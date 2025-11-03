Horoscope 3/11 - 9/11: Song Ngư điều chỉnh cảm xúc, Ma Kết công việc thăng tiến

HHTO - Mọi công việc đáng sợ đều trở nên dễ dàng đến khi 12 chòm sao chinh phục nó. Niềm tin và sự khôn ngoan sẽ giúp bạn đạt được điều tưởng chừng như không thể.

Nhân Mã

Nhân Mã đón nhận tuần mới với nhiều điều bất ngờ thú vị. Bạn có cơ hội gặp gỡ những người cùng chí hướng và cùng nhau tạo nên kế hoạch ý nghĩa. Trong học tập hoặc công việc, sự nhiệt tình của bạn mang lại kết quả khả quan. Chuyện tình cảm khá thuận lợi, đặc biệt với những ai đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Tài chính khả quan, tuy nhiên bạn vẫn nên giữ thái độ cẩn trọng. Sức khỏe ổn định, nhưng hãy cố gắng sắp xếp thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ sau những ngày vận động nhiều.

Ma Kết

Ma Kết có một tuần làm việc đầy tập trung và hiệu quả. Bạn đang dần chinh phục những mục tiêu quan trọng và được cấp trên ghi nhận. Hãy tiếp tục duy trì phong độ này, song đừng quên chia sẻ áp lực với người thân để tránh căng thẳng.

Trong tình cảm, bạn có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một người đã để ý bạn từ lâu. Tài chính vững vàng, tạo điều kiện để bạn thực hiện những kế hoạch cá nhân. Sức khỏe nhìn chung ổn định, tuy nhiên nên dành thời gian thư giãn với âm nhạc hoặc thể thao nhẹ.

Bảo Bình

Tuần này, Bảo Bình tràn đầy cảm hứng sáng tạo. Bạn có nhiều ý tưởng mới và không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực khác biệt. Công việc tiến triển thuận lợi, đặc biệt khi bạn hợp tác cùng những người có cùng mục tiêu.

Trong tình cảm, sự chân thành và thấu hiểu giúp mối quan hệ tiến triển tốt đẹp. Tài chính ổn định, tuy nhiên bạn nên tiết kiệm cho những kế hoạch dài hạn. Sức khỏe khá tốt, bạn nên tận dụng thời gian rảnh để đi dạo hoặc tập yoga giúp tinh thần thư thái hơn.

Song Ngư

Song Ngư đón nhận tuần mới với tâm thế nhẹ nhàng và lãng mạn. Bạn có xu hướng muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn để lắng nghe cảm xúc thật sự. Trong công việc, trực giác nhạy bén giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng lúc.

Chuyện tình cảm ngọt ngào, một cử chỉ nhỏ của bạn cũng khiến người ấy cảm động. Tài chính ổn định, nhưng bạn nên tránh chi tiêu vào những thứ mang tính cảm xúc nhất thời. Sức khỏe ở trạng thái tốt, chỉ cần bạn duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và giữ tinh thần lạc quan.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo