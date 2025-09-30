Playlist Horoscope: 12 bản hit dỗ dành các chòm sao vượt qua những ngày âm u

HHTO - Bạn có tin rằng vũ trụ cũng có gu âm nhạc riêng cho 12 cung hoàng đạo? Hãy thử mở “playlist horoscope” tuần này để thưởng thức những ca khúc như được viết riêng cho câu chuyện của bạn.

Bạch Dương - Love Game (Low G ft. tlinh)

Năng lượng sôi động, luôn muốn đi đầu và không ngại “va chạm”, đó chính là Bạch Dương. Tuần này, Love Game là bài hát dành cho bạn: Rap bùng nổ, giai điệu cuốn hút, tinh thần không lùi bước. Nghe xong, bạn sẽ cảm thấy như mình có thể “bật chế độ chiến binh” để chinh phục cả thế giới.

Kim Ngưu - Còn Gì Đẹp Hơn (Nguyễn Hùng)

Kim Ngưu thích những điều an yên, bền vững và giàu giá trị. Còn Gì Đẹp Hơn mang giai điệu chậm rãi, ca từ mộc mạc nhưng ấm áp, rất hợp với bạn trong tuần này. Khi nghe, bạn sẽ thấy như mọi căng thẳng tan biến, chỉ còn lại niềm tin vào những điều giản dị và đẹp đẽ trong cuộc sống.

Song Tử - Kho Báu ((S)TRONG, Trọng Hiếu & Rhymastic)

Không bao giờ đứng yên một chỗ, Song Tử lúc nào cũng cần những giai điệu đa dạng, mới mẻ. Kho Báu chính là lựa chọn lý tưởng: Tiết tấu hiện đại, pha trộn nhiều màu sắc, lời ca đầy năng lượng. Đây là bài hát khiến bạn vừa muốn nhún nhảy vừa muốn thử điều gì đó táo bạo ngay lập tức.

Cự Giải - Sau Cơn Suy (RHYDER)

Tuần này, trái tim nhạy cảm của Cự Giải cần một bản ballad để đồng điệu. Sau Cơn Suy mang chất tự sự đầy day dứt, vừa buồn, vừa đẹp. Nó như một liều thuốc chữa lành khi bạn nhớ ai đó, hoặc đang muốn tìm một khoảng lặng để viết vài dòng tâm sự về "người trong tim".

Sư Tử - Không Thể Say (HIEUTHUHAI)

Luôn muốn nổi bật, Sư Tử cần một bài hát khiến cả đám đông phải dõi theo. Không Thể Say với nhịp rap mạnh mẽ, giai điệu cuốn hút và thần thái “cool ngầu” cực hợp với bạn. Nghe bài này, bạn sẽ có cảm giác mình đang bước lên sân khấu lớn, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ chỉ dành cho riêng bạn.

Xử Nữ - Một Ngày Nào Đó (Hoàng Dũng ft. Đen & Bạn Nhạc)

Tỉ mỉ, suy tư và luôn tìm kiếm ý nghĩa, Xử Nữ sẽ cảm nhận rõ sự tinh tế trong Một Ngày Nào Đó. Bài hát mang đến sự trầm lắng vừa đủ, ca từ chạm đến những góc nhỏ sâu kín. Đây là soundtrack hoàn hảo để bạn học tập, làm việc, và suy ngẫm về hành trình bản thân đang đi qua.

Thiên Bình - Phép Màu (MAYDAYs & Minh Tốc & Lam)

﻿

Ngọt ngào, lãng mạn và luôn hướng tới sự cân bằng. Thiên Bình sẽ bị cuốn hút ngay bởi Phép Màu. Lời ca dịu dàng, giai điệu giàu cảm xúc như ôm bạn vào vòng tay an yên. Đây chính là “vitamin cảm xúc” giúp bạn lấy lại sự tươi sáng giữa một tuần bận rộn và đầy áp lực học hành.

Bọ Cạp - Bóng Phù Hoa (Phương Mỹ Chi & DTAP)

Bọ Cạp là cung của chiều sâu và những bí ẩn. Bóng Phù Hoa với giai điệu ma mị, ca từ gợi nhiều suy ngẫm, rất hợp vibe của bạn tuần này. Bài hát như dẫn bạn vào một thế giới riêng, nơi mọi cảm xúc được khuấy động, để rồi bạn nhận ra mình càng thêm mạnh mẽ sau tất cả.

Nhân Mã - Yêu em dài lâu (Đức Huy)

Nhân Mã tự do, vui vẻ và luôn muốn thử điều mới. Yêu em dài lâu có giai điệu tươi sáng, ca từ đáng yêu, một chút “troll” nhưng siêu dễ thương. Đây là bản nhạc khiến bạn thấy như mình đang vi vu đâu đó với hội bạn, gió thổi vào tóc và niềm vui thì tràn ngập quanh mình.

Ma Kết - Có Chơi Có Chịu (Karik & Only C)

Kỷ luật, quyết đoán, Ma Kết không ngại thử thách. Có Chơi Có Chịu với rap dứt khoát, tinh thần mạnh mẽ sẽ là khúc ca hoàn hảo dành cho bạn. Bài hát như lời nhắc: Dám làm, dám nhận trách nhiệm - đúng chất Ma Kết kiên định và bản lĩnh.

Bảo Bình - Đi Thôi (Orange & HIEUTHUHAI)

Luôn khác biệt, thích khám phá, Bảo Bình không bao giờ muốn đứng yên. Đi Thôi là ca khúc bạn cần tuần này: phóng khoáng, bay bổng, khuyến khích bạn bung khỏi khuôn khổ. Nghe bài này, bạn sẽ có cảm giác như được tiếp thêm đôi cánh để tự tin thử những ý tưởng khác biệt.

Song Ngư - Anh Luôn Như Vậy (Hứa Kim Tuyền & Orange)

Song Ngư mơ mộng, nhạy cảm và sống hết mình với cảm xúc. Anh Luôn Như Vậy là lựa chọn hoàn hảo, bởi giai điệu nhẹ nhàng, ca từ da diết sẽ khiến bạn thấy mình như đang trôi trong một giấc mơ lãng mạn. Bài hát giúp Song Ngư vừa thả hồn vừa tìm sự đồng điệu trong trái tim.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo