Chòm sao phối đồ: Kim Ngưu thoải mái lại tinh tế, Song Tử hóa "tắc kè hoa"

HHTO - Bạn có bao giờ nghĩ gu ăn mặc cũng được các vì sao định sẵn? Mỗi cung hoàng đạo đều có phong cách đặc trưng riêng, chỉ cần phối đúng là sẽ “chuẩn gu - hợp vibe”.

Bạch Dương

Năng động, tràn đầy năng lượng, Bạch Dương cực hợp với crop-top phối quần cargo đang hot. Đây là trang phục vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng, giúp bạn tự tin chạy nhảy cả ngày. Đừng quên thêm đôi giày thể thao để hoàn thiện phong cách năng động nha.

Kim Ngưu

Gu của Kim Ngưu thường thiên về sự thoải mái nhưng vẫn tinh tế. Tuần này, bạn nên chọn cardigan len dáng rộng kết hợp chân váy ngắn. Bộ đôi này vừa dễ mặc, vừa đủ duyên dáng để nổi bật theo cách giản dị nhưng cuốn hút.

Song Tử

Luôn thay đổi tâm trạng, Song Tử thích chọn quần áo theo kiểu “2 trong 1”. Gợi ý là váy 2 dây hoa nhí khoác ngoài blazer dạng oversized. Bộ đồ vừa ngọt ngào vừa cá tính, đúng chất “tắc kè hoa” của Song Tử. Phối thêm các loại vòng cổ để tăng vẻ thời thượng.

Cự Giải

Ngọt ngào, lãng mạn, Cự Giải hợp ngay với chiếc váy maxi hoa nhí đang hot trở lại. Vừa nhẹ nhàng, vừa dễ thương, trang phục này giúp bạn toát lên khí chất của “crush quốc dân”. Một chiếc túi tote vải sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho sự thơ mộng.

Sư Tử

Luôn muốn tỏa sáng, Sư Tử chắc chắn sẽ mê váy ánh kim hoặc áo được làm từ vải kim sa lấp lánh. Chỉ cần một item là bạn đã thành tâm điểm ở bất cứ đâu. Kết hợp với bốt cao cổ và eyeliner sắc nét, trang phục này sinh ra để spotlight chỉ dành riêng cho bạn.

Xử Nữ

Thanh lịch, chỉn chu, Xử Nữ hợp với sơ mi trắng phối quần tây ống rộng - combo không bao giờ lỗi mốt. Để thêm chút hiện đại, bạn có thể chọn sơ mi dáng crop hoặc phối thêm chiếc thắt lưng bản to. Vừa nghiêm túc, vừa theo kịp xu hướng, đúng chuẩn Xử Nữ.

Thiên Bình

Lãng mạn và yêu cái đẹp, Thiên Bình sẽ cực hợp kiểu váy nhẹ nhàng nhưng không kém phần thanh lịch. Trang phục này vừa bay bổng, vừa ngọt ngào, khiến bạn ghi điểm ngay với ánh nhìn đầu tiên. Phụ kiện gợi ý: Băng đô vải hoặc kẹp tóc ngọc trai để hoàn thiện vẻ duyên dáng.

Bọ Cạp

Bí ẩn và cuốn hút, Bọ Cạp khó bỏ qua bộ trang phục thể thao có màu đen huyền bí. Đây là tổ hợp của sự tinh tế và cá tính, đảm bảo ai cũng phải ngoái nhìn. Một thỏi son đỏ trầm sẽ là vũ khí khiến bạn càng thêm “bắt mắt”.

Nhân Mã

Tự do, thích phiêu lưu, Nhân Mã hợp với áo phông phối short jeans và áo khoác bomber. Đây là outfit “ready to go” - chỉ cần xỏ vào là có thể phi thẳng đến mọi chuyến đi. Phụ kiện gợi ý là balo kích cỡ nhỏ gọn, có tính ứng dụng cao.

Ma Kết

Thực tế, nghiêm túc, Ma Kết hợp với phong cách tối giản. Áo thun đơn giản màu trắng, blazer đen và quần jeans xanh đậm sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng lại cực sang và chứng minh bạn là người biết “đầu tư” cho sự bền vững.

Bảo Bình

Khác biệt và sáng tạo, Bảo Bình thường thích phối đồ nhiều lớp. Thử áo khoác gió mỏng mặc trong váy yếm - sự kết hợp tưởng chừng ngược đời nhưng lại chất lừ. Một đôi sneaker đúng điệu hoặc túi mini độc lạ sẽ càng khiến bạn nổi bật.

Song Ngư

Mộng mơ, lãng mạn, Song Ngư sẽ tỏa sáng với váy voan tầng màu pastel. Đây là outfit mang vibe cổ tích, giúp bạn trở thành nàng thơ đúng nghĩa. Một đôi sandal dây mảnh và vòng tay lấp lánh sẽ khiến cảm xúc của bạn càng thêm bay bổng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

ac33552f-a668-46a8-8e55-bfeb3fedcbb0.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
