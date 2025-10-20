Kéo dài thời gian giữ chức vụ với hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 2315/QĐ-TTg, Quyết định số 2316/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương và Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24/10/2025.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh năm 1961, quê quán thành phố Hà Nội. Ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Thượng tướng Võ Minh Lương sinh năm 1963; quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Tại Quyết định số 2318/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định đối với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/11/2025.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng sinh năm 1965; quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam từ tháng 11/2020.

Tại Quyết định số 2279/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/10/2025.