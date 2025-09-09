Lời nhắn tháng 9: Sóng Sao Băng tặng bạn điều ước, Sao Thổ mang đến thử thách

HHTO - Tháng 9/2025 hứa hẹn trở thành một trong những tháng ấn tượng nhất về mặt thiên văn với loạt sự kiện đặc biệt, mang đến những năng lượng biến đổi mạnh mẽ cho 12 cung hoàng đạo.

Ngày 21/9: Sao Thổ đạt vị trí cực đối

Đây là thời điểm Sao Thổ nằm đối diện với Mặt Trời khi nhìn từ Trái Đất, khiến hành tinh này xuất hiện sáng nhất và gần Trái Đất nhất trong năm. Trong chiêm tinh học, Sao Thổ đối chiếu mang ý nghĩa của sự thử thách, trách nhiệm và những bài học quan trọng về sự trưởng thành. Đây là thời điểm để đối mặt với thực tế, rút ra bài học từ quá khứ và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Những người thuộc cung Ma Kết và Bảo Bình sẽ cảm nhận được năng lượng này một cách đặc biệt mạnh mẽ.

Ngày 22/9: Thu phân

Đây là thời khắc Mặt Trời di chuyển qua điểm Thu phân, vị trí mà đường xích đạo thiên văn cắt hoàng đạo, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa ngày và đêm trên toàn cầu. Ở Bắc bán cầu, xuân phân đánh dấu sự kết thúc chính thức của mùa hè và bắt đầu mùa thu, trong khi ở Nam bán cầu thì ngược lại.

Thu phân không chỉ là một hiện tượng thiên văn đơn thuần mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong nhiều nền văn hóa và hệ thống tín ngưỡng trên thế giới. Trong chiêm tinh học, Thu phân đánh dấu sự bắt đầu của mùa Thiên Bình, mang theo năng lượng của sự công bằng, thẩm mỹ và hài hòa trong các mối quan hệ. Đây cũng là thời kỳ thu hoạch, khi con người có thể nhìn lại những gì đã gieo trồng từ đầu năm và chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng của mùa đông sắp tới.

Ngày 23/9: Sự dịch chuyển của Sao Hải Vương

Hải Vương tinh, hành tinh xa nhất trong hệ Mặt Trời, sẽ nằm đối diện hoàn toàn với Mặt Trời khi quan sát từ Trái Đất, khiến hành tinh xanh lam này xuất hiện sáng nhất trong năm với cấp sao +7.8. Trong chiêm tinh học, Hải Vương tinh đối chiếu mang đến năng lượng tâm linh cao độ, kích thích trực giác, khả năng cảm nhận siêu nhiên và kết nối với các chiều không gian khác. Đây là thời điểm lý tưởng cho thiền định, các hoạt động nghệ thuật sáng tạo và khám phá những bí ẩn của tiềm thức.

Ngày 25/9 - 30/9: Sóng Sao Băng (SEPTEMBER PERSEIDS)

Cuối tháng 9, từ ngày 25 đến 30, bầu trời đêm sẽ được tô điểm bởi một tràn sao băng nhỏ được gọi là September Perseids hoặc δ-Perseids. Mặc dù không hoành tráng như tràn sao băng Perseid nổi tiếng vào tháng 8, nhưng September Perseids vẫn mang đến cho những người yêu thiên văn cơ hội thú vị để quan sát và tạo điều ước dưới ánh sáng của những vì sao băng. Các sao băng September Perseids thường di chuyển với tốc độ trung bình và để lại vệt sáng ngắn, khác với những sao băng nhanh và sáng của Perseid tháng 8.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo