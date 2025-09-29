Horoscope 29/9 - 5/10: Song Tử xóa bỏ hiểu lầm, Bạch Dương đừng quá vội vàng

HHTO - Sức mạnh lớn nhất của 12 chòm sao không phải là không bao giờ rơi xuống, mà là khả năng đứng dậy mỗi khi gặp thất bại.

Bạch Dương

Khác với những tuần trước khi Bạch Dương còn loay hoay tìm kiếm hướng đi, giờ đây mọi thứ trở nên rõ ràng và cụ thể hơn. Trong công việc, một dự án quan trọng mà bạn đã ấp ủ từ lâu sẽ có cơ hội được triển khai, đặc biệt là vào thứ Ba và thứ Tư. Đây không chỉ là cơ hội để thể hiện năng lực mà còn là bước đệm quan trọng cho sự thăng tiến trong tương lai.

Tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực khi người độc thân có thể gặp được ai đó đặc biệt trong môi trường làm việc hoặc bạn bè giới thiệu. Các cặp đôi nên dành thời gian lắng nghe nhau nhiều hơn, tránh những quyết định vội vàng. Sức khỏe ổn định nhưng cần chú ý việc nghỉ ngơi đầy đủ để duy trì năng lượng cho những ngày bận rộn sắp tới.

Kim Ngưu

Điểm khác biệt rõ rệt so với những tuần trước là Kim Ngưu cảm thấy tự tin hơn trong các quyết định tài chính và có thể nhận được một khoản thu nhập bất ngờ từ công việc phụ hoặc đầu tư. Trong tình cảm, những người đã có đối tác sẽ cảm nhận được sự ấm áp và gắn kết sâu sắc hơn, có thể có những quyết định quan trọng về tương lai chung.

Người độc thân đừng ngạc nhiên nếu có ai đó bày tỏ tình cảm một cách chân thành và nghiêm túc. Sự nghiệp phát triển ổn định với những thành quả nhỏ nhưng bền vững. Sức khỏe tốt, đặc biệt là hệ tiêu hóa và da dẻ sẽ có những cải thiện đáng kể.

Song Tử

Tuần này, Song Tử sẽ trải qua những ngày đầy năng động với vô số cơ hội giao tiếp và kết nối mới. Một đề xuất hợp tác hoặc dự án chung sẽ xuất hiện vào giữa tuần, mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp theo hướng mới mẻ. Đây có thể là lĩnh vực mà bạn chưa từng nghĩ đến nhưng lại phù hợp với sự đa năng của mình.

Trong tình cảm, khả năng giao tiếp tuyệt vời giúp bạn giải quyết những hiểu lầm cũ và tạo dựng niềm tin mới. Người độc thân có thể bắt đầu một mối quan hệ qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng. Sức khỏe cần chú ý đến hệ thần kinh do làm việc nhiều, nên bổ sung vitamin B và tập thể dục nhẹ nhàng.

Cự Giải

Cự Giải bước vào một tuần đặc biệt ý nghĩa khi năng lượng gia đình và tổ ấm được tăng cường mạnh mẽ. Đây cũng là thời điểm tốt để giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu nay với người thân. Trong công việc, trực giác nhạy bén giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc, giáo dục hoặc bất động sản.

Tình cảm trở nên sâu sắc hơn khi bạn học cách chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất. Người độc thân có thể gặp được tình yêu qua sự giới thiệu của gia đình hoặc trong những dịp tập trung đông người. Sức khỏe tâm lý cải thiện rõ rệt nhờ cảm giác an toàn và được yêu thương. Nên chú ý đến việc uống đủ nước và chế độ ăn cân bằng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo