Doanh thu không quyết định giải thưởng điện ảnh

TPO - Tại họp báo khai mạc chiều 20/11, Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 cho biết 88 tác phẩm lọt vào vòng tranh giải. Các tác phẩm sẽ được đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật, thông điệp và sức ảnh hưởng thay vì chỉ dựa vào doanh thu.

Tiêu chí chấm giải không chỉ là doanh thu

Liên hoan phim Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TPHCM chỉ đạo, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Tại cuộc họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức chiều 20/11 tại TPHCM, đại diện ban tổ chức liên hoan phim cho biết hội đồng đã nhận được hàng trăm tác phẩm và tuyển chọn ra 88 tác phẩm bước vào hạng mục thi chính. Số lượng tác phẩm được tuyển chọn vào vòng trong cao cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ của điện ảnh Việt trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng năm 2025 ghi nhận thành công của các tác phẩm lịch sử - chiến tranh.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng sau đại dịch COVID-19, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng điện ảnh cao. Nhiều tác phẩm được đánh giá có chất lượng tốt, phản ánh nỗ lực đầu tư bài bản và phát hành chuyên nghiệp.

"Năm 2025 ghi nhận thành công của các bộ phim lịch sử - chiến tranh như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Mưa đỏ. Hai phim này không chỉ khẳng định sự quan tâm, đón nhận của khán giả với các đề tài lịch sử mà còn mở ra cơ hội đầu tư cho các nhà sản xuất, góp phần thu hút nguồn lực phát triển điện ảnh Việt Nam. Thành công này cho thấy thị trường điện ảnh đang phát triển bền vững, hứa hẹn nhiều cơ hội và bước tiến mới trong tương lai", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - thông tin thêm về tiêu chí chấm Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Thông tin thêm về tiêu chí chấm liên hoan phim lần này, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho rằng doanh thu là yếu tố phản ánh khả năng tiếp cận công chúng nhưng nghệ thuật vẫn là yếu tố trọng tâm. Tuy nhiên, ban giám khảo sẽ cân nhắc tổng thể giữa nghệ thuật, giá trị tác phẩm, tầm ảnh hưởng tới khán giả và thông điệp mà phim gửi gắm.

“Đối với nghệ thuật điện ảnh, tiêu chí đánh giá có phần khác, mà không chỉ so doanh thu hay số lượng khán giả. Phim cần thể hiện giá trị nghệ thuật, bao gồm cái hay, cái đẹp, tính thẩm mỹ và cách xây dựng hướng đi sáng tạo. Đồng thời, tác phẩm phải phản ánh được cuộc sống, dòng chảy thời đại và bản sắc Việt Nam - mối quan tâm của tất cả ngành nghệ thuật và văn hóa”, Cục trưởng Đặng Trần Cường nói.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức từ 21-25/11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - đồng trưởng ban tổ chức - nhấn mạnh vai trò quan trọng của liên hoan phim lần này đối với thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - phát biểu tại họp báo.

“Với vị thế vừa được UNESCO công nhận là Thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á, TPHCM chuẩn bị mọi nguồn lực nhằm đảm bảo chất lượng các hoạt động liên hoan. Chúng tôi mong muốn liên hoan phim sẽ tạo được sức lan tỏa sâu rộng, giúp điện ảnh Việt Nam tiếp tục cất cánh, nâng cao vị thế quốc tế, đồng thời khẳng định TPHCM là trung tâm sản xuất, phát hành và tiêu thụ các tác phẩm điện ảnh trong khu vực”, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy nêu.

Lý Hải trở thành giám khảo liên hoan phim

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 có ba hội đồng giám khảo, quy tụ các đạo diễn, diễn viên, nhà quay phim, chuyên gia, nhà lý luận điện ảnh. Ban giám khảo phim truyện điện ảnh gồm 9 thành viên do TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - đảm nhiệm vị trí Chủ tịch.

Ban giám khảo hạng mục này còn có các đạo diễn, nhà sản xuất quen thuộc như đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, Bùi Trung Hải, Lý Hải, nghệ sĩ Phan Thị Kim Phương, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Huy Tuấn... Dàn giám khảo giàu kinh nghiệm học thuật và thực hành thị trường được kỳ vọng mang đến góc nhìn toàn diện, tránh sự đánh giá thiên lệch giữa nghệ thuật và thương mại.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Ban giám khảo phim truyện điện ảnh gồm 9 thành viên do TS. Ngô Phương Lan làm chủ tịch.

Đây cũng là nỗ lực của ban tổ chức liên hoan trong việc “tái chuẩn hóa” thị trường, trong đó ưu tiên phát hiện, đánh giá và tôn vinh tác phẩm có giá trị nghệ thuật lẫn đóng góp cho sự phát triển của ngành.

Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức tại khuôn viên ngoài trời Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc lập) lần lượt vào ngày 21/11 và 25/11. Đặc biệt, ban tổ chức liên hoan phim sẽ phát hành 1.500 vé miễn phí tham gia lễ khai mạc, tạo cơ hội để người dân tham gia xem phim và lan tỏa thông điệp của sự kiện.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức tại khuôn viên ngoài trời Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc lập) vào ngày 21/11.

Trước câu hỏi về việc tổ chức Liên hoan phim trong bối cảnh thiên tai đang diễn ra đầy đau thương tại miền Trung, ông Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định đã chuẩn bị phương án hỗ trợ thông qua Mặt trận Tổ quốc TP HCM.

"Chúng tôi sẽ thông báo tài khoản để các diễn viên, khán giả và những người tham gia sự kiện có thể chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai", Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin.

Trong khuôn khổ liên hoan phim, ban tổ chức đồng thời tổ chức hai hội thảo Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới (22/11) và Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương (23/11).Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật bên lề cũng góp phần quảng bá điện ảnh Việt Nam tới đông đảo công chúng, người dân TPHCM. Trong đó có thể kể tới triển lãm ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh và chương trình nghệ thuật Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.