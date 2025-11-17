Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 17/11 - 23/11: Kim Ngưu lưu ý khi đầu tư, Song Tử ưu tiên đúng việc

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu và học tập là cách 12 cung hoàng đạo trang bị bản thân để đối mặt với mọi thách thức.

Bạch Dương

13a40a0d4ff6e15ea7b445a319bdf3e7.jpg

Tuần mới cho thấy Bạch Dương đối diện nhiều việc phát sinh, đặc biệt trong môi trường công việc. Bạn có xu hướng muốn tự mình xử lý tất cả, nhưng lời khuyên là nên phân bổ nhân lực hoặc nhờ hỗ trợ khi cần. Sự quyết đoán là lợi thế, song nếu quá vội vàng bạn có thể bỏ sót chi tiết quan trọng. Tài chính khá khởi sắc, nhất là với những ai đang triển khai dự án ngắn hạn. Tuy nhiên, chi tiêu tuần này cần được kiểm soát, tránh mua sắm theo cảm hứng.

Trong tình cảm, "chú Cừu" nên giữ thái độ bình tĩnh và thực tế. Sức khỏe nhìn chung ổn định, nhưng giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng do lịch làm việc dày đặc. Cuối tuần, bạn nên dành thời gian cho việc thư giãn tinh thần hoặc điều chỉnh lại mục tiêu cá nhân, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn cuối tháng nhiều biến động.

Kim Ngưu

fd918f545be0bb47eab9907c6d480af4.jpg

Công việc của Kim Ngưu vẫn ở mức ổn định, nhưng yêu cầu cao hơn về chất lượng. Bạn dễ rơi vào tâm trạng muốn trì hoãn khi khối lượng nhiệm vụ tăng, song chỉ cần duy trì thói quen làm việc theo kế hoạch, mọi thứ sẽ được giải quyết đúng hạn. Tài chính khả quan, tuy chưa có biến động lớn nhưng đủ duy trì sự vững vàng. Hãy cân nhắc khi đầu tư vào các hạng mục rủi ro, tránh quyết định vội vàng.

Sức khỏe khá tốt, nhưng "chú Trâu" cần chú ý đến thói quen ăn uống và hạn chế thức khuya. Cuối tuần là thời điểm thích hợp để sắp xếp nhà cửa hoặc chỉnh lại kế hoạch tài chính cá nhân.

Song Tử

fd918f545be0bb47eab9907c6d480af4.jpg

Song Tử bước vào giai đoạn có nhiều cuộc họp, trao đổi hoặc thương lượng quan trọng. Nhờ khả năng diễn đạt lưu loát, bạn nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp và đối tác. Tuy nhiên, việc ôm quá nhiều nhiệm vụ cùng lúc có thể khiến bạn phân tán. Lời khuyên là nên lựa chọn trọng tâm, xử lý từng đầu việc theo mức độ ưu tiên. Tài chính ổn định nhưng có khả năng phát sinh một số khoản chi liên quan đến công việc hoặc thiết bị cá nhân.

Trong tình cảm, chòm sao này nên giữ sự thẳng thắn và nhất quán để tránh hiểu lầm. Về sức khỏe, bạn nên hạn chế sử dụng thiết bị điện tử quá lâu, tránh mỏi mắt và căng thẳng thần kinh. Cuối tuần, một hoạt động mang tính sáng tạo hoặc di chuyển ngắn sẽ giúp bạn lấy lại tinh thần.

Cự Giải

ca7d5906738a00f98a763da21200b967.jpg

Cự Giải có xu hướng nhạy cảm hơn, nhưng điều này lại giúp bạn nhận diện chính xác những điều cần điều chỉnh. Trong công việc, bạn có thể đối diện sự thay đổi về lịch trình hoặc nhân sự; điều quan trọng là duy trì tinh thần chủ động. Một số Cự Giải có cơ hội tiếp cận dự án mới yêu cầu tính kỷ luật cao. Tài chính tương đối ổn định, nhưng bạn cần chú ý đến các khoản chi gia đình hoặc dịch vụ thiết yếu.

Sức khỏe nhìn chung không đáng lo, tuy nhiên bạn dễ bị mệt nếu mang nặng cảm xúc. Một vài hoạt động nhẹ như đi bộ hoặc đọc sách sẽ giúp bạn ổn định tinh thần. Cuối tuần, "chú Cua" thích hợp dành thời gian cho gia đình hoặc cho các công việc đang dang dở.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

e8428e66-076d-4046-a450-d558519324d7.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#chiêm tinh học #cung hoàng đạo #tuần mới #công việc #tài chính #sức khỏe #tình cảm

