Hưng Yên lấy ý kiến người dân về phố đi bộ trung tâm Phố Hiến

Anh Trọng
TPO - Để tạo không gian sinh hoạt văn hóa, phát triển thương mại dịch vụ, UBND tỉnh Hưng Yên vừa giao phường Phố Hiến lấy ý kiến người dân, cộng đồng để lên phương án xây dựng tuyến phố đi bộ tại khu trung tâm phường.

Nội dung lấy ý kiến cộng đồng được phường Phố Hiến thông tin là xác định về vị trí, khung thời gian hoạt động, loại hình dịch vụ cần có, cùng các giải pháp về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Địa điểm được các đơn vị tư vấn để tổ chức phố đi bộ tại phường Phố Hiến là khu vực công viên Nam Hòa.

Khu Công viên và hồ nước Nam Hòa tại trung tâm Phố Hiến. Ảnh: T.Đảng

Phường Phố Hiến được yêu cầu, sau khi tiếp nhận ý kiến, cần triển khai xây dựng phối cảnh tuyến phố, hướng tới mục tiêu hình thành một không gian thân thiện, quảng bá hình ảnh địa phương và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đã làm việc với các phường, xã và sở ngành về định hướng phát triển phường không gian đô thị phường Phố Hiến trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho rằng, thành phố Hưng Yên cũ là trung tâm đô thị hành chính, có cấu trúc gồm vùng lõi đô thị và khu vực quy hoạch tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa. Cùng với phát triển thương mại - dịch vụ, khu vực này cần phải phát huy giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của vùng đất Phố Hiến. Bên cạnh đó, muốn phát triển đô thị Hưng Yên theo hướng hiện đại, đồng bộ cần phải triển khai các dự án trọng điểm mang tính lan tỏa, tạo động lực phát triển mới cho không gian đô thị thuộc thành phố Hưng Yên cũ.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, ông Ngọc giao Sở Xây dựng thực hiện công tác lập, quản lý, điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị Phố Hiến, trong đó bao gồm không gian thành phố Hưng Yên cũ và không gian mở rộng ra phía sông Hồng.

