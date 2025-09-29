Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Horoscope 29/9 - 5/10: Song Tử xóa bỏ hiểu lầm, Bạch Dương đừng quá vội vàng

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sức mạnh lớn nhất của 12 chòm sao không phải là không bao giờ rơi xuống, mà là khả năng đứng dậy mỗi khi gặp thất bại.

Bạch Dương

1a3a5a744892455c31d0551322e-6764.png

Khác với những tuần trước khi Bạch Dương còn loay hoay tìm kiếm hướng đi, giờ đây mọi thứ trở nên rõ ràng và cụ thể hơn. Trong công việc, một dự án quan trọng mà bạn đã ấp ủ từ lâu sẽ có cơ hội được triển khai, đặc biệt là vào thứ Ba và thứ Tư. Đây không chỉ là cơ hội để thể hiện năng lực mà còn là bước đệm quan trọng cho sự thăng tiến trong tương lai.

Tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực khi người độc thân có thể gặp được ai đó đặc biệt trong môi trường làm việc hoặc bạn bè giới thiệu. Các cặp đôi nên dành thời gian lắng nghe nhau nhiều hơn, tránh những quyết định vội vàng. Sức khỏe ổn định nhưng cần chú ý việc nghỉ ngơi đầy đủ để duy trì năng lượng cho những ngày bận rộn sắp tới.

Kim Ngưu

da205c744892455c31d055139a0-8693.png

Điểm khác biệt rõ rệt so với những tuần trước là Kim Ngưu cảm thấy tự tin hơn trong các quyết định tài chính và có thể nhận được một khoản thu nhập bất ngờ từ công việc phụ hoặc đầu tư. Trong tình cảm, những người đã có đối tác sẽ cảm nhận được sự ấm áp và gắn kết sâu sắc hơn, có thể có những quyết định quan trọng về tương lai chung.

Người độc thân đừng ngạc nhiên nếu có ai đó bày tỏ tình cảm một cách chân thành và nghiêm túc. Sự nghiệp phát triển ổn định với những thành quả nhỏ nhưng bền vững. Sức khỏe tốt, đặc biệt là hệ tiêu hóa và da dẻ sẽ có những cải thiện đáng kể.

Song Tử

494d5b744892455c31d0551523f-8282.png

Tuần này, Song Tử sẽ trải qua những ngày đầy năng động với vô số cơ hội giao tiếp và kết nối mới. Một đề xuất hợp tác hoặc dự án chung sẽ xuất hiện vào giữa tuần, mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp theo hướng mới mẻ. Đây có thể là lĩnh vực mà bạn chưa từng nghĩ đến nhưng lại phù hợp với sự đa năng của mình.

Trong tình cảm, khả năng giao tiếp tuyệt vời giúp bạn giải quyết những hiểu lầm cũ và tạo dựng niềm tin mới. Người độc thân có thể bắt đầu một mối quan hệ qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng. Sức khỏe cần chú ý đến hệ thần kinh do làm việc nhiều, nên bổ sung vitamin B và tập thể dục nhẹ nhàng.

Cự Giải

8ef7b1744892455c31d05514127-2114.png

Cự Giải bước vào một tuần đặc biệt ý nghĩa khi năng lượng gia đình và tổ ấm được tăng cường mạnh mẽ. Đây cũng là thời điểm tốt để giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu nay với người thân. Trong công việc, trực giác nhạy bén giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc, giáo dục hoặc bất động sản.

Tình cảm trở nên sâu sắc hơn khi bạn học cách chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất. Người độc thân có thể gặp được tình yêu qua sự giới thiệu của gia đình hoặc trong những dịp tập trung đông người. Sức khỏe tâm lý cải thiện rõ rệt nhờ cảm giác an toàn và được yêu thương. Nên chú ý đến việc uống đủ nước và chế độ ăn cân bằng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

c9a09444-9084-441a-90b4-029100a970d8.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#tuần 29/9 - 5/10 #cung hoàng đạo #dự đoán tuần mới #công việc #tình cảm #sức khỏe #chòm sao

Xem thêm

Cùng chuyên mục