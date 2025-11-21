Dấu ấn chưa từng có của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV

TP - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV trở lại TPHCM trong thời điểm ngành Điện ảnh có nhiều dấu mốc đáng nhớ: 55 năm hình thành LHP Việt Nam, TPHCM vừa được UNESCO ghi danh là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh, thị trường phim Việt bùng nổ với loạt tác phẩm trăm tỷ đồng. Đây là kỳ liên hoan “có sức nóng nhất, khó đoán nhất” trong nhiều năm trở lại đây.

Số lượng và chất lượng phim vượt trội

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, LHP Việt Nam lần thứ XXIV ghi nhận 203 tác phẩm tham gia, con số lớn nhất trong lịch sử hơn nửa thế kỷ của LHP. Không chỉ áp đảo về số lượng, chất lượng các phim cũng được ghi nhận “ở một tầm cao mới”: riêng hạng mục phim truyện dự thi có 16 tác phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng, chiếm chưa đến 50% số phim gửi về, nhằm đảm bảo tiêu chí tinh lọc nhất.

Đáng chú ý, trong 16 phim dự thi có tới 11 phim trăm tỷ đồng gồm: Mưa đỏ (714 tỷ đồng), Mai (trên 551 tỷ đồng), Bộ tứ báo thủ (trên 332 tỷ đồng), Tử chiến trên không (gần 252 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (trên 242 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (trên 211 tỷ đồng), Đ?a ??o - M?t tr?i trong b?ng t?i?ịa đạo - Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (hơn 160 tỷ đồng), Chị dâu (hơn 113 tỷ đồng), Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn (101 tỷ đồng). Sự đổ bộ dày đặc này tạo nên tiền lệ hiếm có: phim nghệ thuật lẫn phim phòng vé đều có mặt trong một mùa giải và cạnh tranh ngang ngửa.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, năm nay, lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ VHTTDL sẽ trao 3 Bằng khen nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của điện ảnh nước nhà. Đó là Bằng khen cho Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất giữa hai kỳ LHP; cá nhân người Việt Nam có đóng góp đặc biệt cho phát triển điện ảnh Việt Nam; cá nhân người nước ngoài có đóng góp cho quảng bá điện ảnh Việt Nam.

Một điểm nhấn mang đến nhiều kỳ vọng là sự tham gia của 34 Sở VHTT, VHTTDL cùng các đội chiếu bóng ở 34 tỉnh, thành để trao đổi, quảng bá hình ảnh địa phương, chia sẻ kinh nghiệm “trải thảm đỏ” thu hút các đoàn làm phim, đẩy mạnh hoạt động chiếu bóng phục vụ khán giả.

Nhà sản xuất Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, năm nay có sự thay đổi đáng kể trên bản đồ điện ảnh Việt. Nếu các kỳ trước chứng kiến ưu thế của phim tư nhân thì mùa này lại là màn trở lại mạnh mẽ của phim Nhà nước, đặc biệt là dòng phim chiến tranh cách mạng. Mưa đỏ, Địa đạo mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không không chỉ đạt doanh thu lớn mà còn gây tiếng vang về nghệ thuật, tạo hiệu ứng thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Quy mô LHP Việt Nam năm nay cũng được thiết kế phù hợp với vị thế mới của TPHCM, thị trường điện ảnh sôi động nhất cả nước: thảm đỏ dự kiến có khoảng 1.200 nghệ sĩ, các chương trình giao lưu, chiếu phim, hội thảo diễn ra tại ba cụm rạp lớn, cùng hoạt động trình chiếu mở rộng ở nhiều tỉnh thành thông qua các đội chiếu phim lưu động.

Nghệ sĩ gửi gắm nhiều kỳ vọng

Trước thềm LHP lần thứ XXIV, đạo diễn Hữu Mười cho biết, sự trở lại của Mùi cỏ cháy ở Tuần phim chào mừng năm nay gợi nhắc một cột mốc quan trọng - phim tham dự LHP Việt Nam lần thứ XVII. Khi ấy, Mùi cỏ cháy được xem như một bất ngờ thú vị, một tác phẩm trữ tình, nhân văn, tái hiện chiến tranh bằng những góc nhìn trẻ trung và giàu cảm xúc.

