Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Horoscope 3/11 - 9/11: Song Ngư điều chỉnh cảm xúc, Ma Kết công việc thăng tiến

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mọi công việc đáng sợ đều trở nên dễ dàng đến khi 12 chòm sao chinh phục nó. Niềm tin và sự khôn ngoan sẽ giúp bạn đạt được điều tưởng chừng như không thể.

Nhân Mã

ef3c0bb7fe3931a4c2f4bd43c477da40.jpg

Nhân Mã đón nhận tuần mới với nhiều điều bất ngờ thú vị. Bạn có cơ hội gặp gỡ những người cùng chí hướng và cùng nhau tạo nên kế hoạch ý nghĩa. Trong học tập hoặc công việc, sự nhiệt tình của bạn mang lại kết quả khả quan. Chuyện tình cảm khá thuận lợi, đặc biệt với những ai đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Tài chính khả quan, tuy nhiên bạn vẫn nên giữ thái độ cẩn trọng. Sức khỏe ổn định, nhưng hãy cố gắng sắp xếp thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ sau những ngày vận động nhiều.

Ma Kết

ba3476b76475d0ca1b0ffdc54edcc24b.jpg

Ma Kết có một tuần làm việc đầy tập trung và hiệu quả. Bạn đang dần chinh phục những mục tiêu quan trọng và được cấp trên ghi nhận. Hãy tiếp tục duy trì phong độ này, song đừng quên chia sẻ áp lực với người thân để tránh căng thẳng.

Trong tình cảm, bạn có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một người đã để ý bạn từ lâu. Tài chính vững vàng, tạo điều kiện để bạn thực hiện những kế hoạch cá nhân. Sức khỏe nhìn chung ổn định, tuy nhiên nên dành thời gian thư giãn với âm nhạc hoặc thể thao nhẹ.

Bảo Bình

a993136ec67e4703e3da56593430066c.jpg

Tuần này, Bảo Bình tràn đầy cảm hứng sáng tạo. Bạn có nhiều ý tưởng mới và không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực khác biệt. Công việc tiến triển thuận lợi, đặc biệt khi bạn hợp tác cùng những người có cùng mục tiêu.

Trong tình cảm, sự chân thành và thấu hiểu giúp mối quan hệ tiến triển tốt đẹp. Tài chính ổn định, tuy nhiên bạn nên tiết kiệm cho những kế hoạch dài hạn. Sức khỏe khá tốt, bạn nên tận dụng thời gian rảnh để đi dạo hoặc tập yoga giúp tinh thần thư thái hơn.

Song Ngư

1dfb980c9ca9d8c684b27b1c71cd2ffe.jpg

Song Ngư đón nhận tuần mới với tâm thế nhẹ nhàng và lãng mạn. Bạn có xu hướng muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn để lắng nghe cảm xúc thật sự. Trong công việc, trực giác nhạy bén giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng lúc.

Chuyện tình cảm ngọt ngào, một cử chỉ nhỏ của bạn cũng khiến người ấy cảm động. Tài chính ổn định, nhưng bạn nên tránh chi tiêu vào những thứ mang tính cảm xúc nhất thời. Sức khỏe ở trạng thái tốt, chỉ cần bạn duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và giữ tinh thần lạc quan.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

4ae1b6a4-f78c-44a3-86bd-1ba70b034615.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#chiêm tinh tuần #12 cung hoàng đạo #nhân mã #ma kết #bảo bình #tình cảm #tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục