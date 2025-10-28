Đối thủ của 'Mưa đỏ'

TPO - Oscar lần thứ 98 - 2026 có nhiều điểm mới, với một số quy định khắt khe hơn và hạng mục giải lần đầu xuất hiện. Tại hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất, "Mưa đỏ" của Việt Nam cạnh tranh với hơn 80 đối thủ.

86 phim cạnh tranh

86 bộ phim đã được gửi đến thành viên thuộc Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh để chuẩn bị cho hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất Oscar lần thứ 98 - 2026. Trong số đó có Mưa đỏ - đại diện của Việt Nam.

Theo The Wrap, hội đồng bình chọn được chia thành 7 nhóm, mỗi nhóm nhận danh sách 12-13 phim cần xem. Các thành viên phải xem đủ phim trong nhóm để đưa ra phiếu bầu. Đây là quy định lần đầu có ở giải thưởng danh giá. Phiếu bầu cuối cùng sẽ hiển thị đầy đủ tên của cá nhân được đề cử trong mọi hạng mục. Danh sách rút gọn dự kiến ​​công bố ngày 16/12. 5 đề cử cuối cùng được công bố ngày 22/1.

Cảnh trong phim One Battle After Another.

CNN điểm qua một số ứng cử viên nặng ký và cho rằng One Battle After Another - Leonardo DiCaprio đóng chính - có thể làm nên chuyện ở Oscar. Leonardo DiCaprio với vai diễn chiến binh bất toàn cũng có khả năng giành giải Nam chính xuất sắc nhất. One Battle After Another mang màu sắc sử thi, có kinh phí đầu tư 140 triệu USD. Phim đạt 95 điểm trên trang phê bình Rotten Tomatoes và Metacritic. Dù được đánh giá cao ở Oscar nhưng nội dung phim không phù hợp khán giả đại chúng.

Tác phẩm lấy bối cảnh nước Mỹ hiện đại, xoay quanh những người vận động cách mạng đang cố gắng thay đổi hệ thống. Câu chuyện đào sâu vào những cuộc tranh luận về lý tưởng, xung đột giữa các phe phái và sự hy sinh của những người theo đuổi niềm tin. Dự đoán gần đây của Variety cho thấy phim có khả năng nhận tới 14 đề cử - con số ngang ngửa với Titanic (1997) và La la land (2016).

It Was Just an Accident của Jafar Panahi - được Pháp lựa chọn làm đại diện dự sơ tuyển Oscar - cũng là ứng viên tiềm năng. Nội dung xoay quanh một vụ bắt cóc, khi cựu tù nhân chính trị Vahid vô tình gặp phải một người đàn ông mà ông tin là cai ngục từng tra tấn mình năm xưa.

"Kịch bản xây dựng tinh tế, chậm rãi nhưng chắc chắn, tác phẩm trở thành một lời lên án mạnh mẽ về sự lạm dụng quyền lực", Hollywood Reporter nhận định. Phim đã giành Cành cọ Vàng tại Cannes 2025. Tờ Indiewire xếp It Was Just an Accident vào danh sách 100 bộ phim hay nhất từ năm 2020 đến nay.

No Other Choice và The Last Dance được khen.

No Other Choice (Hàn Quốc) - ra mắt trong hạng mục tranh giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice - cũng nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc khẳng định phim có tính thời sự và dàn diễn viên gây chú ý, trong đó diễn xuất của nam chính Lee Byung Hun đạt đến đỉnh cao.

Oscar lần thứ 98 cũng có thể gọi tên những bộ phim ít ai nghĩ đến. I, he Song của Bhutan, The Last Dance của Hong Kong (Trung Quốc) cũng được đánh giá cao nhờ màu sắc văn hóa bản địa.

Những điểm mới

Oscar 2026 có nhiều điểm mới. Lần đầu trong lịch sử giải thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh trao giải thưởng Thành tựu trong tuyển chọn diễn viên nhằm tôn vinh sự hợp tác sáng tạo giữa đạo diễn casting, nhà làm phim và nhà sản xuất.

Danh sách sơ bộ sẽ được trình chiếu tại sự kiện Bake-off - nơi các thành viên xem đoạn phim dài 5 phút và tham gia hỏi đáp với đạo diễn casting. Các đạo diễn phải nộp mô tả quy trình casting và danh sách diễn viên.



Oscar lần thứ 98 cũng đưa ra hướng dẫn chính thức về sử dụng AI trong sản xuất phim. Quy định nêu rõ việc sử dụng AI tạo sinh hoặc các công cụ số không ảnh hưởng đến cơ hội được đề cử. Thay vào đó, các thành viên sẽ đánh giá mức độ sáng tạo của con người trong quá trình thực hiện phim. Quy định này được đưa ra sau những tranh cãi xung quanh việc sử dụng AI trong bộ phim The Brutalist và Emilia Pérez.

The Brutalist dùng AI khi hậu kỳ.

Một hạng mục mới khác là giải thưởng Thiết kế cảnh hành động - nhằm công nhận công việc của các đội ngũ thực hiện các cảnh đóng thế. Hollywood Reporter khẳng định những thay đổi ở giải Oscar 2026 là cam kết của Viện Hàn lâm trong việc đảm bảo quy trình trao giải công bằng và minh bạch. Lễ trao giải Oscar 2026 sẽ diễn ra ngày 15/3.