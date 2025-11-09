Tận dụng năng lượng chủ đạo: Kim Ngưu tìm về thiên nhiên, Xử Nữ ưu tiên hội họa

HHTO - Mỗi người đều mang trong mình một hành năng lượng chủ đạo, khi năng lượng này mất cân bằng, ta dễ mệt mỏi, lo lắng hoặc “lạc vibe”. 12 chòm sao có thể tự điều chỉnh bằng màu sắc, món ăn, thói quen sống và môi trường xung quanh.

Bạch Dương

Bạch Dương luôn “cháy” hết mình, nhưng đôi khi Hỏa quá vượng khiến bạn dễ cáu, nóng ruột và mất kiên nhẫn. Cân bằng bằng năng lượng Thủy, tức là làm mát tâm trí. Ngâm chân, tắm nước ấm, nghe nhạc nhẹ hoặc đi bơi đều rất hợp.

Màu hợp: xanh dương, xanh nước biển.

Món ăn hợp: canh rong biển, trái cây mọng nước, trà hoa cúc.

Kim Ngưu

Kim Ngưu cần sự ổn định nhưng dễ bị “mắc kẹt” trong nhịp sống cũ. Mộc - tượng trưng cho sự tăng trưởng là liều thuốc cho bạn. Hãy thử làm mới không gian sống, đi picnic, chăm cây, hoặc học một kỹ năng mới.

Màu hợp: xanh lá, nâu nhạt.

Món ăn hợp: rau củ, trái cây tươi, các món hấp tự nhiên, thanh đạm.

Song Tử

Song Tử linh hoạt và hoạt ngôn, nhưng dễ bị phân tán. Hãy tìm sự vững vàng từ năng lượng Thổ tức là kết nối với mặt đất. Đi bộ chân trần trên cỏ, làm việc tại không gian tĩnh, giữ thời gian biểu cố định.

Màu hợp: be, nâu, vàng đất.

Món ăn hợp: khoai lang, gạo lứt, đồ nướng nhẹ - giúp ổn định năng lượng.

Cự Giải

Cự Giải dễ đồng cảm đến mức quên mất bản thân. Khi khuyết Kim, bạn nên tập trung vào việc thiết lập ranh giới rõ ràng. Hãy dọn dẹp không gian sống, sắp xếp bàn làm việc gọn gàng, chọn đồ có tông trắng, bạc.

Món ăn hợp: cá, trứng, đồ hấp.

Môi trường hợp: nơi sạch sẽ, sáng sủa, có không khí mát.

Sư Tử

Sư Tử rực rỡ và đam mê, nhưng dễ kiệt sức nếu cho đi quá nhiều. Bổ sung Thổ giúp bạn duy trì năng lượng ổn định. Tập thiền, yoga, hoặc viết nhật ký cảm xúc để “neo” tâm hồn lại.

Màu hợp: vàng, cam đất.

Món ăn hợp: ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, các món đậm vị.

Xử Nữ

Xử Nữ sống lý trí, dễ lo nghĩ. Hỏa sẽ giúp bạn nạp năng lượng tích cực trở lại. Tập nhảy, chơi thể thao, đi du lịch hoặc thay đổi phong cách ăn mặc.

Màu hợp: đỏ, hồng, cam.

Món ăn hợp: đồ cay nhẹ, trà gừng, chocolate.

Thiên Bình

Thiên Bình sợ làm người khác buồn nên dễ tự bó buộc mình. Hãy thêm năng lượng Mộc để trở nên thoải mái hơn. Trang trí không gian bằng cây xanh, mặc đồ xanh ngọc, đi dạo công viên, học nhảy hoặc hội họa.

Món ăn hợp: rau xanh, bông cải, nước ép trái cây.

Bọ Cạp

Bọ Cạp dễ “ở trong đầu” quá nhiều – nghĩ sâu, cảm mạnh, thương lâu. Hỏa sẽ giúp bạn ấm lại. Tập thể dục, nghe nhạc sôi động, nấu ăn, ra nắng nhiều hơn.

Màu hợp: đỏ ruby, hồng phấn.

Món ăn hợp: cà chua, ớt chuông, trái cây tươi vị ngọt.

Nhân Mã

Nhân Mã là “du mục của vũ trụ”, thích tự do nhưng đôi khi lạc hướng. Kim sẽ giúp bạn trở nên có kế hoạch và kiên định hơn. Hãy viết to-do list, sắp xếp lại lịch trình và đeo phụ kiện bạc hoặc vàng trắng.

Món ăn hợp: hải sản, hạt óc chó, nấm.

Ma Kết

Ma Kết thường đặt mục tiêu cao, ít khi nghỉ ngơi. Bổ sung năng lượng Thủy bằng cách gần nước, nghe nhạc thiền, đọc sách.

Màu hợp: xanh nước biển, đen.

Món ăn hợp: súp, chè, sinh tố. Hãy để mình được thả lỏng, không phải lúc nào mạnh mẽ cũng là tốt.

Bảo Bình

Bảo Bình đôi khi “lạnh” vì quá lý trí. Hãy để Hỏa giúp bạn sống nồng nhiệt và kết nối hơn. Gặp bạn bè, chơi nhạc, xem phim hài, hoặc đơn giản là cười nhiều hơn.

Màu hợp: đỏ, cam, vàng.

Món ăn hợp: đồ nướng, trà gừng, trái cây nhiệt đới.

Song Ngư

Song Ngư mơ mộng và dễ bay bổng. Hãy kéo mình về mặt đất bằng Thổ: viết kế hoạch, học cách quản lý tài chính, hoặc chơi với thú cưng.

Màu hợp: be, nâu nhạt.

Món ăn hợp: ngũ cốc, bánh mì, khoai. Đôi khi, “đặt chân xuống đất” cũng là cách để bay cao hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo