Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

TPO - Chiều 29/6, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương mới.

Tại buổi lễ, Đại tá Trương Minh Đương chính thức nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với đó, Bộ Công an cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 7 phó giám đốc mới cho Công an tỉnh Lâm Đồng, gồm: Thượng tá Đậu Xuân Bảo, Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Đại tá Trần Văn Mười, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Đại tá Nay Gia Phú, Đại tá Nguyễn Tường Vũ và Đại tá Nguyễn Văn Dũng. Các cán bộ cấp cao này từng đảm nhiệm vai trò chủ chốt tại Công an các tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng triển khai các quyết định liên quan đến kiện toàn tổ chức (thành lập công an cấp xã theo mô hình mới, sắp xếp lại bộ máy các phòng nghiệp vụ và các đơn vị cơ sở).

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng hiện có 28 trưởng phòng nghiệp vụ và 215 phó trưởng phòng. Ở cấp xã, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm cho 123 trưởng công an cấp xã (gồm 20 phường và 103 xã), 1 trưởng công an đặc khu và 2 trưởng đồn công an.

Quyết định được triển khai đồng loạt tại các điểm cầu trực tuyến toàn tỉnh, đánh dấu bước chuyển mình lớn trong tổ chức bộ máy Công an Lâm Đồng sau khi địa phương này vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.