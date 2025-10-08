Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chào đón tháng 10: Sư Tử lấy lại "spotlight", Thiên Bình trăm đường thuận lợi

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tháng 10 về, mang theo gió heo may và nắng vàng rực rỡ. Đây cũng là thời điểm 12 chòm sao chinh phục đỉnh cao quyền lực, mở ra nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Sư Tử

Khác hẳn với những tháng trước khi Sư Tử còn phải chờ đợi cơ hội, giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bạn. Một dự án sáng tạo, buổi biểu diễn hoặc sản phẩm của bạn sẽ tạo ra tiếng vang lớn và mở ra cơ hội hợp tác với những tên tuổi lớn. Đây là thời điểm tuyệt vời để xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc mở rộng ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Trong tình cảm, bạn trở thành tâm điểm và có thể nhận được nhiều lời bày tỏ từ những người thú vị. Cuối tháng đặc biệt thuận lợi cho việc tổ chức sự kiện, ra mắt sản phẩm hoặc tham gia các cuộc thi.

Xử Nữ

Xử Nữ bước vào tháng 10 với tâm thế tự tin hơn khi học được cách đánh giá tích cực những gì mình đã hoàn thành. Một dự án quan trọng mà bạn đã cống hiến sẽ được hoàn thành xuất sắc và nhận được sự công nhận từ cấp trên. Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của bạn sẽ mở ra cơ hội tham gia vào các dự án tầm cỡ lớn hơn.

Trong lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp, bạn có thể trở thành chuyên gia tư vấn được nhiều người tìm đến. Tình cảm trở nên tự nhiên và chân thành hơn khi bạn học cách chấp nhận những khiếm khuyết nhỏ của bản thân và đối phương. Sức khỏe ổn định nhưng cần chú ý đến việc nghỉ ngơi.

Thiên Bình

Tháng sinh nhật của Thiên Bình mở ra với những vận hội tuyệt vời khi Mặt trời chiếu rọi cung mệnh, tăng cường mọi khía cạnh tích cực. Khả năng ngoại giao và tạo dựng mối quan hệ của bạn sẽ được trọng dụng trong việc mở rộng thị trường hoặc giải quyết các vấn đề phức tạp.

Trong tình cảm, đây là tháng hoàng kim khi mọi mối quan hệ đều hài hòa và cân bằng. Sức khỏe và ngoại hình đều ở trạng thái tốt nhất, đây là thời điểm lý tưởng để thay đổi phong cách hoặc chụp ảnh kỷ niệm. Cuối tháng đặc biệt thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng hoặc thực hiện các quyết định pháp lý.

Bọ Cạp

Bọ Cạp bước vào tháng 10 với năng lượng chuyển hóa mạnh mẽ khi chuẩn bị đón sinh nhật và bước vào chu kỳ mới. Trong công việc, khả năng nghiên cứu sâu và phát hiện những điều ẩn giấu sẽ mang lại thành công trong các lĩnh vực tài chính, điều tra hoặc tâm lý học. Một khoản đầu tư hoặc dự án rủi ro cao có thể mang lại lợi nhuận bất ngờ. Cuối tháng là thời điểm tốt để thực hiện những thay đổi căn bản trong lối sống hoặc môi trường sống.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ảnh: Tổng hợp từ Internet
