Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Lời nhắn tháng 11: Cự Giải mạnh dạn buông bỏ, Sư Tử không cần giả vờ mạnh mẽ

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tháng 11 là thời điểm để 12 chòm sao dọn dẹp tâm hồn, sắp xếp lại mục tiêu và chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối năm với tâm thế vững vàng hơn. Hãy nhớ, vận may không đến từ đâu xa, nó bắt đầu từ sự cố gắng của bạn.

Bạch Dương

b3c2ad966875f939f52849d1e8a448dd.jpg

Tháng 11 khuyến khích Bạch Dương tạm dừng những bước chạy vội vã. Bạn đang rất gần với một cơ hội quan trọng, nhưng sự hấp tấp có thể khiến bạn bỏ lỡ chi tiết nhỏ quyết định thành công. Hãy lắng nghe cơ thể, sắp xếp lại thời gian nghỉ ngơi, và chỉ hành động khi thật sự sẵn sàng.

Kim Ngưu

1970134cb154c2c2cb3d8558d8924c02.jpg

Kim Ngưu vốn yêu sự ổn định, nhưng tháng 11 này vũ trụ đang thúc đẩy bạn thoát khỏi vùng an toàn. Một thay đổi về công việc, môi trường hoặc mối quan hệ có thể khiến bạn lo lắng - nhưng đó chính là cơ hội để trưởng thành.

Song Tử

il_794xN.1805223778_5z43.jpg

Song Tử thông minh, nhanh nhạy nhưng tháng này, sự im lặng lại mang đến cho bạn nhiều câu trả lời hơn lời nói. Những cuộc trò chuyện nửa vời hoặc cảm xúc chưa rõ ràng có thể khiến bạn mệt mỏi. Hãy lắng nghe thật kỹ, người khác sẽ nói cho bạn biết điều họ cần, không phải bằng lời, mà bằng hành động.

Cự Giải

664d495e12e3316ada1bbb0731aeb38a.jpg

Cự Giải mang trong mình nhiều cảm xúc chưa được nói ra. Tháng 11 là lúc bạn cần nhẹ lòng, không phải vì ai đó xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được bình yên. Đừng ngại cắt đứt những kết nối đã cạn năng lượng, và dành thời gian cho những điều nuôi dưỡng tâm hồn.

Sư Tử

62133402cc56d2c18399c93446f3a861.jpg

Sư Tử luôn muốn làm chỗ dựa cho người khác, nhưng tháng này, hãy cho phép mình yếu đuối một chút. Khi bạn thành thật với cảm xúc, mối quan hệ sẽ trở nên sâu sắc hơn. Đừng sợ bộc lộ tổn thương - đó là cách bạn được yêu một cách chân thành.

Xử Nữ

93d359fc238c02d77008d34c5b050cc0.jpg

Tháng 11 nhắc Xử Nữ rằng bạn không cần kiểm soát mọi thứ để được an toàn. Cuộc sống đôi khi đẹp nhất khi nó chưa hoàn hảo. Hãy tạm gác lại lo toan, tận hưởng một buổi hẹn cà phê, một buổi chiều thảnh thơi, vì niềm vui giản đơn cũng là liều thuốc chữa lành.

Thiên Bình

004464132d069d8a4bd62b2b671772f0.jpg

Tháng này, Thiên Bình cần đặt lại ranh giới. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, và việc từ chối không khiến bạn trở nên xấu đi. Khi bạn dám nói “không”, bạn đang chọn “có” cho chính mình.

Bọ Cạp

82edcefc754c51ca1b3311ab2da7a398.jpg

Tháng sinh của Bọ Cạp mang năng lượng tái sinh mạnh mẽ. Một chương mới đang mở ra, và dù nó bắt đầu bằng sự kết thúc, hãy tin rằng đó là cần thiết. Bạn đang trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn - không vì may mắn, mà vì dám bước qua nỗi đau.

Nhân Mã

e06ddef3653fa8b9703f5de9cb8f8c49.jpg

Năng lượng tháng 11 thúc đẩy Nhân Mã hướng đến mục tiêu lớn, nhưng nếu chỉ mơ mộng mà không hành động, bạn sẽ mãi đứng yên. Hãy viết ra điều bạn muốn và lên từng bước cụ thể. Sự kỷ luật sẽ giúp ước mơ bay xa hơn tưởng tượng.

Ma Kết

c90dd8666baa77d8e296a828ddd499b6.jpg

Ma Kết đã làm việc rất chăm chỉ, và tháng này vũ trụ khuyên bạn nên chậm lại. Thành công không mất đi chỉ vì bạn tạm dừng. Hãy học cách trân trọng thành quả hiện tại, thay vì luôn hướng đến đích mới.

Bảo Bình

07da27062db5979011b5f11825cac206.jpg

Bảo Bình có nhiều ý tưởng xuất sắc trong tháng này, nhưng bạn cần thực tế hơn trong cách thực hiện. Mọi điều vĩ đại đều bắt đầu từ những bước nhỏ. Đừng chờ “hoàn hảo” rồi mới bắt đầu, hành động chính là chìa khóa.

Song Ngư

8cd951f899ac7ded232b8d12fe35397e (1).jpg

Tháng 11 mang đến cho Song Ngư bài học về giá trị bản thân. Đừng hy sinh quá nhiều để giữ một ai đó hoặc một mối quan hệ. Khi bạn yêu bản thân đủ, vũ trụ sẽ gửi đến người xứng đáng với tần số ấy.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

4ae1b6a4-f78c-44a3-86bd-1ba70b034615.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#chòm sao tháng 11 #nỗ lực cá nhân #bình yên tâm hồn #thành công tháng 11 #đời sống tinh thần #tự lực

Xem thêm

Cùng chuyên mục