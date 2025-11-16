Khi các chòm sao "sống chill": Sư Tử dẫn dắt cả nhóm, Ma Kết đáng để tin tưởng

HHTO - Tạm rời ánh đèn sân khấu và guồng quay công việc, những chòm sao cá tính liệu có thích nghi được khi về quê trồng rau, nuôi cá, sống giữa nắng gió và mùi bùn đất? Câu trả lời thú vị hơn bạn nghĩ!

Bạch Dương

Bạch Dương là người tiên phong đầy năng lượng. Khi cả nhóm còn đang bàn xem trồng rau gì, Rhymastic đã xắn tay cuốc đất. Với bản tính mạnh mẽ, thích thử thách và hành động nhanh, anh sẽ là người “khởi công” đầu tiên. Tuy nhiên, Bạch Dương cũng dễ nản nếu kết quả không như ý, nên đôi khi… rau chưa mọc đã chuyển qua nuôi cá. Dù vậy, nhờ Bạch Dương mà khu vườn luôn tràn đầy khí thế và tiếng cười.

Kim Ngưu

Kim Ngưu là nông dân chính hiệu, chậm mà chắc. Họ có sức bền, yêu thiên nhiên, thích cảm giác tay chạm vào đất. Một khi đã gieo hạt, Kim Ngưu kiên nhẫn chờ đến mùa thu hoạch, chẳng ngại nắng hay bùn.

Song Tử

Song Tử là người khiến cả nông trại rộn ràng tiếng nói cười. Họ vừa tưới cây vừa hát, vừa bắt cá vừa kể chuyện, và chắc chắn là người quay vlog đầu tiên về “24h làm nông dân”. Tính cách linh hoạt, thông minh giúp Song Tử học kỹ thuật rất nhanh, nhưng họ cũng dễ chán.

Cự Giải

Ngọc Thanh Tâm vốn tinh tế, chu đáo và nhiều cảm xúc - rất đúng "chất" Cự Giải. Cô không chỉ chăm cây kỹ lưỡng mà còn nói chuyện với chúng mỗi ngày. Rau của Cự Giải luôn tươi tốt, vì chúng được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn. Trong nhóm, cô còn là người lo cho mọi người ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ.

Sư Tử

Sư Tử là ngôi sao của nông trại, thích tỏa sáng và biến mọi khung cảnh thành một show nhỏ. Jun Phạm sẽ đảm nhiệm phần “concept” - chụp ảnh hoàng hôn, sắp đặt background, còn Bùi Công Nam mang tính hài hước, thân thiện, luôn sẵn sàng phụ giúp và khuấy động không khí. Cả hai đều là kiểu Sư Tử thích được nhìn thấy kết quả rực rỡ khi trồng rau nuôi cá.

Xử Nữ

Xử Nữ là người chăm vườn cẩn thận nhất. Họ có sổ ghi chép tỉ mỉ về thời gian gieo hạt, lượng nước tưới và độ ẩm đất. Với bản tính cầu toàn, Xử Nữ muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Cây nghiêng một chút cũng khiến họ muốn chỉnh lại ngay. Nhưng đôi khi, sự kỹ tính khiến họ mệt mỏi vì những lỗi nhỏ.

Thiên Bình

Thiên Bình biến nông trại thành nơi "sống ảo" hoàn hảo. Với con mắt thẩm mỹ tinh tế, họ trồng rau theo hàng đối xứng, giăng dây đèn dọc lối đi và không quên trồng thêm hoa trang trí.

Bọ Cạp

Bọ Cạp là người âm thầm nhưng cực kỳ hiệu quả. Họ ít nói, quan sát kỹ và làm việc rất sâu sắc. Khi cá trong ao có dấu hiệu lạ, Bọ Cạp sẽ là người phát hiện đầu tiên. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi gắn bó, Bọ Cạp lại dành tình cảm mãnh liệt cho khu vườn.

Nhân Mã

Nhân Mã coi về quê là chuyến phiêu lưu mới. Nhiệt huyết của họ lan tỏa khắp nhóm, khiến ai cũng vui vẻ hơn. Tuy nhiên, Nhân Mã dễ chán nản khi công việc lặp lại. Bí quyết cho họ là tìm niềm vui trong quá trình, vì không phải lúc nào cũng có “kỳ tích” sau mỗi lần gieo hạt.

Ma Kết

Duy Khánh vốn chỉn chu, cầu toàn và cực kỳ trách nhiệm - y như một Ma Kết điển hình. Anh sẽ dậy sớm kiểm tra độ ẩm, phân công việc cho từng người và không để ai làm ẩu. Dù đôi khi hơi nghiêm khắc, nhưng nhờ Ma Kết mà khu vườn vận hành cực kỳ hiệu quả.

Bảo Bình

Bảo Bình yêu sự đổi mới, thích công nghệ và muốn nông trại mình thật khác biệt. Tuy nhiên, đôi khi ý tưởng của họ hơi xa rời thực tế. Nếu kết hợp cùng người thực tế như Ma Kết, Bảo Bình sẽ biến nông trại thành khu mô hình hiện đại đáng mơ ước.

Song Ngư

Song Ngư là người mộng mơ giữa đồng xanh. Họ đặt tên cho từng luống rau, viết thơ khi ngắm giọt sương trên lá, và xem cá như những người bạn. Tuy nhiên, Song Ngư dễ bị cuốn vào thế giới mơ mộng, quên mất việc thực tế. Nếu được ai đó nhắc nhở nhẹ nhàng, họ sẽ là người biến khu vườn thành không gian an nhiên và đầy nghệ thuật.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo