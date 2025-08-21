Rapper Coldzy "chốt sổ" album với bản Ballad gây "suy", BigDaddy nhắn gửi một điều

Mới đây, rapper Coldzy ra mắt deluxe album MEDICINE: DETOX - phiên bản mở rộng của album MEDICINE, bao gồm toàn bộ ca khúc trong album gốc, kết hợp thêm các ca khúc mới.

MEDICINE: DETOX là cái kết của câu chuyện âm nhạc Coldzy viết cho chính bản thân, mang thông điệp về sự tự "chữa lành", vượt qua những tổn thương. "Sau những trải nghiệm của bản thân, tôi cảm nhận được rất nhiều người ngoài kia cũng có cùng nỗi niềm, trăn trở giống mình. Tôi muốn dùng âm nhạc để kết nối, chia sẻ với họ. Hy vọng rằng, chúng ta đều sẽ học được cách biết ơn cuộc đời, tha thứ cho bản thân, coi tất cả là bài học và mở lòng để đón nhận những điều tích cực trong cuộc sống", Coldzy bộc bạch.

Trong MEDICINE: DETOX, Coldzy tiếp tục bắt tay cùng producer Minsicko ra mắt 3 ca khúc là BLEED, EVERYDAY, SCENE404 thể hiện những màu sắc, góc cạnh mới mẻ: Thử sức với RnB drill, kết hợp cùng nghệ sĩ khác trên nền beat rock. Phần ngôn ngữ âm nhạc được Coldzy trau chuốt về kỹ thuật vần điệu, chơi chữ nhuần nhuyễn, đậm chất tự sự. Nam rapper tiết lộ, quá trình sáng tác mất nhiều thời gian nhất cho BLEED.

Sau khi hoàn thiện verse 1 và điệp khúc, anh bị bí ý tưởng, verse 2 sau đó được hoàn thiện bởi HURRYKNG. Còn EVERYDAY được viết xong từ năm 2022 nhưng phải tới năm 2024, sau khi có bản demo chỉn chu và nhận được phản ứng tích cực anh mới quyết định đưa vào album.

Trong khi đó, SCENE404 - bài hát cuối cùng trong album - là ca khúc tốn nhiều công sức nhất, chỉnh sửa nhiều lần, đến gần ngày phát hành mới hoàn thiện. Ca khúc Ballad duy nhất trong album cho thấy cách chơi chữ khéo léo ngay từ tựa đề: SCENE404 với ý nghĩa "Xin lỗi".

Lời hát sâu lắng, mang nhiều suy tư kết hợp cùng chất giọng dày, ấm của Coldzy khiến khán giả thấm thía: "Có ai vừa nghe vừa thấy như đang nghe chính câu chuyện của mình không? Cứ tưởng chỉ là giai điệu, mà sao từng câu chữ lại chạm đến tận đáy lòng, gợi lại biết bao kỷ niệm mà mình tưởng đã quên mất". BigDaddy - thầy của Coldzy tại Rap Việt hóm hỉnh cho biết "tê hết cả tái": "Uầy hay quá, bài này xứng đáng phải được nhiều người nghe, quá cảm xúc! Xuất sắc luôn".

Sau MEDICINE: DETOX, Coldzy cho biết sẽ sớm tái khởi động với các sản phẩm đậm Hip-Hop, phá cách hơn, không còn mang nặng những suy tư, trăn trở. "Nghệ thuật là một hành trình rất dài, tôi nghĩ không nên đóng khung mình trong bất cứ điều gì và phải luôn sẵn sàng cho những điều mới. Luôn sáng tạo là cách để người nghệ sĩ không thụt lùi, cũng là sự trân trọng với những khán giả luôn đồng hành và yêu thích âm nhạc của mình", Coldzy chia sẻ.

Coldzy tên thật Đỗ Hoàng Hải, sinh năm 2000, từng hai lần góp mặt tại Rap Việt. Nam rapper Gen Z "bỏ túi" nhiều sản phẩm như: Bad Performance, If You Said So (ft. Wxrdie, 2Pillz), Loop (ft.TO$KA), All Time Winner (ft. Right và Gill), FEVER (ft. tlinh & Minsicko)… Giữa năm 2024, Coldzy ra mắt album đầu tay MEDICINE. Đến cuối tháng 7 năm 2025, anh tiếp tục ra mắt MV BLEED kết hợp cùng rapper HURRYKNG và album deluxe MEDICINE: DETOX.