J.ADE - Á quân Vietnam Idol 2015 ra mắt MV mới, nhạc sĩ Thanh Bùi tiếp sức

HHTO - Sau khi được biết đến nhiều hơn với những giai điệu "thuê bao quý khách", Á quân Vietnam Idol 2015 J.ADE gây tò mò về hội chứng "hóa cá khi yêu" khiến khán giả rơi vào "Lưới Tình".

Tối 30/10, J.ADE (Nguyễn Bích Ngọc) - Á quân Vietnam Idol 2015 và là học trò của nhạc sĩ Thanh Bùi ra mắt single Lưới Tình. Đây là sản phẩm âm nhạc tiếp theo trong năm 2025 của nữ ca sĩ sau thành công của album CONTINUUM và MV Câu Trả Lời có phần điệp khúc viral "Gọi là thương, gọi là yêu/Đôi khi giận hờn chỉ nghe/Thuê bao quý khách, từng câu đang chê trách".

Lưới Tình là một bản Ballad nhẹ nhàng giàu tính tự sự, ca từ bay bổng, do chính J.ADE sáng tác. Qua đó, nữ ca sĩ lột tả những khúc mắc về dáng hình, trạng thái khi yêu. Không còn xoáy sâu vào câu chuyện đơn phương, Lưới Tình là hành trình vượt thoát khỏi "tình yêu vô tri" của một người nữ. Trong đó, người này bỗng "hóa cá" vướng vào chiếc lưới do chính mình giăng ra, ẩn dụ qua hình ảnh cá vàng bị cầm tù trong chiếc bể chật chội. Trạng thái mơ hồ, vô định bởi những kỳ vọng và suy diễn do chính tâm trí tạo nên làm liên tưởng tới hiện tượng "não cá vàng" vô tri.

Xuyên suốt thước phim tua ngược, ánh mắt cô gái dõi về phía anh như một vòng lặp: Khởi đầu bằng nỗi tương tư tha thiết, khép lại là nỗi ngậm ngùi nhưng bằng sự tỉnh thức. Bởi với cô "tình yêu có một không hai và cuộc đời em cũng chẳng giống ai" và "mong anh hạnh phúc một nửa đời anh, chẳng bao giờ anh biết được tình yêu này".

Phần hình ảnh của MV mang màu sắc cinematic, bám sát vào nội dung bài hát. Bối cảnh mô tả một cô gái phải lòng chàng trai chủ tiệm cá, sự ngộ nhận và ngờ vực về tình yêu trong mình khiến cô không thể thoát ra khỏi tưởng tượng. Cùng với đó, J.ADE xuất hiện ở nửa sau MV với không gian đỏ ma mị, đứng sau tấm kính bể cá, thể hiện sự thầm lặng, giằng xé trong lòng cô gái.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Với Lưới Tình, J.ADE mong mọi người sẽ đón nhận và yêu thương bài hát. Một cô gái bị mắc kẹt trong tình yêu, cũng như J.ADE, từng bị mắc kẹt trong câu chuyện "gà bông" năm 18 tuổi với một anh chàng bạn thân. Mọi thứ sẽ qua, nhìn lại cũng thấy đây là một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ và khiến mình trưởng thành hơn. J.ADE đang hoàn thiện album thứ hai để ra mắt đầu năm tới. Thầy Thanh vẫn không ngừng động viên J.ADE mỗi ngày, J.ADE mong rằng sắp tới hai thầy trò sẽ có thêm sản phẩm hợp tác".