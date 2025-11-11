Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Các chòm sao lọt "Top Trending" trên con đường sự nghiệp trong tháng 11

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Với tinh thần táo bạo, dám bứt phá và nắm bắt đúng thời điểm, 3 cung hoàng đạo dưới đây có thể “đổi đời” chỉ nhờ một quyết định đúng lúc trong tháng này.

Bạch Dương

13a40a0d4ff6e15ea7b445a319bdf3e7.jpg

Tháng 11 là thời điểm Bạch Dương thu về thành quả sau nhiều tháng kiên trì. Sao Hỏa - hành tinh chủ quản của bạn đang kích hoạt năng lượng hành động mạnh mẽ, giúp bạn dám đột phá trong công việc. Một cơ hội nghề nghiệp bất ngờ có thể xuất hiện, chẳng hạn như lời mời hợp tác, dự án mới hoặc thăng tiến không ngờ. Tuy nhiên, để nắm bắt, bạn cần biết khi nào nên tiến và khi nào nên giữ bình tĩnh. Đừng hành động vội vàng vì cơ hội này không đến để thử thách, mà để tưởng thưởng cho nỗ lực của bạn.

Ma Kết

ba3476b76475d0ca1b0ffdc54edcc24b.jpg

Ma Kết bước vào tháng 11 với tinh thần tập trung cao độ và sự công nhận đang dần đến. Những người thuộc cung này thường không tin vào “vận may”, nhưng tháng 11 có thể khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ. Một lời đề nghị nghề nghiệp hoặc cơ hội hợp tác tiềm năng có thể xuất hiện qua người quen, mạng xã hội, hoặc cấp trên cũ. Sự kiên định và tinh thần trách nhiệm của bạn đang được vũ trụ ghi nhận. Đây là lúc hãy tự tin nhận lấy vai trò lớn hơn vì bạn đã chuẩn bị đủ lâu cho nó rồi.

Song Ngư

1dfb980c9ca9d8c684b27b1c71cd2ffe.jpg

Tháng 11 đánh dấu thời điểm Song Ngư được truyền cảm hứng dồi dào, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, truyền thông và công việc sáng tạo. Sự xuất hiện của trăng tròn Song Tử giúp bạn chạm tới một bước ngoặt nghề nghiệp, có thể là cơ hội hợp tác, dự án cá nhân được chú ý, hoặc cơ hội du học, mở rộng mạng lưới quốc tế. Tuy nhiên, hãy lắng nghe trực giác vì nó là kim chỉ nam chuẩn xác nhất của bạn trong tháng này. Khi bạn tin vào cảm nhận của mình, cánh cửa cơ hội sẽ tự khắc mở ra.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

4ae1b6a4-f78c-44a3-86bd-1ba70b034615.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#cung hoàng đạo #cơ hội nghề nghiệp #tháng 11 #may mắn #thăng tiến #hợp tác #cơ hội mới

