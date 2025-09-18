Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Top 5 cung hoàng đạo thường lựa chọn "quay đi quay lại" trong mùa Xử Nữ

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
HHTO - Mùa Xử Nữ (23/8 - 22/9) không chỉ mang đến năng lượng phân tích và hoàn thiện, mà còn khơi dậy xu hướng "nhìn lại quá khứ" để đánh giá và sửa chữa. Cùng điểm danh 5 chòm sao dễ "lò vi sóng" nhất trong thời gian này.

Cự Giải

8ef7b1744892455c31d05514127-2114.png

Cự Giải đứng đầu danh sách những chòm sao dễ quay lại với người cũ trong mùa Xử Nữ. Với bản tính trọng tình và luôn lưu giữ kỷ niệm, năng lượng phân tích của sự kiện chiêm tinh này khiến bạn bắt đầu "mổ xẻ" những mối quan hệ đã kết thúc để tìm hiểu điều gì đã sai.

Trong thời gian này, "chú Cua" có thể dành hàng giờ để xem lại những tin nhắn cũ, ảnh chụp chung và suy nghĩ về những khoảnh khắc đẹp đã qua. Chòm sao này có xu hướng lý tưởng hóa quá khứ và tin rằng mình có thể sửa chữa những lỗi lầm để tái tạo lại mối quan hệ tốt đẹp hơn. Bạn thường gửi tin nhắn với lý do hỏi thăm hoặc gợi lại kỷ niệm cũ, nhưng thực chất là muốn thăm dò khả năng tái hợp.

Thiên Bình

5dc662744892455c31d055157da-4319.png

Thiên Bình luôn khao khát sự hài hòa và ghét những mối quan hệ kết thúc trong mâu thuẫn. Năng lượng Xử Nữ kích thích mong muốn "dọn dẹp" và giải quyết những vấn đề chưa xong. Những chàng trai, cô gái có thể liên lạc lại với người yêu cũ với động cơ muốn làm bạn hoặc giải quyết hiểu lầm.

Trong mùa này, Thiên Bình thường tự thuyết phục mình rằng việc liên lạc lại là để tạo ra dấu hiệu tích cực, nhưng thực tế bạn vẫn còn tình cảm và hy vọng có thể khôi phục mối quan hệ một cách văn minh hơn. Chòm sao này có xu hướng gửi những tin nhắn dài giải thích về cảm xúc của mình và đề xuất gặp mặt để nói chuyện thẳng thắn.

Kim Ngưu

da205c744892455c31d055139a0-8693.png

Kim Ngưu với bản tính khó thay đổi và trân trọng những gì đã quen thuộc, rất dễ rơi vào tình trạng "lò vi sóng" trong mùa Xử Nữ. Năng lượng từ cung Đất khiến Kim Ngưu nhận ra những giá trị tích cực của mối quan hệ cũ và bắt đầu so sánh với những trải nghiệm hẹn hò mới.

"Chú Trâu" có thể liên lạc lại với người yêu cũ một cách rất thực tế, bắt đầu bằng việc hỏi về công việc hoặc gia đình, sau đó từ từ nói về những kỷ niệm chung. Bạn thường tin rằng mình có thể "xây dựng lại" mối quan hệ trên nền tảng vững chắc hơn.

Bọ Cạp

299fc4744892455c31d0551550b-6385.png

Bọ Cạp với cường độ cảm xúc cao và khả năng ám ảnh về những mối quan hệ đặc biệt sẽ bị năng lượng phân tích của Xử Nữ thúc đẩy để "điều tra" lại quá khứ. Bạn có thể bắt đầu theo dõi mạng xã hội của người yêu cũ, phân tích từng bài đăng để hiểu tình hình hiện tại.

Trong mùa này, những chàng trai, cô gái có thể gửi những tin nhắn sâu sắc về cảm xúc, thừa nhận những lỗi lầm trong quá khứ và đề xuất một "khởi đầu mới". Chòm sao này tin rằng tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi thử thách nếu được cho cơ hội thứ hai.

Song Ngư

46973d744892455c31d05514ca8-4605.png

Song Ngư với trực giác mạnh mẽ và xu hướng lãng mạn hóa quá khứ sẽ cảm thấy năng lượng Xử Nữ như một dấu hiệu từ vũ trụ rằng đã đến lúc "sửa chữa" những mối quan hệ quan trọng. Bạn có thể bắt đầu mơ về người yêu cũ hoặc liên tục gặp những trùng hợp ngẫu nhiên khiến "chú Cá" nghĩ đến quá khứ.

Ngư Ngư thường liên lạc lại với người yêu cũ theo cách rất tự nhiên và cảm xúc, có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ một bài hát, một bức ảnh hoặc một suy nghĩ đột nhiên. Bạn tin rằng tình yêu là vĩnh cửu và nếu hai người thực sự có duyên, họ sẽ tìm thấy nhau dù cho có trải qua bao nhiêu thăng trầm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

a1a56bbd-e31d-438b-b053-9ed419bb4f79.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
