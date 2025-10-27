Horoscope 27/10 - 2/11: Bạch Dương cần dứt khoát, Kim Ngưu tránh mất kiên nhẫn

HHTO - Tuần mới mở ra năng lượng thay đổi mạnh mẽ giúp 12 cung hoàng đạo tiến gần hơn tới ước mơ và tìm lại cảm hứng trong học tập, công việc và tình cảm.

Bạch Dương

Bạch Dương bắt đầu tuần mới với tinh thần sôi nổi và quyết tâm cao. Bạn đang đứng trước những cơ hội mới trong học tập hoặc công việc, đòi hỏi sự dứt khoát và chủ động. Nếu bạn biết nắm bắt đúng lúc, thành công sẽ đến nhanh hơn. Mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc bạn bè trở nên tốt đẹp hơn nếu bạn lắng nghe và chia sẻ thật lòng.

Tài chính tương đối ổn định, bạn nên ưu tiên tiết kiệm thay vì chi tiêu cảm tính. Sức khỏe duy trì tốt nhưng hãy đảm bảo ngủ đủ và giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Kim Ngưu

Kim Ngưu trong tuần này nên nhìn lại những gì bạn thật sự mong muốn thay vì chỉ chạy theo thói quen. Công việc có thể đòi hỏi bạn điều chỉnh kế hoạch để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn thể hiện trách nhiệm và khả năng sắp xếp công việc một cách khoa học.

Tài chính vẫn vững vàng nhưng bạn cần kiểm soát chi tiêu và tránh đầu tư vào những lĩnh vực chưa rõ ràng. Sức khỏe ổn định, bạn nên kết hợp thể dục nhẹ nhàng để cải thiện tinh thần và giấc ngủ.

Song Tử

Tuần này, Song Tử tràn đầy ý tưởng sáng tạo và tinh thần giao tiếp mạnh mẽ. Bạn có thể được mời tham gia dự án mới hoặc hoạt động nhóm thú vị. Đây là thời điểm lý tưởng để thể hiện khả năng nói năng và lập luận sắc bén của mình. Tuy nhiên, tránh ôm đồm quá nhiều vì dễ khiến bạn phân tâm.

Sự cởi mở giúp bạn và người ấy hiểu nhau hơn, một lời nói chân thành có thể xóa bỏ hiểu lầm. Tài chính duy trì ổn định nhưng cần theo dõi các khoản chi nhỏ. Sức khỏe khá tốt, tinh thần tươi sáng giúp bạn lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh.

Cự Giải

Cự Giải bước vào tuần mới với mong muốn sắp xếp lại mọi thứ trong cuộc sống để tìm về cảm giác yên bình. Bạn có thể bắt đầu dọn dẹp không gian sống hoặc hoàn thiện một kế hoạch còn dang dở. Trong công việc, sự kiên nhẫn và tập trung sẽ giúp bạn vượt qua trở ngại nhỏ.

Tình cảm tiến triển nhẹ nhàng khi bạn biết quan tâm và lắng nghe. Tài chính ổn định nhưng nên tránh chi tiêu cho những món đồ chỉ mang tính tạm thời. Sức khỏe tốt, tuy nhiên bạn cần ngủ sớm hơn và bổ sung nước đầy đủ để duy trì năng lượng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo