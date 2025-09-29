Horoscope 29/9 - 5/10: Ma Kết không còn lẻ loi, Song Ngư gặp được tri kỉ

HHTO - Sức mạnh lớn nhất của 12 chòm sao không phải là không bao giờ rơi xuống, mà là khả năng đứng dậy mỗi khi gặp thất bại.

Nhân Mã

Nhân Mã bước vào một tuần đầy hứng khởi khi khao khát khám phá và học hỏi được đáp ứng một cách tuyệt vời. Một khóa học, hội thảo hoặc chuyến công tác xa sẽ mang đến những kiến thức và kỹ năng mới có giá trị lâu dài. Khả năng giảng dạy hoặc chia sẻ kinh nghiệm của bạn sẽ được đánh giá cao, có thể dẫn đến cơ hội nghề nghiệp mới trong lĩnh vực giáo dục hoặc truyền thông.

Các mối quan hệ hiện tại cũng được làm mới nhờ những trải nghiệm chung thú vị. Sức khỏe tốt nhờ tinh thần lạc quan và năng động. Đây là thời điểm tuyệt vời để lên kế hoạch cho các chuyến du lịch dài ngày hoặc đăng ký các khóa học nâng cao tay nghề.

Ma Kết

Ma Kết sẽ có một tuần đặc biệt tốt đẹp khi những thành tựu cuối cùng được công nhận. Điểm khác biệt so với những tuần trước là bạn không còn cảm thấy cô đơn trong hành trình phấn đấu, thay vào đó nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía. Một vị trí lãnh đạo hoặc cơ hội thăng tiến quan trọng sẽ mở ra, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp. Khả năng tổ chức và quản lý của bạn sẽ được trọng dụng để điều hành các dự án lớn.

Trong tình cảm, bạn trở nên hấp dẫn hơn nhờ sự tự tin và ổn định trong cuộc sống. Sức khỏe cần chú ý đến xương khớp và hệ tuần hoàn do áp lực công việc. Đây là tuần tuyệt vời để đầu tư vào bất động sản hoặc các kế hoạch tài chính dài hạn. Cuối tuần nên dành thời gian thư giãn cùng gia đình.

Bảo Bình

Bảo Bình bước vào một tuần đầy cảm hứng khi tinh thần đổi mới và sáng tạo đạt đến đỉnh cao. Khác hẳn với những tuần trước khi bạn còn cảm thấy lạc lõng, giờ đây bạn tìm thấy nhóm người có cùng tư duy và lý tưởng. Khả năng kết nối và xây dựng mạng lưới quan hệ sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thú vị.

Tình bạn cũng có những chuyển biến tích cực khi bạn kết nối với những người có cùng sở thích và quan điểm sống. Sức khỏe cải thiện nhờ việc tham gia các hoạt động tập thể và thể thao. Đây là thời điểm tốt để cập nhật công nghệ hoặc học các kỹ năng số mới.

Song Ngư

Song Ngư sẽ trải qua một tuần kỳ diệu khi trực giác và cảm hứng sáng tạo đạt đến trình độ phi thường. Điểm mới mẻ so với những tuần trước là bạn học cách tin tưởng vào giọng nói bên trong và không còn nghi ngờ khả năng cảm nhận đặc biệt của mình. Một dự án nghệ thuật, viết lách hoặc chữa lành sẽ mang lại thành công bất ngờ và có thể mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp. Khả năng đồng cảm và thấu hiểu của bạn sẽ giúp nhiều người xung quanh vượt qua khó khăn.

Những người độc thân có khả năng cao gặp được "tri kỷ" qua các hoạt động tâm linh, nghệ thuật hoặc thiện nguyện. Sức khỏe cần chú ý đến giấc ngủ và cân bằng cảm xúc, tránh hấp thụ quá nhiều năng lượng tiêu cực từ môi trường xung quanh. Cuối tuần thích hợp để thiền định, yoga hoặc tham gia các hoạt động gần gũi với thiên nhiên.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo