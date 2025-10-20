Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

'Nữ quái' rủ đàn em đi đánh đối thủ trọng thương

Nguyễn Thành
TPO - Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Phạm Thị Ngọc Trang rủ thêm các đối tượng Phong, Dũng và Huy đi đánh người khiến 4 nạn nhân bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng.

Ngày 20/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng bao gồm: Phạm Thị Ngọc Trang (34 tuổi, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Bình), Lê Hoàng Phong (18 tuổi, trú xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi); Phạm Tiến Dũng (17 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và Bùi Đức Huy (19 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Hoàng Bảo Trân (14 tuổi) với Lê Thị Bảo Trân (17 tuổi) và Phan Thị Mai Liên (23 tuổi), đối tượng Phạm Thị Ngọc Trang đã khởi xướng, rủ thêm các đối tượng Phong, Dũng và Huy đi đáp trả.

Phong mang theo một con dao dài 60cm làm hung khí. Khi đến phòng trọ, cả nhóm đã xông vào đánh khiến Trân, Liên, Lê Hữu Tín (15 tuổi) và Võ Lê Hoàng Châu (14 tuổi) bị thương, trong đó một số nạn nhân bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, nhóm này bỏ trốn và cất giấu hung khí trên đường Phạm Như Xương, TP Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thành
