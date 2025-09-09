Đã di dời 3 trên 4 bãi xe ra khỏi gầm cầu tại Hà Nội

TPO - Chiều 9/9 lãnh đạo Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe (Công ty Điểm đỗ xe) Hà Nội cho biết, đến nay đã có 3 trên tổng số 4 gầm cầu đã không còn đỗ xe. Với gầm cầu Vĩnh Tuy, đơn vị đang chờ ý kiến của cơ quan chức năng để có hướng xử lý tiếp.

Cụ thể, Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, hiện hai bãi xe ở gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng và gầm cầu cạn cầu Chương Dương, đơn vị đã di dời toàn bộ ô tô, xe máy đang gửi tại đây khỏi khu vực gầm cầu.

“Hiện mặt bằng gầm cầu đã được hoàn trả và dọn vệ sinh thông thoáng, mặt bằng được căng rào để ngăn các xe chưa nắm được thông tin, quy định đi vào” - lãnh đạo Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội thông tin.

Tại gầm cầu Mai Dịch, đại diện Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, khi xây dựng bổ sung hạng mục cầu vượt thép tại đây, bãi xe ở gầm cầu đã bàn giao mặt bằng cho dự án. Từ khi cầu vượt thép thông xe vào giữa năm 2024 đến nay, bãi xe ở gầm cầu vẫn chưa hoạt động trở lại, đến nay thì Công ty dừng hoạt động luôn theo yêu cầu của Sở Xây dựng.

Với gầm cầu Vĩnh Tuy (khu vực xảy ra vụ cháy bãi xe máy ngày 30/6), đại diện Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, do khu vực Minh Khai, Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ trước đây chỉ có duy nhất bãi xe do thành phố tổ chức tại gầm cầu Vĩnh Tuy nên lượng ô tô của người dân ra đây đỗ theo tháng rất đông. Tại thời điểm hiện nay, bãi xe đang có khoảng 300 ô tô gửi theo tháng.

Gầm cầu Chương Dương đã được di dời toàn bộ ô tô gửi ở đây.

Với khu vực gầm cầu đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy được dành để làm nơi tạm giữ xe máy vi phạm, đại diện Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, tuy các xe này đã được hút xăng dầu nhưng vì để nhiều năm nên nhiều phụ tùng đã hư hỏng, dễ xảy ra cháy nổ. Và thực tế chiều 30/8 vừa qua đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hơn 500 xe máy được tạm giữ tại đây.

Về phương án di dời xe ô tô, xe máy ở gầm cầu Vĩnh Tuy, lãnh đạo Công ty Khai thác điểm đỗ Hà Nội cho biết, đơn vị đang chờ ý kiến thống nhất giữa Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến sẽ họp trong 1,2 ngày tới. Sau cuộc họp Công ty sẽ thực hiện theo các kết luận của cơ quan chức năng đưa ra.