhân vật cầu cứu dòng họ, tổ tiên và những “cụ” đã khuất, vở diễn khéo léo phơi bày nhiều vấn đề nhức nhối của xã hội đương thời.

﻿ ﻿﻿ Khán giả lấp kín khán phòng, thưởng thức vở diễn Các cụ gánh còng lưng.

Tên nhân vật là hình thức láy âm đảo chữ, tình huống kịch không theo kiểu truyền thống hay việc sử dụng các nhạc cụ của âm nhạc truyền thống để diễn tả những xung đột tâm lý và đối thoại không lời của các nhân vật... đã tạo nên vở diễn hài hước nhưng đầy châm biếm về xã hội hiện đại.

Vở diễn khép lại vào khoảng 23h ngày 20/11 nhưng không có khán giả nào bỏ về giữa chừng. Họ đều ở lại tận hưởng vở diễn độc đáo, hóm hỉnh, mang những thông điệp gần gũi về con người và nhân sinh.

Vào chiều cùng ngày, trong khuôn khổ Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 đã diễn ra lễ diễu hành đường phố của các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan tại Ninh Bình. Trước đó, ngày 16-19/11, 8 vở diễn của 7 đơn vị nghệ thuật đã diễn ra tại Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM.

Các vở diễn còn lại sẽ được biểu diễn đến hết ngày 29/11, tại Nhà hát Phạm Thị Trân và Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình. Lễ bế mạc và trao giải liên hoan được tổ chức vào tối 30/11 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình).