Kết cục Dear X khác webtoon vì sửa loạt chương cuối, khán giả bị lừa từ đầu?

HHTO - "Dear X" (X thân mến) vẫn giữ yếu tố then chốt nhưng sửa gần hết một loạt chương cuối khi đưa webtoon lên màn ảnh. Truyện dừng lại trước khi Ah Jin chính thức kết hôn với Moon Do Hyeok còn bản phim cho họ về bên nhau. Quái vật sống chung quỷ dữ thúc đẩy kết thúc của "Dear X" khác biệt ra sao với webtoon?

Ở webtoon Dear X, Baek Ah Jin muốn trở thành vợ của Do Hyeok để bước vào giới thượng lưu. Ah Jin (Kim Yoo Jung) cố ý công khai thân thế thật của Jun Seo (Kim Young Dae), an ủi anh trong lúc anh yếu lòng. Cả hai ngủ với nhau và Ah Jin có thai. Cô muốn lợi dụng cái thai này để ép Do Hyeok kết hôn (vì hắn vô sinh).

Thư ký của Do Hyeok bị cô mua chuộc, đưa kết quả xét nghiệp ADN giả. Dù biết rõ sự thật, Do Hyeok vẫn đề nghị kết hôn vì quan hệ đôi bên có lợi. Jun Seo lo sợ đứa trẻ sẽ bị biến thành công cụ và có thể Ah Jin sẽ phá thai ngay sau khi kết hôn để che giấu sự thật. Anh quyết định phanh phui sự thật đưa Dear X đến hồi kết mở.

Trong webtoon, sự ra đi của Heo In Kang (Hwang In Yeop) và đoạn video rò rỉ trở thành bàn đạp cho Baek Ah Jin leo lên đỉnh cao sự nghiệp. Phim sửa cách In Kang qua đời, bỏ đi tình tiết lợi dụng đoạn CCTV đã rẽ kịch bản đi một hướng khác. Ah Jin sụp đổ vì chỉ trích của dư luận, giám đốc Longstar ruồng bỏ cô.

Moon Do Hyeok (Hong Jong Hyun) chủ động dọn dẹp những cản trở trong sự nghiệp của Baek Ah Jin. Anh ta xuất hiện sớm hơn webtoon, tiếp cận Ah Jin, dùng hôn nhân làm điều kiện, đổi lại, cô sẽ có được hào quang rực rỡ nhất. Thân phận thật của Jun Seo bị mẹ công khai ở ngay đám tang của ông. Tức là rất có thể bản phim đã lược bỏ cảnh thân mật của nam - nữ chính và cả việc cô mang thai.

Teaser tập 11 - 12 Dear X cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Jun Seo - Ah Jin quấn quýt hay có con.

Jun Seo - Jae Oh không ngăn cản hôn lễ của Baek Ah Jin mà chọn rời đi hoặc âm thầm quan sát, ủng hộ cô. Dear X tạo sự khác biệt rõ ràng với webtoon khi dùng cuộc hôn nhân của Ah Jin - Do Hyeok để khắc sâu độ quái gở của hắn, biến hắn trở thành xiềng xích mới cho "ác quỷ".

Tình tiết sau 10 tập cho thấy Do Hyeok chính là người mà Ah Jin muốn giết được nhắc đến ở tập 1 - "Cô ấy chưa bao giờ trực tiếp ra tay nhưng đã gây ra cái chết của 2 người (Baek - Heo) và vẫn nuôi một kế hoạch giết người chưa hoàn thành" - vế sau không có trong webtoon và câu thoại gốc xuất hiện sau đoạn In Kang tự sát ở webtoon.

Một sửa đổi khác của Dear X đáng chú ý là việc cho Choi Jeong Ho (Kim Ji Hoon) ra tù sớm hơn nguyên tác và dường như việc tha thứ cho Ah Jin không có tác động gì nhiều đến mạch phim. Nhưng anh có thực sự hết vai?

Trong Dear X tập 10 có cảnh Baek Ah Jin đóng vai sơ. Bộ phim này được phát sóng vào năm 2024 nhưng lại xuất hiện trên màn hình TV ở nhà giam của Jeong Ho ở cuối tập 4, trong khi thời điểm anh bị bắt là năm 2017 và ra tù vào năm 2022.

Cảnh Baek Ah Jin mặc chiếc váy bạc xuất hiện ở tập 1 được lướt qua trong teaser 2 tập cuối Dear X. Có khả năng đây không phải cách dựng dẫn truyện mà là dấu hiệu cho thấy khán giả có thể đã bị lừa. Mọi thứ không diễn ra theo chiều xuôi của thời gian mà đang được kể ngược lại?

Để ăn khớp giữa nội dung cuối tập 4 và 10 thì tức là, Choi Jeong Ho có thể ngồi tù một lần nữa. Vậy thì vì sao anh ta lại xuất hiện lại? Ah Jin luôn chặt đứt xiềng xích một cách cực đoan tương thích theo cách họ gây hại cho mình, cô sẽ làm gì với Moon Do Hyeok?

Nếu giữ cốt lõi Dear X là cuốn tiểu thuyết cuối truyện mà Jun Seo viết, thuật lại tất cả mọi chuyện, có lẽ plot twist nam chính phanh phui sự thật sẽ được giữ ở bản phim. Suy đoán, thay vì việc Ah Jin mang thai trở thành tình tiết thúc đẩy thì có khả năng kết cục bi thảm của Do Hyeok và nhiều người hơn sẽ buộc Jun Seo phải hành động.

Chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc, điều khán giả quan tâm nhất là ác nữ như Baek Ah Jin sẽ phải chịu trả giá thế nào. Biên kịch có thể sửa nội dung, tuy nhiên, nhiều người xem bày tỏ họ không muốn Ah Jin có kết cục nhẹ nhàng hơn webtoon bởi cô đã giày vò quá nhiều người.