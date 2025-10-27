Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 27/10 - 2/11: Nhân Mã cẩn trọng lời nói, Ma Kết sức khỏe cải thiện

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
HHTO - Tuần mới mở ra năng lượng thay đổi mạnh mẽ giúp 12 cung hoàng đạo tiến gần hơn tới ước mơ và tìm lại cảm hứng trong học tập, công việc và tình cảm.

Nhân Mã

ef3c0bb7fe3931a4c2f4bd43c477da40.jpg

Nhân Mã đón nhận tuần mới với tinh thần tự do và khát khao học hỏi. Bạn có thể được giao nhiệm vụ mới hoặc tham gia một hoạt động mở mang kiến thức. Đây là cơ hội để bạn phát triển kỹ năng và khẳng định vị trí của mình.

Trong tình cảm, bạn cần rõ ràng với cảm xúc bản thân để tránh hiểu lầm không đáng có. Tài chính ổn định, nhưng bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi chi tiêu cho những thứ vượt ngoài kế hoạch. Sức khỏe tốt, năng lượng dồi dào giúp bạn hứng khởi trong mọi việc.

Ma Kết

ba3476b76475d0ca1b0ffdc54edcc24b.jpg

Tuần này, Ma Kết thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự tập trung trong mọi việc. Bạn đang dần xây dựng được nền tảng vững chắc cho tương lai, dù đôi lúc cảm thấy áp lực nhưng kết quả sẽ khiến bạn hài lòng.

Bạn cần thể hiện cảm xúc nhiều hơn để đối phương cảm nhận được sự quan tâm. Tài chính ở mức ổn nhưng bạn vẫn nên duy trì thói quen tiết kiệm. Sức khỏe ổn định, hãy dành thời gian thư giãn thật sự, một buổi nghỉ xả hơi sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng.

Bảo Bình

a993136ec67e4703e3da56593430066c.jpg

Bảo Bình có một tuần tràn đầy sự sáng tạo và kết nối. Bạn được khuyến khích thử sức trong những ý tưởng mới và hợp tác với những người có cùng chí hướng. Công việc tiến triển tích cực nếu bạn giữ được sự linh hoạt và cởi mở.

Trong tình cảm, những hành động nhỏ và chân thành sẽ giúp mọi thứ tốt hơn. Tài chính ổn định nhưng bạn nên tránh chi tiêu theo cảm xúc nhất thời. Sức khỏe tốt, tuy nhiên bạn nên dành thời gian cho những hoạt động ngoài trời để tinh thần được thư giãn.

Song Ngư

1dfb980c9ca9d8c684b27b1c71cd2ffe.jpg

Song Ngư bước vào tuần mới với trực giác nhạy bén và tâm hồn nhiều cảm xúc. Bạn dễ dàng cảm nhận được không khí xung quanh và tìm thấy cảm hứng mới trong học tập hoặc công việc sáng tạo. Trong tình cảm, đây là thời điểm thuận lợi để bạn mở lòng và nói ra những điều đã giữ trong tim.

Tài chính ổn định, bạn nên ưu tiên chi tiêu cho những trải nghiệm mang lại niềm vui thực sự. Sức khỏe ở trạng thái tốt, hãy duy trì lối sống nhẹ nhàng và dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn để tinh thần luôn cân bằng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

4ae1b6a4-f78c-44a3-86bd-1ba70b034615.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
