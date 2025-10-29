Tarot tuần này: Bạch Dương rủng rỉnh tiền bạc, Sư Tử có người thầm yêu?

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo trong tuần mới. Cung nào có một tuần yên bình trôi, cung nào sẽ vô cùng háo hức với những sự kiện mới?

Bạch Dương

Bạch Dương có một giai đoạn rủng rỉnh về tiền bạc trong tuần mới. Đây là thời điểm tiền bạc, tài chính hay cả những tín hiệu tình cảm đang đổ về và Bạch Dương cũng gặt hái nhiều thành công. Tuy nhiên trong giai đoạn này cần cẩn thận với việc chi tiêu quá dễ dàng, quá tay.

Cho dù hiện tại đang rất thuận lợi, nhưng Bạch Dương cần chậm lại và tính toán cho những bước đi xa hơn. Một vài dấu hiệu cho thấy Bạch Dương có khả năng sẽ bị ảnh hưởng, hoặc gây khó dễ bởi một thế lực nào đó trong thời gian tới.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có một tuần mới thuận lợi và có nhiều cơ hội mới xuất hiện. Về mặt công việc, đây là tín hiệu có thể bắt đầu những dự án mới, hoặc tích lũy, đầu tư cho nền tảng, công việc trong tương lai. Tuy nhiên đôi khi Kim Ngưu dễ lo lắng quá mức và những nỗi lo đó có thể đè bẹp tâm trí Kim Ngưu cho đến khi Kim Ngưu phát hiện mình đã lo lắng nhiều hơn mức cần thiết.

Về khía cạnh tình cảm và các mối quan hệ, đây là thời điểm Kim Ngưu nhận được cơ hội để hòa giải với những bất đồng, đặc biệt là với ai đó nhỏ tuổi hơn.

Song Tử

Tuần này Song Tử có thể kiểm soát khá tốt mọi diễn biến hoặc quyết định quan trọng. Tuy nhiên Song Tử cần lưu ý việc quá đè nén cảm xúc để rồi khi chạm ngưỡng lại bộc phát một cách cực đoan.

Song Tử cũng sẽ có nhiều cuộc hẹn gặp với bạn bè và đặc biệt là bạn bè cùng giới. Ngoài ra Song Tử nên lưu ý về vấn đề tài chính, đặc biệt là những khoản tài chính lớn. Cần rà soát và chi tiêu cũng như quản lý một cách hợp lý, nếu không sẽ dễ dẫn tới tình trạng thiếu hụt về sau.

Cự Giải

Cự Giải có thể ở trong tình trạng không quá khó khăn nhưng cũng không phải là không có. Nói một cách khác, tình cảnh không quá tệ nhưng chính việc cảm thấy vô định, không có kế hoạch sẽ dần bào mòn Cự Giải.

Cự Giải cần cố gắng nỗ lực tìm kiếm, đưa ra định hướng trong công việc hay kế hoạch cho cuộc sống. Đây là một giai đoạn đòi hỏi nhiều nỗ lực từ bên ngoài lẫn bên trong nội tâm, mà có thể đi qua giai đoạn này Cự Giải sẽ thấy mình vững vàng, trưởng thành hơn.

Sư Tử

Nếu hiện tại Sư Tử vẫn còn đang hoang mang và cảm thấy những kết quả, thu hoạch trong cuộc sống chưa quá rõ ràng thì sắp tới mọi thứ sẽ được biểu hiện cụ thể.

Sư Tử sẽ nhận được những lời khen ngợi, ngưỡng mộ hoặc đánh giá cao từ mối quan hệ xung quanh. Đôi khi tín hiệu này cũng có thể là một lời tỏ tình hoặc một ai đó đang âm thầm ngưỡng mộ bạn. Khía cạnh công việc, tài chính cũng có những thu hoạch, gia tăng. Nếu Sư Tử đang có một kế hoạch hoặc dự án nào đó, điều này cũng có khả năng sẽ thành công.

Xử Nữ

Xử Nữ có một tuần trôi qua yên ả. Mọi thứ sau đó rồi sẽ thay đổi và đem lại trạng thái tốt hơn. Hiện tại quan trọng là Xử Nữ cần trở lại trạng thái cân bằng, quan tâm đến những điều cơ bản nhất. Ví dụ như cảm xúc, sức khỏe, tâm trạng…

Giai đoạn này có thể khá chậm nhưng đây là giai đoạn chậm mà chắc. Hơn nữa hãy tranh thủ để cân bằng lại mọi thứ xung quanh, hồi phục lại sức khỏe tâm trạng, tinh thần cũng như nạp thật nhiều năng lượng để có thể chuẩn bị cho chặng hành trình tiếp theo.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo