Trăng Máu: Hiện tượng kỳ diệu khiến mọi thứ được khuếch đại lên mức tối đa

HHTO - Đêm 7/9/2025 rạng sáng 8/9 tới sẽ chứng kiến hiện tượng Trăng Máu kỳ diệu nhất trong năm, mang đến những năng lượng biến đổi sâu sắc và cơ hội giải phóng tâm linh mạnh mẽ cho các chòm sao.

Sự kiện chiêm tinh kỳ thú

Nguyệt thực toàn phần ngày 7/9/2025 sẽ diễn ra khi Mặt Trăng di chuyển hoàn toàn vào vùng bóng tối (umbra) của Trái Đất, tạo ra hiện tượng "Trăng máu" ngoạn mục. Đây là nguyệt thực toàn phần dài nhất kể từ năm 2022, với giai đoạn toàn phần kéo dài khoảng 1 giờ 20 phút. Hiện tượng này xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng xếp thành một đường thẳng hoàn hảo, với Trái Đất đóng vai trò như một tấm lá chắn khổng lồ ngăn cản ánh sáng Mặt Trời chiếu đến Mặt Trăng.

Nguyệt thực toàn phần này diễn ra tại 15 độ 23 phút cung Song Ngư, tạo ra một cấu hình chiêm tinh vô cùng mạnh mẽ và đầy ý nghĩa. Song Ngư là cung cuối cùng của vòng hoàng đạo, được cai trị bởi Hải Vương tinh - hành tinh của giấc mơ, trực giác và tâm linh. Khi nguyệt thực xảy ra trong cung này, năng lượng của sự kết thúc, giải phóng và tái sinh sẽ được khuếch đại lên mức tối đa. Đây là thời điểm mà những vấn đề tồn đọng từ lâu, những cảm xúc bị dồn nén và những khía cạnh bị bỏ quên sẽ được đưa ra ánh sáng để chữa lành và giải phóng.

Tác động đến 12 cung hoàng đạo

Cung Nước (Song Ngư, Cự Giải, Bọ Cạp): Ba cung này sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất từ nguyệt thực. Song Ngư sẽ trải qua sự thay đổi căn bản trong nhận thức về bản thân và mục đích sống. Cự Giải có thể đối mặt với những thay đổi trong gia đình hoặc môi trường sống, trong khi Bọ Cạp sẽ có cơ hội khám phá những khía cạnh sâu kín của tiềm thức và chữa lành những tổn thương cũ. Đây là thời điểm lý tưởng để các cung này thực hành thiền định, ghi chép lại các ý tưởng sáng tạo và tham gia các khóa học để trau dồi thêm tri thức.

Cung Đất (Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết): Các cung đất sẽ được khuyến khích tìm kiếm sự cân bằng giữa thế giới vật chất và tâm linh. Xử Nữ, đối cung với Song Ngư, sẽ cảm nhận được năng lượng này rất rõ và có thể cần thay đổi cách tiếp cận công việc để tạo thêm không gian cho tâm hồn. Kim Ngưu và Ma Kết cần học cách buông bỏ sự kiểm soát quá mức và tin tưởng vào dòng chảy tự nhiên của cuộc sống.

Cung Khí (Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình): Song Tử có thể trải qua những thay đổi trong cách giao tiếp và học tập, có xu hướng tìm hiểu những chủ đề sâu sắc hơn. Thiên Bình sẽ tập trung vào việc cân bằng các mối quan hệ và có thể kết thúc những mối quan hệ không còn hài hòa. Bảo Bình sẽ được khuyến khích kết nối với những người xung quanh và tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Cung Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã): Các cung lửa cần học cách điều hòa năng lượng mạnh mẽ của mình với sự nhạy cảm và đồng cảm của Song Ngư. Nhân Mã, là cung vuông góc với Song Ngư, có thể đối mặt với những thách thức trong việc cân bằng giữa khát vọng phiêu lưu và nhu cầu tĩnh lặng nội tâm. Bạch Dương và Sư Tử nên tránh những hành động bốc đồng và dành thời gian để lắng nghe tiếng nói bên trong.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo