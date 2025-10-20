Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kéo dài thời gian giữ chức vụ với hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 2315/QĐ-TTg, Quyết định số 2316/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương và Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24/10/2025.

2010bqp-1275.jpg
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh năm 1961, quê quán thành phố Hà Nội. Ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Thượng tướng Võ Minh Lương sinh năm 1963; quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Tại Quyết định số 2318/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định đối với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/11/2025.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng sinh năm 1965; quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam từ tháng 11/2020.

Tại Quyết định số 2279/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/10/2025.

Luân Dũng
#Thứ trưởng Bộ Quốc phòng #Thủ tướng Phạm Minh Chính #kéo dài nhiệm kỳ #quân đội Việt Nam #quyết định bổ nhiệm #quân sự Việt Nam #lãnh đạo quân đội #Thượng tướng Lê Huy Vịnh #Thượng tướng Võ Minh Lương #Ủy viên Trung ương Đảng #Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng #nhân sự mới Bộ Quốc phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục