Xã hội

Google News

Kết quả kiểm định đường dẫn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy hàng trăm xe máy

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 10/9, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, đơn vị tư vấn đã có kết quả bước đầu về việc kiểm định nhánh đường dẫn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe vừa qua. Vụ cháy đã làm đường dẫn cầu xuất hiện các hư hỏng, cần được sửa chữa.

Theo kết quả của tư vấn, sau khi tiến hành kiểm định, các nhánh ram là CV1C thuộc 2 nhịp cuối (N1, N2) nối vào vị trí mố và trụ T2 bị vụ cháy làm ảnh hưởng tới phần đáy và sườn dầm công trình.

Đánh giá về mức độ an toàn của công trình sau khi được kiểm định, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, theo kết quả kiểm định, nhánh ram CV1C của cầu Vĩnh Tuy hiện tại vẫn khai thác được tải trọng theo thiết kế.

tp-1.jpg
Đường dẫn cầu Vĩnh Tuy bị cháy vừa qua.

Tuy nhiên, tổ tư vấn kiểm định cũng kiến nghị, để đảm bảo an toàn khai thác cầu lâu dài, nhịp và trụ bị ảnh hưởng vụ cháy cầu cần sửa chữa, gia cố, khắc phục các hư hỏng. Ở thời điểm hiện nay và trong thời gian khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, cầu Vĩnh Tuy vẫn nên tiếp tục hạn chế trọng tải xe qua cầu như hiện nay (cấm xe trên 18 tấn).

Ngày 30/8 tại đường dẫn gầm cầu Vĩnh Tuy phía nội thành đã xảy ra vụ cháy bãi xe, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 500 xe máy; ngoài ra vụ hỏa hoạn cũng làm lớp bê tông bảo vệ dầm cầu từ trụ T1 đến T3 bị lửa nung nóng và bong tróc, lộ bản giằng thép.

Sau đó, Sở Xây dựng Hà Nội phải cấm xe ô tô từ trên 18 tấn qua cầu Vĩnh Tuy từ 2/9. Bộ Xây dựng đã có chỉ thị yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố di dời ngay cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 30/10/2025.

Anh Trọng
#cầu vĩnh tuy #cháy bãi xe cầu vĩnh tuy #bãi xe cầu vĩnh tuy #gầm cầu hà nội #sở xây dựng hà nội