Phim ra rạp, ê-kíp thực hiện vẫn còn khá lo lắng về cách khán giả đón nhận một câu chuyện khốc liệt kể bằng giọng điệu mềm mại, đậm chất thơ kiểu Hoàng Nhuận Cầm. Việc tác phẩm được trao Bông sen Bạc là sự khẳng định cho một hướng tiếp cận khác biệt trong thể loại phim chiến tranh.

Đạo diễn Hữu Mười chia sẻ rằng, năm nay nhìn thấy nhiều bộ phim chiến tranh xuất hiện mạnh mẽ ở LHP Việt Nam lần thứ XXIV khiến ông vừa xúc động vừa kỳ vọng. Ông nói: “Tôi làm Mùi cỏ cháy hơn mười năm trước, bây giờ nhìn lại, tôi mừng vì lớp đạo diễn trẻ đã đưa đề tài này trở lại một cách hiện đại, kỹ thuật tốt hơn, tiết tấu nhanh hơn mà vẫn giữ được chiều sâu lịch sử.

Tôi mong năm nay Ban giám khảo sẽ có những lựa chọn xứng đáng cho dòng phim này. Đây là thời điểm đặc biệt, bởi chúng ta đang thấy sự trỗi dậy của những tác phẩm vừa có sức nặng lịch sử vừa được thị trường kiểm chứng”.

Đỗ Nhật Hoàng hy vọng Mưa đỏ được ghi nhận xứng đáng

Ở đường đua phim truyện dự thi, đại diện được chú ý nhất là Mưa đỏ, và nam diễn viên chính Đỗ Nhật Hoàng cũng trở thành một trong những gương mặt được nhắc tới nhiều nhất khi bàn về các hạng mục cá nhân. Anh chia sẻ rằng, đây là “dự án lớn nhất đời mình”, nó đòi hỏi diễn viên phải cân bằng giữa chất sử thi và những khoảnh khắc đời thường đầy nhân bản.

“Càng gần giờ công bố giải, tôi càng hồi hộp. Không chỉ cho riêng mình mà cho cả ê-kíp. Mưa đỏ là hành trình của rất nhiều con người và tôi mong bộ phim được ghi nhận xứng đáng”, anh cho biết.

Trong những câu chuyện về LHP, NSƯT Chiều Xuân đều mang theo những cảm xúc đặc biệt. Chị từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ XI với vai diễn trong Người yêu đi lấy chồng, một chiến thắng được xem là dấu mốc quan trọng của thế hệ diễn viên nữ thời kỳ đầu đổi mới.

Sau hơn ba thập kỷ, khi nhìn lại các mùa liên hoan tiếp nối, Chiều Xuân chia sẻ rằng, điều khiến chị xúc động không phải ánh hào quang mà là sự bền bỉ của những người làm nghề. “Liên hoan phim luôn khiến tôi nhớ lại cảm giác nghệ sĩ cùng ngồi với nhau, cùng hồi hộp, cùng mong phim của mình được chạm tới khán giả”, chị nói.

Mai của Trấn Thành cũng nằm trong danh sách 16 phim tham dự LHP lần này

LHP Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra từ ngày 21- 25/11/2025 tại TPHCM. "Tiêu chí của các phim được chọn lần này chủ yếu hướng tới nội dung nắm bắt hơi thở thời đại, hướng đi và sự phát triển toàn diện mà đất nước hướng tới. Phát triển bền vững và hội nhập là điểm nhấn quan trọng trong chủ đề LHP Việt Nam lần thứ XXIV", Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết.

Với chị, mỗi mùa LHP Việt Nam đều là dịp nhìn thấy sự trưởng thành của điện ảnh Việt qua từng thế hệ đạo diễn, diễn viên, là nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong một tinh thần chung: làm phim nghiêm túc và đầy tình yêu.

Chiều Xuân đánh giá cao những tác phẩm chiến tranh, những bộ phim trăm tỷ đồng hay các dự án của lớp trẻ bởi “đó là dấu hiệu cho thấy điện ảnh Việt không ngừng chuyển động”.

Khi được hỏi kỳ vọng gì ở các mùa Liên hoan, chị thường khẳng định rằng, chỉ mong những bộ phim có trái tim sẽ được gọi tên, bởi “giải thưởng trao cho một bộ phim hay là cách tôn vinh cả một hành trình sáng tạo phía sau nó”.