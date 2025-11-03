Horoscope 3/11 - 9/11: Bạch Dương lấy lại tự tin, Kim Ngưu tránh chi tiêu cảm tính

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Mọi công việc đáng sợ đều trở nên dễ dàng đến khi 12 chòm sao chinh phục nó. Niềm tin và sự khôn ngoan sẽ giúp bạn đạt được điều tưởng chừng như không thể.

Bạch Dương

13a40a0d4ff6e15ea7b445a319bdf3e7.jpg

Bạch Dương bước sang tuần mới với tinh thần mạnh mẽ và quyết đoán hơn hẳn. Bạn dần khôi phục lại sự tự tin sau quãng thời gian bận rộn. Công việc diễn ra trôi chảy khi bạn biết cách nắm thế chủ động và phối hợp hài hòa với mọi người. Đây là lúc thích hợp để khởi động một kế hoạch mới hoặc học thêm kỹ năng phục vụ cho tương lai.

Về tình cảm, một sự quan tâm giản dị lại khiến người ấy cảm nhận được sự chân thành nơi bạn. Tài chính khá ổn, song hãy cân nhắc trước khi tiêu cho những khoản không thật sự cần thiết. Sức khỏe duy trì ổn định, chỉ cần bạn đừng thức khuya quá nhiều.

Kim Ngưu

085c630d9c04fb72ff8b8b733de57f18.jpg

Tuần này, Kim Ngưu nên cho phép mình thả lỏng một chút thay vì quá cầu toàn. Mọi chuyện không cần phải hoàn hảo ngay lập tức, điều quan trọng là bạn giữ được sự bền bỉ và thái độ tích cực. Trong công việc, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ một người đáng tin cậy. Chuyện tình cảm trở nên ấm áp hơn khi biết dành thời gian cho nhau.

Tài chính vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng bạn nên tránh chi tiêu cảm tính vì dễ hối tiếc sau đó. Sức khỏe tốt, nên duy trì chế độ ăn lành mạnh và tăng cường vận động nhẹ để tinh thần luôn tỉnh táo.

Song Tử

fd918f545be0bb47eab9907c6d480af4.jpg

Song Tử có một tuần tràn đầy cơ hội kết nối. Bạn trở nên nổi bật trong các buổi làm việc nhóm và nhận được sự chú ý nhờ cách thể hiện linh hoạt. Tuy nhiên, đừng quá vội vàng trong việc đưa ra quyết định, hãy để cảm xúc và lý trí cùng lên tiếng.

Trong tình cảm, một cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp bạn và người ấy hiểu rõ mong muốn của nhau. Tài chính nhìn chung khả quan, có thể xuất hiện khoản thu nhỏ từ công việc phụ. Sức khỏe ổn định, nhưng bạn nên hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều vào ban đêm để tránh mệt mỏi.

Cự Giải

ca7d5906738a00f98a763da21200b967.jpg

Tuần mới đem lại cho Cự Giải cảm giác nhẹ nhõm và yên tâm hơn. Bạn bắt đầu sắp xếp lại nhịp sống và học cách buông bỏ những lo lắng không cần thiết. Công việc có đôi chút thử thách nhưng đây cũng là dịp giúp bạn thể hiện sự bền bỉ và tinh tế.

Trong tình cảm, nếu đang tìm kiếm sự thấu hiểu thì một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể mang lại cảm xúc đặc biệt. Tài chính duy trì ổn định, song bạn cần cẩn trọng hơn trong việc chi tiêu cho những kế hoạch dài hạn. Sức khỏe tốt, hãy tận dụng cuối tuần để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

4ae1b6a4-f78c-44a3-86bd-1ba70b034615.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#cung hoàng đạo #tuần 3-9/11 #bạch dương #kim ngưu #công việc #tài chính #tình cảm

