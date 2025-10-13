Khắc phục hậu quả bão lũ tại kho đạn và kho xăng dầu chiến lược

TPO - Đoàn công tác do Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 tại Phân kho 79 thuộc Kho 671, Cục Xăng dầu và Kho KV1 thuộc Cục Quân khí.

Kho 671 là kho xăng dầu chiến lược trực thuộc Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), có nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành, cấp phát, dự trữ sẵn sàng chiến đấu và dự trữ quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng; bảo đảm phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu cho các đơn vị Quân đội theo kế hoạch của trên.

Đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 của Kho 671, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Mưa lũ do bão số 11 và hoàn lưu sau bão đã gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực xung quanh kho và các phân kho trực thuộc. Đường vào vị trí chỉ huy kho bị ngập sâu, đi lại khó khăn. Một số tuyến giao thông trên địa bàn bị chia cắt tạm thời, ảnh hưởng đến việc cơ động lực lượng và phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Toàn đơn vị đã tổ chức 4 tổ ứng cứu cơ động, 2 tổ trực phòng chống lụt bão - cứu hộ, cứu nạn chuyên trách và một tổ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ trong thời gian trước, trong và sau bão.

Ngay sau khi thời tiết tạm ổn định, Kho 671 thành lập 2 tổ công tác chuyên trách tiến hành rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, kho tàng, hệ thống điện, nước, khu nhà ở, bể chứa, trạm bơm và đường nội bộ.

Qua kiểm tra, phát hiện khoảng 240m tường rào bảo vệ bị nứt, đổ cục bộ; 15 phương tiện kỹ thuật, xe máy bị ngập nước, có nguy cơ hư hỏng thiết bị điện, hệ thống điều khiển và một số vật tư.

Hiện, nước tại các khu vực đang rút dần. Đơn vị đã huy động hơn 420 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xe tải và xe cứu hỏa, 2 máy bơm công suất lớn cùng hàng trăm dụng cụ thủ công tham gia thu dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, vệ sinh kho tàng, doanh trại.

Các hạng mục hư hỏng nhẹ được khẩn trương sửa chữa, gia cố tạm thời, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên, an toàn của đơn vị. Riêng tại Phân kho 79, chỉ huy kho tăng cường thợ sửa chữa trực tiếp đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ xử lý, khắc phục nhanh các hư hỏng, bảo đảm an toàn kho tàng và phương tiện kỹ thuật.

Cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của mưa bão, Kho KV1 thuộc Cục Quân khí (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) hiện đã tổ chức điều chuyển số đạn chưa bị ngập nước về nơi quy định. Đối với số đạn bị ngập nước, thực hiện điều chuyển ra trạm sửa chữa để phơi khô hòm đạn, bảo dưỡng đạn, tổ chức lấy thuốc phóng hóa nghiệm gửi Trung tâm kiểm định...

﻿ ﻿﻿﻿ Trung tướng Trần Minh Đức kiểm tra công tác bao gói, bảo quản đạn dược tại Kho KV1, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Phát biểu kết luận kiểm tra tại các đơn vị, Trung tướng Trần Minh Đức ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động khắc phục hậu quả thiên tai của cán bộ, chiến sĩ Kho 671 và Kho KV1; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ vật tư, kinh phí để Kho 671 và Kho KV1 nhanh chóng khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật lưu ý, hai đơn vị cần chú trọng bảo đảm vệ sinh phòng, chống dịch, khôi phục trang bị kỹ thuật; tăng cường thêm máy phát điện để phục vụ sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ; phân công lực lượng giúp các gia đình quân nhân bị thiệt hại. Với những quân nhân có nhà bị thiệt hại nặng, đơn vị cho nghỉ luân phiên để dọn dẹp, khắc phục hậu quả do mưa lũ.