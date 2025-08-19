Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Khai trương Trung tâm hợp tác ứng dụng y tế giữa Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện CIMEQ, Cuba

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 18/8, tại Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu điều trị kỹ thuật cao và khai trương Trung tâm hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm khoa học y tế giữa Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện CIMEQ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba đã tham dự, cắt băng khánh thành và gắn biển công trình. Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung tâm hợp tác.

screen-shot-2025-08-19-at-073032.png
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bệnh viện CIMEQ là cơ sở y tế hàng đầu của Cuba, gắn liền với nhiều thành tựu y học mang tầm quốc tế; Bệnh viện 19-8 là trung tâm y tế đa khoa hiện đại, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Nhân dân. Việc thành lập Trung tâm hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm khoa học y tế là bước tiến quan trọng, thể hiện tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thiết thực trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ y tế tiên tiến.

screen-shot-2025-08-19-at-073526.png
Bộ trưởng Lương Tam Quang trao tặng bức tranh cho ngài Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Bộ trưởng nhấn mạnh, sự ra đời của Trung tâm là kết quả cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác y tế giữa Cục Y tế, Bộ Công an Việt Nam và Cục Y tế, Bộ Nội vụ Cuba. Đây sẽ là cầu nối để hai bên triển khai các chương trình nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, ứng dụng các sản phẩm y tế tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Bệnh viện 19-8 phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện CIMEQ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tập trung nguồn lực để Trung tâm sớm đi vào hoạt động hiệu quả. Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ và nhân dân Cuba vì tình cảm, sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả dành cho Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân.

screen-shot-2025-08-19-at-073043.png
Bộ trưởng Lương Tam Quang cắt băng khánh thành khai trương Trung tâm hợp tác, nghiên cứu các sản phẩm khoa học y tế.

Bộ trưởng tin tưởng rằng Trung tâm hợp tác sẽ trở thành biểu tượng mới của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Cuba, mang lại nhiều thành tựu thiết thực trong lĩnh vực y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Minh Đức
